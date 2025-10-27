La preocupación por el agua lleva a la Región a la cabeza de la agrotecnología El 9% de las compañías tecnológicas del ámbito agroalimentario del país son murcianas, lo que sitúa a esta comunidad autónoma como la de mayor peso de esta actividad en su economía

Lunes, 27 de octubre 2025

El futuro del campo español y regional será digital o no será. Los especialistas del sector tienen claro que la fusión de agricultura y tecnología, lo que han bautizado como agrotech, es una realidad a la que interesa dar forma cuanto antes para no perder mercado. En este marco, la entidad pública de fomento de las exportaciones e inversiones ICEX, junto al grupo financiero Cajamar, considerado como referente de la banca cooperativa española, elabora el denominado 'Mapeo del Ecosistema Agrotech en España', como brújula para lograrlo. El informe, que ha sido objeto de un debate con en torno a 300 investigadores y empresarios este mes en el llamado Fruit Forum, en Madrid, refleja el liderazgo de la Región de Murcia en el número de empresas de este ámbito, teniendo en cuenta su peso en el país.

Esta «auténtica auditoría de la industria tecnológica española dedicada al agro», como la califica la Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal (Biovegen), que acaba de debatir en torno a este informe junto al ICEX y Cajamar en el citado encuentro en Madrid, «ha identificado una tupida red» compuesta por casi 850 startup (empresas innovadoras de nueva creación), «una potente plataforma de investigación con 50 universidades especializadas, 20 centros y parques tecnológicos mixtos o privados», al menos 24 clústeres (tanto sectoriales como autonómicos o de ambos ámbitos a la vez), siete plataformas tecnológicas y distintos centros regionales de innovación e incubadoras «que ayudan a nacer y crecer a empresas a partir de sus primeras patentes u obtenciones vegetales».

En esa extensa malla se incluyen el Campus Mare Nostrum, conformado por la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena; los centros de investigación públicos de la Región Cebas-CSIC (dependiente de la Administración central) e Imida (de la Administración regional); el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva, con sede en Molina de Segura; los clústeres Agritech Murcia (plataforma de tecnología agrícola de la Región de Murcia) y Agrofood (fundación clúster agroalimentario de la Región de Murcia); el concentrador de innovación, tecnología y emprendimiento Zakut Innovation Hub, desde el que se trata de impulsar a startup del ecosistema de la Región de Murcia basándose en metodologías propias del sector israelí; las incubadoras o aceleradoras de empresas del sector Crecestartup Agrifoodtech y IAT UCAM Hitech, especializada en salud, deporte y alimentación; la asociación Ailimpo (Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo); las feria Fame Innowa y Sepor, y 76 empresas de la Región, lo que representa el 9% del total y sitúa a la Comunidad de Murcia a la cabeza si ponderamos su peso poblacional y económico. Únicamente le superan cinco comunidades, con un peso notablemente mayor: Andalucía, con 181 empresas; Cataluña, con 126; la Comunidad Valenciana (110), y la Comunidad de Madrid (109). Si la división se hace por provincias, únicamente superan a la de Murcia las dos con mayor peso, con mucha diferencia, del país: Madrid (109 empresas agrotech) y Barcelona (93).

Por ámbitos de especialización, de las 845 empresas agrotech recogidas en el informe del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (a través del citado ICEX) y Cajamar, casi el 30% están centradas en la agricultura y la ganadería de precisión, otro 17% trabajan en la integración de la gestión de estas producciones, un 15% lo hacen en robótica y mecanización y casi un 12% en biotecnología.

Innovaciones hídricas

Por cierto, que de los 27 fondos de capital riesgo y sociedades de capital riesgo (SCR) especializados en activos en el agrotech que se apuntan en el informe, al menos uno, Murciaban, es de raíz murciana. Detrás de esta entidad sin ánimo de lucro se encuentra, entre otros, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info).

La alta presencia de las empresas y entidades murcianas en el ecosistema agrotech español se explica, más allá del importante peso agrario en la economía de la Región y el elevado nivel tecnológico de esta actividad, en la esclarecedora frase con la que el informe arranca el apartado dedicado a la Agricultura del epígrafe sobre 'Demanda tecnológica'.

«Las innovaciones aplicadas a la gestión hídrica de los cultivos son la principal demanda tecnológica por parte de los agricultores españoles», apunta el documento.

El trabajo recoge que «la escasez de recursos hídricos y la variabilidad climática hacen que la gestión del agua sea crucial para la sostenibilidad agrícola»

«El interés en aumentar la eficiencia del riego es creciente, según las estadísticas oficiales», continúa el estudio. De ahí, explica, «que las tecnologías de riego se posicionen como la principal demanda tecnológica de los productores».

«La escasez de recursos hídricos y la variabilidad climática hacen que la gestión del agua sea un factor crucial para garantizar la sostenibilidad agrícola», recoge el trabajo, lo que apunta a un importante futuro del sector agrotech en el campo regional.

Agricultura de precisión, robótica y las otras áreas de innovación 'agrotech'

Las denominadas tecnologías 'agrotech' aluden a una fusión de agricultura y tecnología en la que intervienen una serie de tecnologías de vanguardia con el objetivo de optimizar y modernizar el campo, y también la actividad ganadera y pesquera. El último 'Mapeo del ecosistema agrotech en España', publicado por el ICEX y Cajamar a finales de 2024, y cuyas conclusiones han sido objeto de un debate con en torno a 300 investigadores y empresarios este mes en el llamado Fruit Forum, en Madrid, recoge nueve áreas de trabajo de innovación 'agrotech'.

La primera es la biotecnología aplicada, en la que se plantean soluciones biológias para uso agrícola. La segunda se centra en robótica, mecanización y equipos agrícolas, y comprende desde la maquinaria agrícola hasta drones, robots y vehículos terrestres no tripulados. La tercera es la agricultura de precisión, donde abunda el uso de sensores y las soluciones de empleo de grandes cantidades de datos para ayudar al productor a tomar la mejor decisión.

Las plataformas integradas de gestión agrícola componen otra área de trabajo, en la que se emplean conceptos como el 'software' de gestión empresarial, el cuaderno de campo, información de mercado, adquisición de insumos, maquinaria o tecnología 'online', arrendamiento de maquinaria y servicios a la comunidad rural.

Otra área es la de los nuevos sistemas de producción, como la agricultura vertical, la acuicultura, la producción de insectos y algas, la agrivoltaica (combinación de producción agraria y fotovoltaica en un mismo terreno) y la producción de artículos farmacéuticos. La agricultura regenerativa, en el que nuevas tecnologías permitan regenerar, estimular y mantener la fertilidad y biodiversidad de los suelos, componen una sexta área. Y el grupo se completa con las tecnologías para la reducción de emisiones de CO2, a través de la captura, utilización y almacenamiento de carbono; la economía circular, bioenergía y biomateriales, y, finalmente, el área de logística, trazabilidad y seguridad alimentaria.

Nueve esferas de desarrollo para un campo más sostenible, innovador y rentable propuesto para la revolución agrícola que ya ha comenzado de la mano de las nuevas tecnologías.