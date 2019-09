Así llegó (y se fue) el fruto del paraíso

El manzano, el árbol del paraíso por excelencia y posiblemetne la fruta de mayor consumo del mundo, ya no da los frutos que daba en la Región hace treinta años. Su cultivo ya no es una tentación para los productores locales, que llevan desde mediados de los años 80 sin ver las producciones, de hasta 25.000 toneladas, que se alcanzaban entonces. Ahora apenas se acercan a los dos millones de kilos y su cultivo no llega a las 65 hectáreas, la mitad que cinco años antes. La mayor parte de lo que queda se encuentra en el Noroeste (45 hectáreas), y aún se ve algo en el Río Mula (9), la Vega del Segura (3), Altiplano (2), Cartagena (2) y el Valle del Guadalentín (1), según los datos estadísticos de la Consejería de Agricultura correspondientes a 2018. Si acaba por desaparecer como producto de comercialización (siempre quedará algo en huertos particulares y jardines), quedarán para la historia siglos de presencia en este rincón mediterráneo.

A falta de una asociación local que pueda echar la mirada atrás sobre este alimento, la encargada de relatar su origen es Montserrat Corderroure, que es responsable de Marketing e Innovación de la asociación Afrucat de productores de Cataluña, la región mediterránea del país donde el fruto más abunda en la actualidad. Antes de su llegada a la Península Ibérica, de la mano de romanos y árabes, como tantos productos agrarios, «se sabe que ya existía en la prehistoria, como lo demuestran restos arqueológicos que se han encontrado en excavaciones neolíticas». Se desconoce su origen exacto, aunque unos lo sitúan en las montañas del Cáucaso, al sudeste de Europa, y otras áreas montañosas de Asia Central. Se calcula que las primeras especies que se cultivaron de este árbol se obtuvieron hace en torno a 15.000 y 20.000 años.

Hay más evidencias de que el fruto fue cultivado en el valle del Nilo en el siglo XII antes de Cristo, en la época del faraón Ramsés III. También en la Antigüedad, y al igual que ocurre en la Biblia, esta fruta aparece como mito en Grecia, en el famoso episodio de la manzana de oro (conocida igualmente como 'la de la discordia') que París regaló a la diosa Venus, desatando los celos de Atenea y Hero que originaron la conocida como Guerra de Troya.

Volviendo a las certezas históricas, muchos siglos después, concretamente en el XVI, la manzana salió de España hacia Iberoamérica en los buques de los conquistadores españoles, y un siglo después llegó a Norteamérica, antes de dar su salto a África septentrional y Australia.