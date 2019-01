Fermín Rol: «Estamos empeñados en instalar líneas para la exportación agraria» Fermín Rol. / Encarnación lópez / APC El ejecutivo explica que, gracias al mercado árabe, su entidad «ya es el primer puerto europeo en exportación de animales» GINÉS SORIANO FORTE Martes, 29 enero 2019, 02:08

El Puerto de Cartagena es una infraestructura de movimiento de bienes agrarios de primer orden, sobre todo para la ganadería. Por él entran cada año en torno a dos millones de toneladas de cereales y harinas empleadas para elaborar piensos para granjas. Y por él salen, camino de distintos países de mayoría musulmana más de 600.000 cabezas de animales vivos murcianos cada ejercicio, unas 80.000 toneladas, sobre todo de corderos.

-¿No parece que sean muy conocidos en la Región como infraestructura de transporte de productos agrarios?

-La verdad es que no sé muy bien por qué no somos muy conocidos en esto. En el sector sí lo somos, porque por aquí pasa mucha mercancía. Más que los agricultores, los clientes del puerto son los ganaderos, porque, como la producción nacional de cereales para alimentos es deficitaria, los ganaderos de, principalmente, granjas de porcino y pollo de esta región y de provincias limítrofes traen por aquí grandes volúmenes de cereales para pienso animal.

-¿Y en exportación?

-Además de la importación relevante para las granjas, también está saliendo cierto volumen de alimentos a otros buques que pasan cerca para animales vivos. Pero, sobre todo, se ha producido una evolución en pocos años por parte de los exportadores que, a raíz de la reducción del mercado nacional de bovino desde de los años 2007 y 2008, buscaron una salida en el mundo árabe. Desde aquel momento han ido creciendo de tal forma que el Puerto de Cartagena ya es hoy en día el primero europeo en exportación de animales vivos. Esas cabezas se sacrifican en los países de destino por el rito halal [para cumplir así con el precepto musulmán]. Esto supone más de 600.000 cabezas al año. Casi a diario hay un buque cargando aquí animales vivos.

-¿Solo de bovino o también caprino?

-Caprino hubo algo, pero lo relevante es el bovino, sobre todo el cordero.

-¿Y transporte hortofrutícola?

-Claro que lo hay. Hoy en día el puerto de Cartagena es el principal puerto del mediterráneo de recepción de cítricos, sobre todo limones del hemisferio sur cuando allí es temporada alta. La exportación de estos productos a día de hoy, en cambio, es más complicada porque lo habitual es emplear el camión para dar un servicio puerta a puerta en Europa. En todo caso de este puerto sale en contenedores una línea directa con el Reino Unido. Comercialmente estamos viendo con las empresas exportadoras y logística que el transporte marítimo pueda ser complementario al transporte por carretera, pero, sin un servicio puerta a puerta, es complejo, además de que el barco es más lento que el camión. Nosotros estamos empeñados en instalar algunas líneas. Por ejemplo, llevamos estudiando desde hace tiempo una línea con el sur de Francia para que estos productos perecederos puedan continuar desde allí en camión hasta sus destinos naturales: una parte hacia el occidente europeo y otra hacia la zona oriental, como con el Corredor Mediterráneo.

-¿La apertura que se está produciendo del mercado chino puede generar nuevas líneas?

-La gran dificultad es que tenemos una terminal de contenedores muy pequeña a la que los grandes buques transoceánicos no pueden llegar. Aquí llegan buques pequeños, de hasta 2.000 [contenedores] TEU que luego van a grandes puertos para que otros buques grandes, de más de 20.000 TEU, vayan a China.

-¿De ahí la necesidad del proyecto del puerto de El Gorguel o la ampliación del de Escombreras que llevan entre manos?

-Lo relevante es que las empresas exportadoras e importadoras, que hay muchas en esta zona, y no solo me refiero a las agrícolas, son las que están reclamando una buena terminal de contenedores para no tener que hacer grandes recorridos terrestres que les lleve a otro puerto de salida. Necesitan una terminal transoceánica.

-¿Cómo van esos proyectos?

-Para construir cualquier infraestructura hay que seguir el guion establecido. La legislación medioambiental suele ralentizar estos procesos. Estamos con esa tramitación. Como El Gorguel va lento emprendimos nuevas vías a ver si logramos abrir a corto plazo una cosa u otra.

-¿Cuál es ese plazo?

-Con El Gorguel llevamos 12 años y estamos con la fase medioambiental. En Escombreras se necesitan al menos tres años para iniciar la construcción.

-¿Estos desarrollos llevarían a aumentar exponencialmente el transporte de productos agrícolas murcianos por barco?

-Se facilitaría el servicio a los exportadores de la Región, que serían más competitivos. Hoy en día, con la globalización, cualquier empresa mediana se tiene que plantear exportar y para ello normalmente se utiliza el transporte marítimo, porque es el más eficiente y económico. Solo los productos de elevado precio, se plantean el avión, por ejemplo. El marítimo es el transporte más barato y sostenible

Conviene saber

Fermín Rol cumplió el pasado octubre dos años al frente de la dirección general de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Este ingeniero de Caminos, Canales y Puertos trabaja en la entidad desde 1993, donde también ha sido, entre otros, jefe del Área de Explotación.