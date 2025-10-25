La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La escritora Noemí Trujillo Giacomelli (Barcelona, 1976). MIREYA LÓPEZ
'Una noche de Reyes': literatura y dolor

Dolor físico, dolor literario, dolor familiar, tres vertientes que han construido a Noemí Trujillo, una autora dotada de una sensibilidad extrema, que no se olvida de lo que ha vivido, pero tampoco del amor que siente por la literatura

Antonio Parra Sanz

Crítico literario, escritor y docente

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:46

La literatura tiene, entre otras muchas virtudes, un valor terapéutico importante, a veces se vuelve refugio en el que cauterizar los males que nos acechan, ... y gracias a ella podemos seguir adelante, porque jamás abandona a quien la requiere, ni le vuelve la espalda.

