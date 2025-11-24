Agroforestería, la nueva agricultura capaz de aprovechar hasta una dana Los pioneros en el Sureste español de las denominadas prácticas sintrópicas evidencian los buenos resultados que han logrado tras el paso por su finca de la gota fría 'Alice', que el pasado octubre dañó 700 hectáreas de cultivos en la zona del Mar Menor

Ginés S. Forte Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:06 | Actualizado 20:42h. Comenta Compartir

Hasta hace unas décadas, era común que las superficies forestales se entremezclasen entre los campos de cultivos en un paisaje que los expertos llaman 'de mosaico'. Ahora, las masas de bosques forman enormes extensiones continuas separadas de grandes fincas en explotación. Es una de las razones que explican por qué ahora los incendios como los que castigaron severamente el noroeste de España el pasado verano son más desmesurados y voraces. Este divorcio entre los espacios silvestres y de labranza explica también en buena medida los daños más severos que producen actualmente en las plantaciones los violentos episodios de precipitaciones. Con estas premisas, si se logra combinar ambos tipos de terrenos los incendios serán más pequeños y controlables y las aguas descontroladas durante los cada vez más frecuentes eventos de fuertes lluvias podrán ser mejor absorbidas en los espacios rurales.

Son ejemplos muy básicos para adentrarse en los numerosos beneficios que los valedores de la llamada agroforestería sintrópica destacan de unas prácticas que ya se ensayan por estas tierras, y que acaban de demostrar la capacidad no solo para superar un temporal de lluvias torrenciales sin daños, sino incluso de aprovechar su aporte extraordinario de agua.

El azote de la dana 'Alice' el pasado octubre, principalmente en la zona del Mar Menor, donde dañó unas 700 hectáreas de cultivos, ha evidenciado esta capacidad, de acuerdo con los artífices de la finca El Bosque, en Pilar de la Horadada (Alicante), junto al límite con la Región de Murcia, donde se ensaya con esta modalidad que imita la sucesión natural de los bosques para crear ecosistemas de producción autosostenibles. Pese a que las lluvias dejaron «más de 190 litros por metro cuadrado en pocas horas», apunta Ricardo Riquelme, que hace siete años comenzó la iniciativa, «para nosotros este fenómeno ha resultado ser todo un éxito».

No solo se trata de limitar el impacto al suelo o restaurarlo, como en la agricultura ecológica y regenerativa tradicional, va un paso más allá

«Lo que podría ser una desgracia para nuestro cultivo, se ha convertido en una bendición: no hemos tenido apenas desperfectos en la finca y la cantidad de agua que hemos infiltrado en el suelo, ha sido inmensa», asegura este agricultor, implicado actualmente en el proyecto de investigación Agrosimbiosis Lab, de la Universidad de Murcia (UMU) y el Cebas-CSIC, coordinado por el catedrático de botánica José María Egea, y donde se ensaya con la agricultura sintrópica.

Producción y formación

Riquelme es el creador, junto al técnico en agroecología Brais Etchart y el especialista en el sistema de diseño de entornos sostenibles y autosuficientes conocido como permacultura Olliver Woodward, del proyecto iniciado en 2018 'Mano verde', encargado de gestionar el terreno de Pilar de la Horadada, que ahora se está ampliando con una plantación más recientes en la denominada finca La Tira. «Nuestro trabajo combina la producción agrícola con la formación, la investigación aplicada y el diseño y asesoramiento de sistemas regenerativos». El objetivo, explica, es «demostrar que la agricultura regenerativa, y dentro de ésta la agroforestería, puede ser viable en el clima semiárido del sureste peninsular».

Esta modalidad imita la sucesión natural de los bosques para crear ecosistemas de producción autosostenibles

En este marco, el paso de la dana en octubre les ha servido para constatar los beneficios que promueven. Su explotación no solo «se mantuvo sin pérdidas significativas» durante el episodio, explica Riquelme, sino que además recibió el agua de escorrentía «de varias hectáreas de fincas aledañas». Gracias al diseño hidrológico y a la densidad vegetal del sistema agroforestal, detalla, «toda el agua fue absorbida por el suelo sin causar erosión». El resultado, concluye, «refuerza la eficacia de este modelo frente a fenómenos meteorológicos extremos.

La agroforestería sintrópica va un paso más allá de la agricultura ecológica o regenerativa tradicional. Su filosofía va más allá de la tendencia hacia la sostenibilidad imperante hasta ahora. Mientras estas dos (ecológica y regenerativa) se limitan a reducir el impacto o restaurar el suelo, la sintrópica busca reproducir la dinámica de los ecosistemas naturales, «integrando árboles, arbustos y cultivos en un sistema que evoluciona con el tiempo».

Aquí no se miden solo los rendimientos por hectárea: «Valoramos la productividad total del sistema», afirma el agricultor Ricardo Riquelme

El objetivo no es solo producir alimentos, aclara este mentor, sino aumentar la fertilidad, la biodiversidad y la capacidad de retención de agua del entorno, «es decir, revegetar el terreno dónde se trabaja e incidir de forma positiva en los beneficios ecosistémicos de la región dónde se realiza».

De momento, en la Región de Murcia y el sur de Alicante «aún existen muy pocas experiencias documentadas de este tipo». Riquelme afirma que son pioneros en ambos territorios «de este tipo de agricultura con foco comercial». Algunos de los escasos ejemplos de agricultura regenerativa que incluyen modelos de agricultura sintrópica, cita, son el de las fincas La Cesta de Juan, de Dolores de Pacheco, en el municipio murciano de Torre Pacheco, y Terramar, en Muchamiel, Alicante.

El objetivo del proyecto 'Mano verde' es «demostrar que la agroforestería puede ser viable en el clima semiárido del sureste peninsular»

En este, de momento, escaso panorama «nuestra finca busca servir como espacio demostrativo y de aprendizaje, abierto a otros agricultores y técnicos interesados en aplicar esta metodología», destaca el agricultor, que lleva desde 2023 impartiendo cursos en la materia.

En su finca, en la que actualmente cultivan «papaya y moringa, combinadas con árboles de apoyo, abonos verdes y especies polinizadoras, incluyendo gran diversidad de especies autóctonas», no miden solo los rendimientos por hectárea, reitera: «Valoramos la productividad total del sistema». La afirmación se aterriza en provechos como «mayor retención de agua, mejora del suelo, reducción del riego y fertilizantes y reducción de labranza con maquinaria», explica el productor.

En todo caso, asegura, «los rendimientos agrícolas son competitivos a medio plazo respecto a la agricultura convencional, con costes mucho menores en fertilizantes y agua».

Cada vez más mercado

Riquelme afirma que el precio final al que se venden estos productos «suele ser similar al ecológico convencional, e incluso a veces al convencional, compensado por su mayor valor ambiental y social». El especialista alude a que, «en definitiva el precio lo marca la dificultad en la logística de la venta, puesto que es una agricultura que abarata costes de producción».

«Una estrategia clave para producir alimentos»

Ampliar Trabajos de preparación del terreno para cultivar en una finca del proyecto Mano Verde. Mano Verde

«La agroforestería ha pasado de ser 'agricultura con árboles' a convertirse en una estrategia clave para producir alimentos, restaurar suelos y capturar carbono sin salir del paisaje agrícola». La afirmación, recogida en la iniciativa Plataforma Tierra -de la entidad financiera Cajamar en la que se comparten conocimientos, herramientas y noticias sobre innovación tecnológica para el campo-, muestra el interés que está adquiriendo esta modalidad desarrollada por el suizo Ernst Götsch en Brasil, a mediados de los años 1980.

La creciente degradación de los suelos, como consecuencia de unas prácticas masivas poco sostenibles; la reducción de la biodiversidad, que también afecta a los campos igualmente en un contexto agrario extensivo y agresivo, y las consecuencias del calentamiento global conforman un marco en el que «la agroforestería se erige como una estrategia técnica para rediseñar fincas y paisajes», recoge Violeta Cubero, gestora de contenidos de la plataforma de Cajamar.

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) ya «califica abiertamente como una solución clave para el clima, por su capacidad de mitigar y adaptar los sistemas productivos al calentamiento global», cita la fuente. E insiste en que no se trata de «plantar árboles sin más», sino que la agroforestería incluye el diseño de parcelas y paisajes «para diversificar ingresos, estabilizar suelos, captar e infiltrar agua, modular el microclima y activar procesos ecológicos que sostienen la productividad». El objetivo, sintetiza, «es producir alimentos, fibra o madera mientras genera beneficios ecosistémicos: suelo fértil, agua infiltrada, microclima, biodiversidad», para lo que, en lugar de mantener boques y plantaciones en espacios separados, integra a ambos para que los árboles, los cultivos y también los animales se beneficien entre sí. De este modo, a diferencia de las extensiones de monocultivos, que degradan los suelos, los sistemas agroforestales, si están bien gestionados, los regeneran.

La clave de esa buena gestión es que los árboles, cultivos (e incluso también animales) que compogan el sistema agroforestal no se mezclen al azar, sino respondan a una buena planificación para maximizar sinergias y minimizar competencias.