Semillas Fitó convierte a Murcia en centro de referencia de mejora de pimiento
TORRE PACHECO EFQ Martes, 24 septiembre 2019, 01:43

La Región de Murcia se ha convertido en uno de los centros de referencia de Semillas Fitó a nivel mundial para el desarrollo de variedades de pimiento, especialmente en los segmentos de california y lamuyo. Así, el Campo de Cartagena concentra los principales programas de mejora varietal de la compañía en pimiento y en las últimas campañas ya se está viendo resultados positivos con variedades comerciales líderes como Rio Grande en lamuyo o Maestral, en california.

Esta apuesta de Fitó por la Región de Murcia ha supuesto el duplicar en los últimos años la superficie dedicada a la mejora varietal de pimiento, ampliando lógicamente el personal técnico dedicado a estos temas, así como la inversión presupuestaria en test fitopatológicos y en genética.

Adaptados a la Región

El resultado de este esfuerzo en I+D son variedades como Rio Grande, presentada la pasada campaña que se ha desarrollado en el Campo de Cartagena con ensayos precomerciales desde 2014. Rio Grande es un lamuyo de gran calibre, consistente, con paredes gruesas y cuatro cascos bien formados, productivo, con altísima sanidad de planta y ese color rojo característico de este tipo de pimientos. El éxito de Rio Grande se basa en la filosofía de los programas de I+D de Semillas Fitó, que buscan dar respuesta a las necesidades de los agricultores y a las exigencias de la distribución: estamos ante una variedad que responde a lo que pide el consumidor (un pimiento grande, consistente y con un muy buen color) y que da rentabilidad al agricultor (más sanidad de planta, más producción y un pimiento de calibre GGG y GG, adaptado al ciclo de plantación de Murcia y con excelente poscosecha).

Otro ejemplo de este programa es el california Maestral, una variedad perfecta para todo el ciclo de cultivo en Murcia, tanto para cultivo de ecológico como convencional, que presenta una planta muy compacta y precoz, que acumula producción durante los dos primeros meses de cosecha. Maestral cuenta con un paquete de resistencias muy completo y da frutos de calibre G durante todo el ciclo, con muy buena poscosecha. En lamuyo también se debe mencionar la variedad Rio Bravo, que ofrece sanidad de planta, calidad y calibre pero en siembras medias y tardías.

De cara al futuro Semillas Fitó sigue desarrollando diversos programas de mejora varietal de pimiento en el Campo de Cartagena buscando variedades que sean resistentes a enfermedades como oídio, bacteriosis o virosis (tmv, tswv, pvy, etc.) y a plagas (nematodos, pulgón, etc.). También se trabaja en variedades adaptadas al cambio climático, que precisen menos fertilizantes o aquellas que se adapten a suelos fatigados sin desinfectar, etc.

Para los agricultores profesionales de la Región de Murcia esta apuesta de Fitó es crucial de cara al futuro ya que les asegura contar con variedades de pimiento desarrolladas y testadas en sus mismas condiciones agronómicas y, por tanto, perfectamente adaptadas a sus necesidades.