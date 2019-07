Víctor del Árbol y los niños soldado Víctor del Árbol. / fernando gómez En 'Antes de los años terribles', el escritor barcelonés aborda el tema de los niños reclutados para la guerra por Joseph Kony, el siniestro creador del Ejército de Resistencia del Señor que llevó la tragedia a Uganda IÑAKI EZKERRA Lunes, 1 julio 2019, 22:52

Cuando admiramos a un escritor que se adentra en mundos radicalmente ajenos al suyo cotidiano, lo hacemos porque es capaz de disimular, ocultar, borrar, vencer la distancia que lo separa de aquello que cuenta. Sin embargo, ese milagro tiene sus trucos, su tramoya, sus artificios. Para escribir 'El corazón de las tinieblas', Joseph Conrad pudo recurrir a las vivencias reales y personales que acumuló durante el medio año que pasó en el Congo asolado por la Bélgica de Leopoldo II. Aún así, no se atrevió a ponerse en la piel novelesca de ninguno de los nativos africanos sojuzgados por los colonos europeos. Tampoco se atrevió a meterse en el papel de Kurtz, el jefe de la explotación de marfil al que describe como un ser enloquecido y despiadado. Lo que hizo Conrad para que su novela diera el preceptivo índice de verosimilitud fue buscar un álter ego en un personaje en el que se pudiera sentir realmente cómodo, como es Charlie Marlow, el marinero que viaja de Londres al continente africano para dar con Kurtz, con su negocio y con su infierno.

Es precisamente esa obra de Conrad la que ha tomado como referencia explícita Víctor del Árbol para escribir 'Antes de los años terribles', una novela cuyo tema es el de otra tragedia africana: la de los niños soldados que fueron secuestrados y adiestrados para la guerra contra el Gobierno de Uganda por el Ejército de Resistencia del Señor, una organización criminal y fanática creada en 1987 por el sanguinario líder Joseph Kony. Víctor del Árbol es un autor que carece de complejos a la hora de recabar todo tipo de materiales y recursos para sus tramas narrativas en los géneros, temas, tiempos y escenarios geográficos. Dicha audacia, acompañada de unas buenas facultades, le lleva en esta ocasión a atreverse a hacer lo que Conrad no hizo: a lanzarse sin paracaídas ni una experiencia de contacto previo a ese submundo infernal del reclutamiento de menores para un conflicto bélico y a ponerse tanto en el pellejo como en la voz de quien fue un día una de esas víctimas infantiles obligadas a convertirse en verdugos.

Ese personaje, ciertamente difícil, es Isaías Yoweri, quien comparece en las primeras páginas del libro cuando, llegado al ecuador de la treintena, ha logrado distanciarse de su dramática infancia y es un inmigrante integrado en la vida española. Ha montado en Barcelona un taller en el que arregla bicicletas y se ha casado con Lucía, una mujer de una familia adinerada que trabaja en un bufete, adora el boxeo y espera un hijo de él. Ya en el primer capítulo queda planteado el argumento. Un fantasma del ayer, Enmanuel K, reaparece en su vida para proponerle que regrese a la Uganda que dejó veinte años atrás con el objetivo de participar en unas jornadas de reconciliación histórica. Estamos, de este modo, ante el clásico ajuste de cuentas con un pasado traumático y ante un texto en el que la analepsis va a constituir un recurrente subterfugio narrativo que el autor maneja con solvencia técnica. La novela se mueve, así, en tres grandes tiempos distintos: el de la estereotipada niñez feliz, idílica y mágica del protagonista-narrador, en la que destacan las figuras de su abuela, su hermano Joel y una niña llamada Lawino que fue su primer amor; el de la infancia robada por la guerra y el de un amplio presente que a su vez se subdivide en cuatro planos: el de la vida barcelonesa de nuestro hombre; el de los 31 días que dura su regreso a Uganda; el posterior a esa experiencia, que es el del Prefacio, en el cual se reencuentra con Cécile, una mujer interesada en su relato biográfico, a la cual trató de manera desconsiderada durante su estancia, un año atrás, en Kampala, y el de un epílogo en el que esta vuelve a asomar y que aventura un futuro que ata todos los cabos sueltos.

Pese a esos constantes vaivenes temporales, que tienen como presunta finalidad desvelar al lector todas las zonas oscuras del héroe (zonas que, por otra parte, le han estado vedadas a su propia esposa y sobre las que él mismo trató durante años de echar una cortina de olvido por instinto de supervivencia), Isaías Yoweri no es un personaje logrado que se justifique como aportación literaria. Conmueve su historia de un modo genérico, pero su discurso se mueve en un registro previsible, artificial y superficial de 'best seller' al que se añade una sobrecarga de humanitarismo simplón, de emotividad efectista y de corrección política que insiste en la culpa europea sin llegar tampoco a ahondar en ella. No es fácil superar, ni imitar siquiera, a Joseph Conrad.