Sergio Streitenberger: «Aún no hay la suficiente coordinación entre investigación privada y pública»
Este bioquímico cree que es posible «mejorar bastante» las relaciones científicas en el sector
Martes, 24 septiembre 2019

El doctor en Bioquímica Sergio Streitenberger trabaja en AMC Innova, la división científica de la compañía de alimentación con sede en Murcia AMC Natural Drinks, donde desarrollan su trabajo medio centenar y medio de técnicos.

-¿Es habitual que las compañías agroalimentarias de la Región de Murcia cuenten con su propio equipo de investigación o es algo privativo de las más grandes?

-En el caso de AMC Innova, donde se cubre toda la investigación de mercado, desde el comportamiento del consumidor hasta el ecodiseño de envases sostenibles, contamos con una división específica de investigación fundamental y aplicada que está inmersa en más de veinte proyectos de investigación en programas nacionales y europeos de excelencia científica. En ellos trabajamos con otras empresas punteras en innovación de diferentes sectores de alimentación y junto a universidades y centros de investigación de primer nivel. El objetivo es obtener resultados científicamente sólidos y económicamente viables, que cumplan con las últimas tendencias y necesidades del consumidor actual. Con esta premisa hay muchas empresas innovadoras en la Región y es muy positivo ver grandes avances en todas las áreas.

«Sí hay conciencia científica en el tejido empresarial, pero quizá falta paciencia»

-¿Percibe la suficiente conciencia sobre la importancia de la ciencia en nuestro tejido empresarial agroalimentario?

-Creo que, en ocasiones, la ciencia puede resultar un tanto abstracta y lenta. Se necesita poner desde el principio el foco en la realidad, en el mercado, en la colaboración academia-empresa, para investigar con objetivos claros, de forma diligente y competitiva, y de interés para los consumidores. Sí creemos que hay conciencia, pero quizá falta paciencia.

-¿Qué se necesita para mejorar este aspecto?

-La sanidad pública está trabajando proactivamente en prevención de enfermedades a través de la correcta alimentación y en envejecimiento saludable. A medida que se vaya entendiendo la necesidad y el reto que tenemos delante de una población cada vez más envejecida, donde es crucial la correcta alimentación, la concienciación de las empresas será cada vez mayor. No obstante, hay muchísima desinformación. Hemos oído a profesionales de la alimentación decir que los zumos tienen azúcar. Es asombroso: la legislación y los etiquetados indican clara y rotundamente que los zumos de frutas son 100% fruta o fruta y verdura. Si hay agua, edulcorantes o azúcar son refrescos o néctares, pero nunca zumos. Por tanto, hay aún mucho que mejorar en formación nutricional de la sociedad y en apoyo financiero a la investigación pública y privada.

-¿No se ha logrado la necesaria relación entre empresa y ciencia en el sector?

-La industria se nutre tanto de la ciencia pública (universidades, centros tecnológicos, hospitales), como la de empresas y centros privados. Tenemos un excelente nivel en investigación básica y aplicada en nuestras universidades, pero aún falta trabajar mucho para que todo esto sea viable, rápido y se pueda por tanto transferir a las empresas, y de aquí a la sociedad. Esto no ocurre con los centros tecnológicos, que están más cerca de la realidad de la industria y del mercado. En nuestro caso, AMC Innova colabora con más de 40 centros de investigación nacionales e internacionales, y casi siempre liderando las líneas de innovación, salud y sostenibilidad. Pero, sin embargo, aún encontramos obstáculos cuando vamos al escalado industrial. Falta formación industrial en esos centros.

-¿Es muy diferente la investigación aplicada a la actividad agroalimentaria de origen privada de la de origen pública?

-A la investigación aplicada de origen público considero que le hace falta dinamismo, competitividad y conocer las necesidades de la industria y de los consumidores para que el trabajo se traduzca en un beneficio para la sociedad. No obstante, vamos viendo mecanismos e instituciones para minimizar esas diferencias.

-Entre tanto, ¿percibe la suficiente coordinación entre la investigación privada y la pública?

-Creo que aún no existe la suficiente y se podría mejorar bastante. En muchos de los proyectos nacionales de investigación financiados la industria requiere de la contratación de universidades para su ejecución. Esto podría suponer una importante fuente de ingresos para la financiación de proyectos dentro de las universidades. En resumen, creo que vamos por buen camino, pero aún hay mucho que mejorar. En mi empresa llevamos décadas haciendo grandes inversiones para llevar adelante todos los proyectos de investigación.

-¿Qué papel tiene la Administración en todo esto?

-Pues tiene un papel fundamental, tanto las administraciones regionales como el Estado, ofreciendo ayudas para potenciar la I+D en las empresas. Actualmente disponemos de ayudas, pero con un tramo no reembolsable (una subvención) muy bajo. De modo que es la empresa la que lleva casi todo el peso económico y personal de la I+D.

-¿Ve inviable que la empresa acometa de forma independiente su propia investigación?

-Por supuesto que no resulta inviable y actualmente se está haciendo. Pero es más fácil de hacer en grandes empresas. En nuestro caso, AMC Natural Drinks cuenta con un consejo de dirección que siempre ha invertido en investigación e innovación, lo que ha sido reconocido con numerosos y prestigiosos premios internacionales (Ámsterdam, Londres, Corea, Japón, Nueva York, París...). Las pequeñas empresas, en cambio, no pueden llevar a cabo los proyectos con fondos propios.

-En general, ¿en qué nivel de investigación están las empresas de la Región?

-Según el informe Cotec [sin ánimo de lucro sobre la situación de I+D+i en España] del 2019 la Región de Murcia se encuentra a la cabeza de inversión en innovación con menos personal dedicado a ello. Pero también podemos ver en sus conclusiones que la I+D es una de las menores partidas presupuestarias en España y que las empresas españolas financian con recursos propios gran parte de su inversión en I+D. Así que en Murcia no estamos mal, y además pienso que esto no se sabe ni trasciende, ya que la mayoría de la innovación tiene lugar a través de fondos privados. Por tanto, tenemos un tejido empresarial innovador y comprometido con la ciencia que si dispusiera de más fondos públicos podría impulsar el crecimiento de nuestra región y de España. De ese modo lograríamos no salir mal parados en las estadísticas europeas de colaboración público privada, que se trata de un aspecto que todavía tenemos que seguir impulsando.