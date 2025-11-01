París bien vale una misa

Tenía que suceder. Aunque hayan tenido que pasar casi tres décadas. El caso es que Arturo Pérez-Reverte tenía que juntar, en un mismo espacio, ... en una misma novela, a su capitán Alatriste –uno de los personajes mejor logrados de la narrativa europea del último medio siglo– y a los tres mosqueteros, que fueron quienes, a través de la narrativa del genial Alejandro Dumas, hicieron que el escritor cartagenero se convirtiera en un lector impenitente, y, ya de paso, en un futuro escritor, de enorme prestigio y gran reputación, de novelas de aventuras.

En 'Misión en París', Alatriste y Athos se cruzan las espadas sin saber nada el uno del otro: dos tipos valientes que no temen a nadie y que se defienden como auténticos jabatos. Una cita a ciegas que no llegará a mayores, con lo que Reverte termina saliéndose con la suya. ¿Matar a un mosquetero? ¡Ni de broma! ¿Hacer morder el polvo al capitán Alatriste? ¡Imposible!

Pero no deja de ser uno de los momentos más vibrantes y espléndidos de toda la narrativa revertiana ese instante en el que Alatriste y Athos se miran a la cara aún sin reconocerse, como dos perros rabiosos que, por instinto, se respetan y se olfatean mutuamente. Athos, el primer mosquetero que aparece en escena, calibra las aptitudes de Alatriste «con una lenta ojeada que recorrió al español de las botas al mostacho, idéntica a la que el propio Alatriste le dedica a él». Lo demás, es coser y contar.

A gusto

Para empezar, 'Misión en París' es, de largo, el mejor Alatriste de todos los escritos hasta ahora. Y ya van unos cuantos. El volumen más ambicioso, más completo, quizá el más extenso, con lo que se demuestra que Reverte se ha debido de sentir a gusto mientras le daba a la tecla. Una vez más, como en las entregas anteriores, el cartagenero de fama universal, ha sabido hallar el lenguaje adecuado para darle color y enjundia a su historia. Y, como siempre, ha echado mano de una investigación previa –en esta ocasión, me temo, ya se la sabía de memoria– para que los hechos que aquí se narran, aunque, en gran parte, inventados, sepan a verdad verdadera.

Misión en París Autor: Artuo Pérez Reverte

Género: Novela

Editorial: Alfaguara. 343 páginas

Pero no es ese el único enfrentamiento al que asistimos a lo largo de la novela. Desde la distancia, sin necesidad de estar el uno frente al otro –hubiera supuesto un auténtico choque de trenes, si se nos permite el anacronismo–, no son menos atractivas las comparaciones que en estas páginas se hacen entre el temido cardenal Richelieu y el no menos poderoso Conde-Duque de Olivares, que se parecen en tantas cosas aun siendo tan distintos: los dos leen a Tácito; el uno, el francés, frío como un témpano de hielo, lacónico y felino, en tanto que el españolito era conocido por su carácter extravagante, hablador y torrencial. Y, en todo caso, ambos conocían a la perfección las artes de dominar a sus respectivos reyes, caprichosos e inseguros.

Todo un hombre

Estamos en el año del Señor de 1628. El narrador, y antiguo mochilero de don Diego Alatriste, Íñigo Balboa, ya cuenta con dieciocho años. Todo un hombre después de haber pasado por las más duras pruebas en la guerra. A su lado, el propio Capitán, y los habituales de otras entregas: el chispeante Quevedo, Sebastián Copons, don Álvaro de la Marca y la inquietante y no menos hermosa Angélica de Alquézar, que será todo un tormento para el joven.

Con estos personajes, al margen de los de la parte francesa –la acción transcurre entre París y la Rochela–, Pérez-Reverte monta, con la limpieza que le caracteriza, sin que se le escape ni un solo detalle, por mínimo que sea, todo un argumento de gran solidez, ambientado en una Francia que se ve obligada a luchar contra los hugonotes, después de que estos hubieran conseguido apoderarse de unos terrenos cuya obediencia escapaba al monarca Luis XIII, también conocido como el 'rey cristianísimo', a la manera de nuestro Felipe IV, asimismo llamado 'rey católico'.

Cómo fuimos

Hay una paz tensa entre españoles y gabachos, por lo que la guerra se torna secreta y se libra desde los despachos. Reverte no deja escapar la ocasión para dejar muy claro, una vez más, cómo fuimos los españoles, con un oro venido de las indias que apenas nos luce. Por un lado, esa Francia de tan buena tierra, repleta de ríos y de lluvia que se desgaja de los cielos, y, por otra parte, esa España que, desde tiempo inmemorial, es tan seca como áspera, cuyos campos es preciso regarlos con sudor, a falta de agua.

De igual manera, como ya es cosa conocida en esta serie dedicada al capitán Alatriste, Pérez-Reverte incorpora en estas páginas, que tanta atención le prestan a la mejor literatura española del siglo de oro, poemas de autores tan representativos como Garcilaso, Juan de Herrera, Ruiz de Alarcón, Lope de Vega, Juan Rufo –no confundir con Juan Rulfo, el novelista mejicano– y, cómo no, don Francisco de Quevedo, que siempre está a la que salta, improvisando versos que en su boca saben a oro molido.

París bien vale una misa. La frase, posiblemente apócrifa, fue atribuida a Enrique de Borbón, el pretendiente hugonote que se convirtió al catolicismo para poder reinar. De igual modo, Arturo Pérez-Reverte, con excelente criterio, ha preferido sacar a Alatriste de la mediocridad de un Madrid oscuro y decadente para llevarlo, en su nueva aventura, a ese París repleto de luz en donde las gárgolas ven cómo pasa la vida desde lo alto de una de las catedrales más bellas del mundo.