El soneto inédito de Julián Andúgar

Santomera, 30-VII-49. Manuel Molina. Alicante. Amigo Manolo: [...] Hace ya unos 10 días que estuve en Murcia a llevar a la 'Verdad' [LA VERDAD] el retrato y nuestro compañero en la Poesía Salvador Giménez [Jiménez] se quedó en el encargo de remitirte el cliché. Dime si lo has recibido. Ten esto en cuenta: cuando estén tirando el retrato les dices que tiren diez retratos en papel cuché para la prensa. Pon de tu parte lo que puedas para que no quede dormido, me es de todo punto necesario que el libro salga de seguida. Te acompaño un soneto, olvidado, para que le incluyas al lado del soneto amoroso que titulo 'Igual que quiere el labrador al trigo'. Mira su puntuación, que yo para esto soy fatal. Te abraza, Julián».

El Archivo General de la Universidad de Alicante, y en concreto el Archivo de la Democracia, conserva una carta manuscrita que el poeta murciano Julián Andúgar (Santomera, 1917-Alicante, 1977) envió el 30 de julio de 1949 al escritor y editor oriolano Manuel Molina durante los preparativos para la publicación, ese año, del primer poemario del santomerano, 'Entre la piedra y Dios' (Colección Ifach). En el fragmento antes reproducido, Andúgar Ruiz habla de un soneto que pasó de «olvidado» por él cuando entregó los poemas del libro a un olvido de décadas. Nunca se publicó, asegura Blas Rubio García, cronista oficial de Santomera y estudioso de su obra.

Arriba: Artículo de F. J. Díez de Revenga en LA VERDAD en 1987. Abajo: Fragmento de la carta de Andúgar a Manuel Molina en 1949.

Este soneto, escrito también a mano por Andúgar y que hoy publica LA VERDAD en este número de 'Ababol' -gracias a la información sobre este «inédito» ofrecida por Rubio y a la documentación facilitada por la Universidad de Alicante- es un canto a la naturaleza, al amor y a la vida. El título es 'Si la luna y la paja a la ciruela'; y dice así: «Si la luna y la paja a la ciruela / dan el dulzor que no alcanzó en la rama, / y si el vino consigue que la grama / a la mano se rinda sin azuela, / ¿cómo a esta mano que de ardiente vuela, / y a este vino que aquí a mis pulsos llama, / fría, le niegas, si enrojece y clama / por conocer tu boca diente a muela? / Continuo viene y va de las bodegas / de la pasión mi corazón al tuyo, / sin temor a la angustia ni al mareo. / Que quiero más no andar que andar a ciegas: / y el vino alumbra, amor, y no rehúyo / andar torcido si por él te veo».

El santomerano pidió, sin suerte, al escritor y editor oriolano Manuel Molina incluirlo en el poemario 'Entre la piedra y Dios'

La correspondencia entre Andúgar y su editor y amigo, contenida en el Fondo Manuel Molina Rodríguez, muestra que el santomerano recibió una respuesta negativa a sus pretensiones, de la que discrepaba pero que acató.

Accésit del Premio Adonáis

Andúgar dirigió a Molina estas líneas -rescatadas por Rubio para un trabajo sobre el poeta-: «Santomera, 8-IX-49. Manuel Molina. Alicante. Amigo Manolo: A su debido tiempo recibí tu simpática carta que me pone sobre la pista de mi mayor preocupación, mi libro. Me alegro que haya llegado a tu poder el 'clisé' de mi retrato y por tan buenas manos; así como el que hayas entrado en contacto con tan buen amigo y poeta como Salvador. Respecto al soneto que te adjunté, qué quieres que te diga; si tú lo ves forzado e imperfecto retóricamente, esto último yo no lo veo, no le incluyas».

Dibujo de Pedro Flores para el poema 'Interior' (1956).

Motivos y circunstancias al margen, 'Ababol' ofrece hoy un valioso testimonio de la obra de uno de los principales poetas de la Región y de su relación epistolar con Molina, vinculado a los grupos poéticos de la posguerra civil en Alicante, autor de catorce poemarios y libros en prosa sobre Gabriel Miró y Miguel Hernández, el célebre oriolano que inspiró a Andúgar. Sobre ambos reflexiona en este suplemento Aitor Larrabide, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández. Y repasa la obra de Andúgar Santiago Delgado, catedrático de Literatura y autor en la UMU de una tesis sobre Andúgar.

Blas Rubio, cronista oficial de Santomera, encontró el texto en Alicante, en los fondos de la Universidad

Rubio reivindica publicar la obra completa de su paisano -que con 'La soledad y el encuentro' (Rialp, 1952) logró el accésit del Premio Adonáis- y divulgar su figura.

Publicación de la obra íntegra

Andúgar, funcionario judicial, destacó en la poesía social y tuvo eco internacional. Y fue el senador (PSOE) más votado de España en las primeras elecciones democráticas, en 1977. Salió elegido por Alicante y, al poco, murió con solo 60 años. Colabora con 'Ababol' el artista Manuel Delgado, quien fue profesor en el IES Julián Andúgar de Santomera y en la UMU. Ilustra el soneto inédito con una obra en técnica mixta. Otro aliciente para releer o descubrir al autor que inspiró la propuesta de himno de la Región de Murcia del cantautor José María Galiana, con los versos que arracan así: «Toda esta tierra / debe ser mañana / mesa redonda, corro de alegría. / Que salga el sol y se abra una ventana / para todos igual que el primer día...».

