La próxima frontera del campo murciano, cultivar salud además de alimentos

El sector agroalimentario murciano siempre se ha distinguido por su capacidad de adaptación. Esta fortaleza le ha permitido consolidarse como un referente internacional en el desarrollo de estrategias avanzadas de riego, fertilización sostenible y mejora de variedades. Hoy, sin embargo, se enfrenta a un desafío distinto: concebir la agricultura desde una perspectiva holística, en la que la salud del suelo, de las plantas y de las personas estén íntimamente conectadas. Este es, en esencia, el enfoque de salud global conocido como 'One health'.

Durante décadas, la agricultura se centró en la planta, con el objetivo de maximizar rendimientos y combatir factores de estrés como la sequía, las altas temperaturas o las plagas. Pero los últimos avances científicos han demostrado que la productividad y calidad de los cultivos dependen de un factor menos visible y complejo: los microbiomas. Al igual que en nuestro intestino habita una enorme y compleja comunidad de microorganismos (el microbioma intestinal), que es específica de cada persona y que desempeña un papel clave en la salud y en la prevención de enfermedades, el suelo alberga una enorme comunidad de microorganismos que no solo sostienen la fertilidad, sino que también influyen directamente en el desarrollo de los cultivos.

Cada planta, además, posee su propio microbioma, en raíces, hojas e incluso frutos, estrechamente relacionado con el del suelo y condicionado por las prácticas agrícolas: desde el tipo de fertilización hasta el manejo del riego o el laboreo. Este vínculo abre un horizonte apasionante. Si somos capaces de modular el microbioma del suelo, podremos llegar a influir directamente en la salud de las plantas. Esto permitiría hacerlas más resistentes a plagas y a los efectos del cambio climático, al tiempo que reduciremos la dependencia de fertilizantes químicos convencionales y productos de síntesis para combatir plagas.

Estamos en un momento decisivo en el que ciencia y sostenibilidad se unen para aprovechar la conexión natural entre suelo, planta y ser humano

Pero no nos detengamos solo aquí. La ciencia empieza a demostrar que esta conexión con el suelo también afecta a la calidad de las plantas y frutos que consumimos y estos a su vez a la composición de nuestro microbioma intestinal. Y esto repercute directamente en nuestra salud y, en consecuencia, en nuestro bienestar general. La cadena es clara: suelo sano, plantas sanas, alimentos saludables y de calidad, y finalmente, mejor salud humana. Esa es la verdadera dimensión del concepto 'One health' aplicado a la agricultura.

Estamos, por tanto, en un momento decisivo en el que ciencia y sostenibilidad se unen para aprovechar la conexión natural entre suelo, planta y ser humano. Para hacerlo posible se requiere investigación, innovación y proyectos colectivos de gran envergadura, pero sobre todo fomentar la colaboración interdisciplinar que integre la experiencia de ingenieros agrónomos, biólogos, biotecnólogos, patólogos, expertos en ciencia y tecnología de alimentos, nutricionistas entre otros profesionales. El sistema agroalimentario murciano, que tantas veces ha liderado transformaciones en el sector, tiene hoy la oportunidad de mantenerse en la vanguardia, esta vez incorporando el enfoque 'One health' como emblema de la agricultura del futuro, más consciente, resiliente y centrado en la salud global.

