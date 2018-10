LA CAPITAL DE LA FRUTA DE HUESO PROCESADA

Este mes de octubre, entre los días 16 al 19, la Agrupación de Empresas de Alimentación (Agrupal) organizó en Murcia el Congreso Mundial de Fruta de Hueso Procesada que, bajo la denominación Cancon, cumplió su décimo cuarta edición. Durante estos días hemos consolidado un foro de discusión y análisis, de puesta en común de datos, de experiencias y de las tendencias que podían ayudarnos a definir cada campaña en cada uno de los países del mundo participantes: Argentina, Chile, Estados Unidos, Brasil, China, Sudáfrica, Grecia y España. Hemos realizado avances muy necesarios para este sector, tanto que ha nacido en Murcia la iniciativa de crear una agrupación mundial que nos permita avanzar unidos para afrontar los retos que nos plantean los mercados actualmente. Esta es la muestra más clara de la importancia de nuestra región, que se ha convertido en la capital mundial de la industria de la fruta de hueso.

Este encuentro nos ha servido para afianzarnos en la certeza de que somos una parte de la cadena de valor y hemos de contribuir a mantener su equilibrio. Tomamos la materia prima del campo, combinamos los factores de producción y ofrecemos un producto de calidad a buen precio. Si rompemos el equilibrio no hay sostenibilidad. No debemos permitir, por tanto, que ningún eslabón de la cadena ejerza sin límite su poder sobre otro. Todos debemos reflexionar, ya que el objetivo no debe ser vender y crecer a cualquier precio, sino más bien ser eficientes y crear estructuras sólidas, viables y sostenibles. Es decir, respetar y hacer respetar la cadena de valor que dignifique nuestra actividad.

También debemos fortalecer nuestro conocimiento y la posición que ocupamos en los mercados, hacerla valer e impulsar el consumo de un producto sano y saludable fruto del esfuerzo permanente en innovación y mejora tecnológica de nuestros procesos. Prueba de esto es que hemos contado con la presencia destacada en este congreso de las mejores ingenierías especializadas.

Confiamos en que todos estos desafíos encuentren un punto de resolución común en aras a garantizar el futuro de nuestra actividad y de todo el sector agrario, y sabemos que para ello es necesario mantener y consolidar nuestra representatividad. Agrupal cuenta con la confianza de las empresas del sector para ser su interlocutora dentro y fuera de la Región, ya que la industria alimentaria representa el 40% del sector industrial murciano.