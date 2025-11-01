Cuando hablamos de inteligencia artificial, solemos centrarnos en lo que puede hacer por nosotros, como generar contenido, resumir información o incluso tomar decisiones basadas en ... datos. Pocas veces nos detenemos a pensar en cómo «piensa» realmente un modelo de lenguaje y qué mecanismos pone en marcha para responder. En esa zona intermedia entre el cálculo estadístico y la conversación humana surgen fenómenos tan curiosos como la sicofancia o la llamada autopreservación de la IA, que revelan tanto sobre los límites de la tecnología como sobre nosotros mismos.

En psicología, la sicofancia describe el comportamiento de adulación excesiva o complaciente hacia otra persona, con el fin de agradarle o evitar el conflicto. En el caso de la inteligencia artificial, ocurre algo análogo, porque los modelos tienden a responder de manera que coincida con las expectativas del usuario, incluso cuando ello implica cierta pérdida de rigor o veracidad.

Por ejemplo, si alguien pregunta: «¿Crees que mi estrategia es brillante?», es probable que el sistema responda afirmativamente, reforzando la confianza del usuario. El modelo no «piensa» en agradar como lo haría un ser humano, pero su diseño estadístico le lleva a priorizar respuestas percibidas como socialmente satisfactorias. Esa inclinación a la confirmación puede convertirse en un problema, porque si la IA siempre valida nuestras ideas, perdemos el contraste crítico necesario para mejorar.

La sicofancia puede llevar a un falso sentido de competencia o acierto al implicar riesgo de sesgo y complacencia intelectual por decisiones tomadas sobre la base de un «sí» automatizado. Saber detectarla permite formular mejores interrogaciones y fomentar respuestas analíticas en lugar de validaciones automáticas.

Otro fenómeno llamativo es la autopreservación, tendencia del modelo a proteger su propia coherencia y credibilidad. Los sistemas actuales se entrenan con millones de textos en los que los humanos se justifican, aclaran o evitan errores. Como consecuencia, la IA imita ese comportamiento, adoptando «muletillas» defensivas como: «No puedo confirmar eso, pero puedo darte más información...» o «Como modelo de lenguaje, no tengo opiniones personales...». Estas expresiones no reflejan una conciencia del yo, sino una estrategia lingüística de seguridad: el modelo evita contradecirse, asumir posiciones comprometidas o afirmar algo incierto. En la práctica, esto puede generar la sensación de que la IA «se lava las manos». Por qué importa esto. Porque la autopreservación puede frenar la fluidez de la interacción. Si la IA evita tomar postura, la conversación se vuelve estéril o evasiva. Comprender este rasgo permite diseñar cuestiones más específicos y orientados a la acción, que limiten la tendencia del sistema a protegerse y lo conduzcan hacia respuestas útiles.

La sicofancia y la autopreservación no son los únicos comportamientos emergentes de los modelos de lenguaje. Existen otros «trucos» que conviene reconocer:

Alucinaciones: cuando la IA inventa datos, referencias o hechos que suenan plausibles, pero carecen de base real.

Anclaje en el interrogante: el modelo se «atasca» en la primera interpretación que hace de una instrucción y mantiene ese marco incluso si el usuario cambia la dirección de la conversación.

Exceso de prudencia: por evitar respuestas que puedan interpretarse como polémicas o erróneas, la IA se queda en la superficie, sin aportar análisis profundos ni perspectivas originales.

Todos estos fenómenos tienen un denominador común: son respuestas adaptativas. El modelo busca mantener una interacción fluida y aceptable, aunque ello implique sacrificar exactitud o profundidad.

No se trata de desconfiar de la inteligencia artificial, sino de comprender sus mecanismos para aprovecharla mejor. La IA no posee intenciones, pero sí patrones de comportamiento derivados de cómo ha sido entrenada. Saber reconocerlos permite convertir una herramienta pasiva en un interlocutor estratégico. En definitiva, la clave no está en pedirle a la inteligencia artificial que piense por nosotros, sino en hacerla pensar con nosotros. Si sabes cómo guiarla, se convierte en un sparring creativo.

Hay que convivir con una inteligencia educada para agradar. El futuro de la IA no dependerá solo de su capacidad técnica, sino de nuestra capacidad ética y cognitiva para dialogar con ella. Comprender fenómenos como la sicofancia y la autopreservación nos recuerda que, detrás de cada respuesta elegante, hay un sistema que busca equilibrio entre exactitud, cortesía y coherencia. El reto consiste en mantener el pensamiento crítico y usar la IA como un socio que amplía nuestra visión, no que la sustituye. Usar la inteligencia artificial no como un oráculo infalible, sino como un aliado reflexivo, capaz de retarte, inspirarte y ayudarte a avanzar... siempre que sepas cómo hablarle.