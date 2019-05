La desalación en la probeta Investigación en el campo de la iniciativa de la Cátedra Trasvase y Sostenibilidad. / upct La Cátedra Trasvase y Sostenibilidad, de la UPCT y el Scrats, estudia qué posibilidades hay de aprovechar correctamente el agua marina en los cultivos murcianos G.S. FORTE Martes, 28 mayo 2019, 01:47

El debate en torno al uso sostenible de agua desalada en la agricultura ha vertido curiosamente más tinta en el entorno político que en el científico. La Cátedra Trasvase y Sostenibilidad, constituida por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), se ha propuesto verter luz sobre este controvertido asunto en el que ya lleva dos años trabajando y prevé dedicar al menos otros cuatro o cinco más para obtener unos resultados aprovechables.

El coordinador de la Cátedra, Mariano Soto, recuerda que la escasez hídrica de la Cuenca del Segura, agravada por las dificultades para recibir agua del trasvase Tajo-Segura desde mayo de 2017, han impulsado la demanda de agua desalinizada, hasta sumar casi 150 hectómetros cúbicos (hm3) suministrados en el sureste español en 2016 y 2017. «El agua desalinizada ha venido para quedarse en la cuenca del Segura», concluye. «Sin embargo, apenas hay conocimiento científico que permita a los técnicos y agricultores garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo», añade sobre este recurso al que contempla como un complemento necesario al Trasvase.

José Maestre, investigador responsable del proyecto 'Seguimiento y análisis de la aplicación de agua marina desalinizada al riego agrícola', recuerda que en contra de lo que ocurre con el uso humano de agua desalada, aún no existe ningún decreto que regule su utilización en la agricultura. De ahí que el primer objetivo del proyecto sea conocer si se trata de un recurso adecuado para regar las producciones agrarias. «Y ya te digo que no», adelanta este doctor ingeniero agrónomo de la UPCT, en alusión a la carencia de elementos como el magnesio y el calcio y el exceso de otros, como el boro que presentan las aguas marinas desalinizadas. Esto no significa que no puedan aprovecharse, pero deberán combinarse con conocimientos y tecnologías precisas para ajustar su composición química de acuerdo con su uso.

La investigación de la Cátedra de Trasvase y Sostenibilidad, que arrancó en octubre de 2017, dio lugar en realidad a dos proyectos con aval ministerial. Uno, continuador del planteamiento inicial, está dirigido por el director dela cátedra, Victoriano Martínez, y el segundo, encabezado por Maestre, se aproxima más al mundo de la empresa. El equipo de este último se centra en tecnologías innovadoras que mejoren la sostenibilidad del agua marina desalinizada en la agricultura. Se trata, por ejemplo, de obtener medios que reduzcan el boro hasta el grado óptimo para la agricultura, o que permitan adaptar los cabezales de riego a una calidad del agua cambiante. Como la composición química del agua marina desalinizada es muy distinta a la de la proveniente de los pozos, con la que el agricultor suele combinarla en sus riegos en función de la disponibilidad del momento, resulta clave «manejarla de forma adecuada».

Es necesario equilibrarla con una aportación de otros recursos, «y evitar problemas agronómicos que afecten a la productividad de los cultivos». Es una actuación que aún no se practica en los riegos actuales. «Es algo muy innovador», resume Maestre.

Los israelíes han estimado un coste adicional en fertirrigación de 3.000 euros al año por cada hectárea de pimiento en invernadero regada con agua marina desalinizada, explica el ingeniero agrónomo. La investigación murciana se vuelca principalmente en los cítricos, «donde hemos visto que el coste no es tan elevado», pero aún deben pasar unos años más para comprobar cómo les afecta verdaderamente esta agua. «De momento no se ha visto nada negativo», ni en el suelo ni en las plantas, pero, añade, «creemos que en cuatro o cinco años aparecerán» ciertos problemas, que son a los que se buscará una respuesta aportando otros elementos, por ejemplo, «por eso es importante investigar más».