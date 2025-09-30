El almendro, el 'cerdo' de los sembrados que trajeron los fenicios Hace más de 2.000 años llegó un cultivo que en el siglo XIX transformó el paisaje y ahora es el que más territorio ocupa en la Región de Murcia

Como si fuesen conscientes (o quizá sí lo eran) del placer que supone acompañar con un plato de almendras un buen vino, a ser posible algo dulce o blanco, los fenicios trajeron ambos productos a estas tierras hace más de 2.000 años. No es solo que comerciasen con ellos (si bien eran los líderes en estas prácticas de mercaderes desde sus tierras en las actuales Líbano, Siria, Israel y Palestina), sino que extendieron las plantaciones tanto de uvas como de almendros por estas tierras. Con el paso del tiempo, acabó floreciendo una cultura en torno a estos productos que en los últimos siglos han definido, junto al olivo, el paisaje agrario de este rincón de Europa.

A lo largo de los siglos XIX y XX, aquellos árboles originarios de Asia alcanzaron a ser, también junto a los olivos, los más abundantes entre los cultivados de la actual Región de Murcia. Aún hoy, la superficie total de almendros ocupa cerca de 85.500 hectáreas en esta Comunidad autónoma, lo que equivale a más del 40% de todo el espacio cubierto por los cultivos leñosos y un 38% más que el conjunto de todas hortalizas de la Región. Ningún otro cultivo ocupa una porción de tierra tan grande. Y va a más.

La promoción que ha impulsado en los últimos años California de este producto en el mundo está beneficiando a la almendra de esta Comunidad autónoma, donde además se han obtenido nuevas variedades que están permitiendo extender su cultivo a áreas más frías de la península ibérica, donde antes no era posible.

La estrella de la agricultura regional por superficie total, por tanto, no es el limón, el pimiento o la lechuga. Es la almendra, que ocupa casi la cuarta pate de toda la superficie de cultivo regional (el 23,8), y además ha logrado una notable trascendencia en las investigaciones en torno a ella que se desarrollan aquí, particularmente desde el Grupo de Mejora de Genética de Frutales del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas-CSIC).

La promoción que está haciendo de la almendra el estado de California (la mayor región productora del mundo) explica en buena parte el crecimiento de su superficie en la Comunidad de Murcia, donde ha aumentado un 12% entre 2017 y 2023, último año con datos oficiales disponibles. Pero la condición de cultivo destacado de esas tierras le llegó en el siglo XIX, después de varios milenios ya por aquí.

El colapso del conocido como antiguo régimen español, caracterizado por una férrea división entre la población privilegiada y la no privilegiada, fue acompañado por el florecimiento de nuevas áreas productoras y nuevos cultivos, como recoge el artículo sobre 'El cultivo tradicional del almendro en el Mediterráneo' publicado en 2021 por los investigadores Antònia Morey y Jaume Fornés, que centran su trabajo en Baleares, pero también recoge referencias a Murcia.

El valor que estaba adquiriendo hace dos siglos la almendra en los mercados favoreció su progreso, pero en gran parte se debió al aprovechamiento que se hacía entonces de otras partes del árbol para leña, abono o alimento destinado al ganado, entre otros. Contar con una planta capaz de dar un fruto comerciable además de proveer a las economías campesinas de otros productos de gran utilidad (combustible, abono, alimento para el ganado, etc.), favoreció su expansión.

El almendro, de esta forma, se convirtió para las numerosas familias agricultoras en una suerte de cerdo de los cultivos, por el notable aprovechamiento que se hacía de sus distintas partes. Además del uso del fruto comestible y de la leña del árbol, la corteza verde que recubre a la cáscara que acoge a la almendra se empleaba no solo para dar de comer al ganado, sino incluso para consumo humano, como encurtido, por ejemplo, o en el llamado almendruco, cuando el fruto todavía está verde. Y además se empleó combustible y abono. La cáscara dura, igualmente, resulta un excelente combustible, además de que la envoltura de la almendra conforma un buen acolchado para cultivos.

Curiosamente, en la actualidad vuelve a resurgir una inclinación por aprovechar los subproductos de este fruto seco. De la cáscara de almendra, por ejemplo, ya se trabaja en la obtención de bioplásticos y hasta tinte para oscurecer neumáticos, en sustitución de derivados del petróleo, pasando incluso por aprovechar sus azúcares como edulcorante o en la elaboración de sidra o cerveza, por ejemplo.

Incluso se han desarrollado iniciativas para la fabricación de madera y materiales de construcción a partir de estos subproductos. Parece que del almendro, como del cerdo, hasta los andares, si los tuviera.

