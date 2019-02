El Rastro de Trapiello El escritor leonés demuestra ser un verdadero artista de la palabra JOSÉ BELMONTE Lunes, 25 febrero 2019, 21:57

Andrés Trapiello (Manzaneda de Torío, 1953) es, no haría falta decirlo, uno de los mejores escritores españoles actuales. Un autor que, como muy pocos de su especie, se ha especializado en mimar la palabra, en buscar y hallar el vocablo justo que le dé vigor a sus escritos. Y, sobre todo, es un atípico literato con el que disfrutan todos sus lectores. Es, asimismo, un hombre muy temido y un tanto odiado por decir lo que piensa y expresarlo con toda naturalidad a través, sobre todo, de su veintena de diarios, que llevan el título genérico de 'Salón de pasos perdidos'. Es, además, autor de excelentes novelas, de un buen ramillete de espléndidos libros de poesía, y de ciertos ensayos que ya figuran entre los clásicos, como 'Las armas y las letras' o 'Los nietos del Cid'.

'El rastro' se halla entre sus libros ensayísticos aunque en el mismo no falte la creatividad, la imaginación, el ansia de soñar. Trapiello, un habitual del rastro madrileño desde su juventud, sabe sacarle punta a su trabajo. Mezcla, con mesura y sabiduría, la erudición con la memoria personal, terreno en el que se mueve como pez en el agua. Y aporta unos apuntes con las citas justas de los inevitables Galdós, Ramón Gómez de la Serna, Solana, Baroja o González Ruano. Trapiello es un artista de la palabra («La palabra es sagrada», dice). Tanto es así que a lo largo de estas entretenidas y deliciosas páginas, que uno desea que nunca se acaben, como se desea que ciertos viajes no lleguen a su fin porque la gracia y el placer residen en el viaje mismo y no en el destino que nos espera, nos encontramos con frases para las que es preciso tomar papel y lápiz -mejor no subrayar, pues se trata de un libro deliciosamente editado-. Así, por ejemplo, en uno de estos capítulos, donde las pequeñas fotografías e ilustraciones son sus mejores aliados, el autor leonés avisa: «Un exceso de memoria puede acabar con la vida», con lo que debería poner a meditar a más de uno en los tiempos que corren. No faltan, tampoco, verdaderas greguerías de un discípulo digno de su maestro cuando asegura que «el regateo es el ritual en el que las cosas pierden su inocencia». Y para que nadie se sienta decepcionado, no está ausente en estas páginas el Trapiello polemista, con sus ideas tan particulares, con su concepto tan personal del arte, de la literatura del mundo y de la vida cuando asevera que «de haber sido yo Picasso, me habría gustado intentar esculpir la Victoria de Samotracia, y no chorradas y cabras».

Su prosa tiene algo de cálido y de familiar, como si nos fuera cantando su copla abonico. En ello reside el secreto de un libro tan subyugante como el presente, que nos atrapa desde su primera página cuando el autor nos asegura que «hay cierta fatalidad en que al Rastro se le llame Rastro».