INNOVACIÓN Y AGRICULTURA, EL CAMPO SE MUEVE

El potencial tecnológico de nuestros investigadores ha de ser puesto a disposición de nuestras empresas para generar un sector agrícola más competitivo. Esta fue una de las principales conclusiones de la jornada 'IBMCP-empresas: tecnología al servicio de la agricultura', coorganizada por Biovegen-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal y celebrada en Valencia el pasado 7 de mayo. En esta jornada de trabajo, en la que participaron más de 100 empresas y 40 grupos de investigación del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (centro de investigación mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas), se puso de manifiesto una vez más la necesidad de aprovechar nuestro potente sustrato científico para mejorar la competitividad de nuestras empresas.

Como sucede en otros sectores, pero de manera especialmente acentuada en el agrícola, hay una gran paradoja entre nuestro impacto y contribución científica en producción vegetal, el tamaño y volumen de nuestro sector privado, y la absorción que de nuestra tecnología hacen nuestras empresas. Algunos datos que ilustran esta situación: mientras nuestra ciencia ocupa posiciones punteras a nivel mundial (10ª en contribución científica, 3ª en citaciones, 9ª en citaciones por artículo...) y nuestro sector privado tiene un peso indudable en nuestra economía y sociedad (10% de valor añadido bruto representado por el sector agroalimentario, líderes en varios cultivos, y dos millones de empleos, por no hablar de la función de cohesión social que desempeña la agricultura y, por qué no decirlo, del orgullo -¡esto sí es verdadera 'marca España'!- que a todos nos despierta el prestigio internacional de nuestra producción de alimentos y gastronomía), la transferencia de tecnología (aunque yo prefiero la expresión 'innovación colaborativa', ya que el desarrollo tecnológico no suele ser horizontal, sino fruto de colaboraciones continuas que implican a diferentes actores) no se da de manera eficiente.

Menos del 5% de nuestras empresas agro son innovadoras, frente a la media de 12,8% de empresas certificadas como innovadoras en otros sectores económicos.

Somos buenos haciendo ciencia con euros, pero no tan buenos haciendo euros con ciencia

Por decirlo en pocas palabras, somos muy buenos haciendo ciencia con euros, pero no tan buenos haciendo euros con ciencia. Y, sin embargo, desde Biovegen somos optimistas. Estamos notando un interés creciente por la colaboración y el desarrollo tecnológico conjunto, tanto por parte de la comunidad científica como por el sector empresarial, que son los dos actores principales (generadores de conocimiento y desarrolladores/aplicadores de este en forma de tecnología). Programas lanzados desde la Administración están siendo eficaces a la hora de estimular la innovación en el sector. Las condiciones de contorno apuntan a cada vez más programas de financiación de proyectos innovadores en colaboración ciencia-empresa. Y el conocimiento biológico aplicado a la agricultura anuncia verdaderas revoluciones tecnológicas que van a mejorar enormemente la calidad y sostenibilidad de nuestros cultivos.

Desde Biovegen observamos cómo nuestras empresas y centros de investigación asociados apuestan por el conocimiento y la tecnología como palanca clave de desarrollo productivo, económico y social en un sector tan importante como la agricultura. Y desde Biovegen esta es nuestra apuesta: «el futuro de la agricultura será innovador o no será».