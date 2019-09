El olor de la ciencia no atrae a los productores de aromas FOTOLIA El sector de las plantas aromáticas no une fuerzas para obtener fondos y dedicarlos a estudios que mejoren las variedades G. S. F. Martes, 24 septiembre 2019, 01:43

La producción regional de plantas aromáticas se ha multiplicado por seis en apenas un lustro. Es una cifra espectacular (se ha pasado de unas apenas 300 toneladas a 1.700), pero aún lo podría ser más, al menos el doble, si los productores atendiesen la llamada de la ciencia, deseosa de mejorar el rendimiento y la calidad de un cultivo que podría «convertir la comarca del Noroeste en la Provenza española», porque tenemos de partida, «el mejor material genético del país». Así lo explica José Antonio Sotomayor, responsable del Equipo de Secanos para el Desarrollo Rural del Insituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida). La Consejería de Agricultura, de la que depende esta entidad, lleva años tratando de conseguir que el sector se una para optar a un Programa de Desarrollo Rural (PDR) que permita destinar fondos con apoyo europeo a mejorar unas variedades de salvia, espliego, romero, tomillo, lavanda y lavandín con un potencial enorme para dar una vuelta al sector.

«Se sigue plantando con semillas no seleccionadas que se recogen directamente del monte», se lamenta Sotomayor; cuando con una investigación de mejora varietal se obtendría un material «capaz de doblar o triplicar la producción y mejorar su calidad». Para acceder a una ayuda que equivaldría al 100% de todo el gasto de desarrollo de las nuevas semillas, se necesita un mínimo de tres agricultores, apunta el experto. Sin embargo, pese a las convocatorias de la Consejería, no se ha logrado alcanzar tan exiguo número.

EN DATOS 1.700 toneladas de estos cultivos se produjeron en 2018, seis veces más que la cantidad registrada un lustro antes.

Sotomayor no teoriza acerca de qué puede estar condicionando el nulo interés del sector por la ciencia. No obstante, una fuente de la actividad que prefiere no ser citada apunta hacia una excesiva tendencia al individualismo, «como ocurre en otros sectores agrarios en la Región».

José Antonio Sotomayor: «La comarca del Noroeste podría ser la Provenza española»

Según este interlocutor, «los agricultores temen compartir sus usos con otros productores, por temor a que les roben sus prácticas», de ahí que prefieran «seguir funcionando por libre». Y eso a pesar de que los expertos calculan que las producciones se multiplicarían a la vuelta de dos o tres años, sin coste para los agricultores y sin mayor esfuerzo, si optasen por la investigación pública. Pero, de momento, y «desde hace años», el olor de la ciencia no atrae a los productores de aromas de la comarca del Noroeste.