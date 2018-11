Agenda de conciertos en la Región del 22 al 24 de noviembre Siempre es buen momento para un poco de 'crowd surfing' en los conciertos. / Luis Ángel Gómez El cantautor Jonny Kaplan, acompañado de Rami Jaffee, de Foo Fighters, encabeza la oferta de conciertos de esta semana, en la que también destacan Graham Bonnet Band, Uzzhuaïa, Moody Sake, Despistaos y la segunda edición del Prog Culture Fest CARLOS GARCÍA Murcia Miércoles, 21 noviembre 2018, 20:49

1 Rock/country Jonny Kaplan & Rami Jaffee

El cantautor norteamericano Jonny Kaplan visita Murcia para presentar 'Sparkle and Shine', su último trabjo, y lo hace acompañado ni más ni menos que de Rami Jaffee, teclista de Foo Fighters y The Wallflowers. Kaplan traerá a la Yesería su rock sureño y enraizado que le ha hecho compartir escenario con artistas de toda índole en su dilatada trayectoria.

Información Cuándo Jueves 22 de noviembre, a las 22.00 horas (Apertura de puertas: 21.30 horas). Dónde La Yesería. Precio 12 euros más gastos en Compralaentrada.com /15 euros en taquilla.

2 Hard rock Uzzhuaïa

Los valencianos Uzzhuaïa se encuentran inmersos en una mini gira que les ha devuelto a los escenarios para conmemorar el décimo aniversario de su disco más emblemático, 'Destino Perdición'. Seis serán las citas con las que celebrar el cumpleaños y el viernes 23 tendrá lugar la de Murcia. Uzzhuaïa son una de las bandas de rock duro más reconocidas de España, y la de esta semana es una buena oportunidad para volver a verles tras cuatro años de parón, más aún con el trasfondo de poder rendir homenaje a un disco tan redondo como 'Destino Perdición'.

Información Cuándo Viernes 22 de noviembre, a las 22.00 horas. Dónde Garaje Beat Club. Precio 12 euros más gastos en Compralaentrada.com /15 euros en taquilla.

3 Pop/rock Moody Sake

Moody Sake estrenarán este viernes en directo su tercer disco, 'Wilderness', editado por ellos mismos y producido por Paco Loco en sus estudios gaditanos. Con solo tres años de vida, Moody Sake se ha convertido en una de las bandas con mayor progresión de la Región, habiendo presentado sus dos primeros discos a lo largo y ancho de la península.

Información Cuándo Viernes 22 de noviembre, a las 23.00 horas (apertura: 22.30). Dónde Sala REM. Precio 8 euros más gastos en Compralaentrada.com /10 euros en taquilla.

4 Rock urbano Despistaos

La mítica banda alcarreña Despistaos aterriza en Murcia para presentar su nuevo EP, 'Lo contrario de ninguno', su primer trabajo en cuatro años. Rock urbano sin contemplaciones, el mismo sonido que les hizo tocar el cielo con discos como '¿Y a ti qué te importa?' o canciones como 'Cada dos minutos' y 'Física o química'.

Información Cuándo Sábado 23 de noviembre, a las 22.30 horas (apertura: 22.00 horas). Dónde Sala REM. Precio 16 euros más gastos en Compralaentrada.com /18 euros en taquilla.

5 Hard rock Graham Bonnet Band

El mítico vocalista de la banda Alcatrazz, Graham Bonnet, interpretará al completo el disco 'No parole from Rock N Roll' con motivo de su 35 aniversario. Una oportunidad única de ver sobre las tablas al otrora cantante de bandas como Rainbow, Michael Schenker Group y The Marbles.

Información Cuándo Domingo 25 de noviembre, a las 20.30 horas (apertura: 20.00). Dónde Sala REM. Precio 24 euros más gastos en Compralaentrada.com /28 euros en taquilla.

6 Electrónica ElyElla DJs

Probablemente el dúo DJ más importante de la escena nacional en la actualidad. Fijos en los mayores festivales de música del país, los sets de ElyElla son sinónimo de fiesta garantizada, mezcla de sus temas propios y lo más granado de la electrónica y el indie.

Información Cuándo Sábado 24 de noviembre, a las 03.30 horas. Dónde Sala REM. Precio Entradas anticipadas agotadas. Habrá un cupo pequeño en taquilla a 12 euros.

7 Rock progresivo Prog Culture Fest

Segunda edición del festival que abraza el rock y el metal progresivo. El Prog Culture Fest contará este año en su cartel con Ànteros, Carving Colours, Frutería Toñi, Moonloop y Pürpura. Además, el jueves 22 se proyectará 'The Wall' en la Filmoteca Regional como parte de la programación del festival.

Información Cuándo Sábado 24 de noviembre, a las 22.00. Dónde Garaje Beat Club. Precio 12 euros más gastos en Compralaentrada.com /15 euros en taquilla.

8 Inclasificable Crudo Pimento

Recién aterrizados de Nueva York, donde han estado grabando un nuevo disco, el dúo murciano Crudo Pimento protagonizará el nuevo encuentro de 'El Arte Se Toca' de Murcia Inspira, de la mano de Cervezas Alhambra. Será un concierto en formato acústico del que las invitaciones se agotaron al poco tiempo de anunciarse el evento.

Información Cuándo Jueves 22 de noviembre, a las 20.00 horas. Dónde Café 9 pisos. Precio Invitaciones agotadas.

9 Pop Claim

'Sofá Paraíso' es el nuevo disco de Claim, editado hace unas semanas y recibido con muy buena acogida en su presentación en Madrid. La banda murciana ha apostado fuerte por este trabajo y 2019 está llamado a ser su año. Este viernes será la presentación en Murcia, con invitaciones ya agotadas.