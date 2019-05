Juan García Lax, nuestro hombre en Alemania

Uno de cada cuatro euros que la Región de Murcia recibe por sus exportaciones de frutas y hortalizas -y ya suman más de 2.500 millones al año- procede de Alemania. Miles de camiones frigoríficos cruzaron en 2018 media Europa para llevar a aquel país más de 660.000 toneladas de productos hortofrutícolas de esta tierra. Ver un camión con destino a Stuttgart, Colonia y Hamburgo ya es tan natural en la Región como contemplar las olas del mar en la costa cartagenera. No siempre ha sido así. Detrás de la enorme red logística que lo hace posible sigue destacando Juan García Lax, que acumula años gestionando desde Colonia una enorme flota de vehículos con Alemania como destino. Él estuvo en los albores de este fenómeno. «Yo tenía 21 años, y ahora tengo 84, así que calcula», reta al periodista.

Antes incluso, cuando García Lax apenas contaba con 15 o 16 años, su madre le envió a estudiar francés, «que era el idioma que entonces más se usaba». Posteriormente, recuerda, «me propuse aprender alemán». El joven estudiante es nieto de Domingo García Aranda, cuyos tres hijos ya estuvieron ligados a la exportación. «Los hermanos se separaron y yo, como ya sabía idiomas y aprendí cómo se hacía viendo a los representantes, me puse a vender los productos de casa». En Alemania conoció a su mujer y, tras el servicio militar, García Lax se lanzó de lleno a llevar mercancías. «Alemania era entonces muy interesante. En aquel momento solo había cítricos, uva de Almería y melones, no había casi ninguna clase más de fruta y hortaliza que se exportara».

Posteriormente, prosigue, «hubo una revolución de productos enorme». Este pionero recuerda cómo España se impuso a Italia y Francia en productos que entonces dominaban esos países, como tomates, berenjenas, pimientos, brócoli y lechuga.

La llegada del Trasvase Tajo-Segura, hace ahora 40 años, «ayudó muchísimo. Me acuerdo que mucha gente me preguntaba qué podía poner, y yo le contestaba que brócoli, por ejemplo», en función de lo que veía que funcionaba en el mercado alemán. García Lax llevaba estas producciones a pequeñas cadenas de supermercados que con el tiempo se han transformado en un puñado de grandes distribuidoras. «Ahora hay cinco grandes, igual que en España», apunta. «España ya es uno de los mayores productores de frutas y verduras del mundo», concluye, «y eso lo han hecho pioneros que lo llevan en la sangre, no es algo que se aprenda en la universidad».