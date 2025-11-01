La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1951). Jesús Hellín / Europa Press
París bien vale una misa

Arturo Pérez-Reverte, con excelente criterio, ha preferido sacar a Alatriste de la mediocridad de un Madrid oscuro y decadente para llevarlo, en su nueva aventura, a ese París repleto de luz en donde las gárgolas ven cómo pasa la vida desde lo alto de una de las catedrales más bellas del mundo

José Belmonte

José Belmonte

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:39

Tenía que suceder. Aunque hayan tenido que pasar casi tres décadas. El caso es que Arturo Pérez-Reverte tenía que juntar, en un mismo espacio, ... en una misma novela, a su capitán Alatriste –uno de los personajes mejor logrados de la narrativa europea del último medio siglo– y a los tres mosqueteros, que fueron quienes, a través de la narrativa del genial Alejandro Dumas, hicieron que el escritor cartagenero se convirtiera en un lector impenitente, y, ya de paso, en un futuro escritor, de enorme prestigio y gran reputación, de novelas de aventuras.

