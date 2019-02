Jesús Ferrero y la novela apocalíptica El escritor zamorano Jesús Ferrero. / efe En 'Las abismales', el escritor zamorano fantasea sobre los acontecimientos caóticos que desencadena en España la muerte de la novia de un profesor obsesionado con los mitos IÑAKI EZKERRA Lunes, 25 febrero 2019, 21:54

No es extraño que una época como la nuestra produzca novelas de carácter apocalíptico, desde el momento en que la propia vida pública se halla tomada por los populismos de distinto signo que necesitan magnificar todos los males para presentarse a sí mismos como una solución. Dicho género, que intermitentemente aflora en nuestro país, ofrece dos tendencias bien definidas: la de la clásica novela distópica al estilo del '1984' orwelliano, que no necesita excusa convincente ni coartadas de la realidad para pintarnos un futuro tenebroso sin libertades a la vuelta de la esquina, y la que se inspira en fenómenos reales como el deterioro económico que ha generado la crisis de 2008 o el fenómeno de la globalización.

Entre estas últimas, pueden citarse 'Un incendio invisible', novela que la madrileña Sara Mesa publicó en 2017 y en la que describía una metrópoli fantasmal de la que habían huido repentinamente sus habitantes, víctimas de un veloz proceso de desindustrialización que recordaba al de Detroit, o 'Cabezas cortadas', publicada en 2018 por el onubense Pablo Gutiérrez, en la que una desorientada muchacha se instala en una degradada urbe donde los inmigrantes son recluidos en suburbios y perseguidos por siniestras brigadas de voluntarios. Fuera de nuestro país, un mago de los apocalipsis es Michel Houellebecq, que en 2015 nos ofrecía con 'Sumisión' la distopía, hipotéticamente cercana, de una Francia tomada por el fundamentalismo islámico.

Y así llegamos a 'Las abismales', la novela con la que Jesús Ferrero obtuvo el Premio Café Gijón en 2018 y en la que se recrea en la turbulenta fantasía de un Madrid tomado caóticamente por las fuerzas del mal con crepúsculos rojos de «cinabrio líquido» que invaden la madrugada, y aguas que se desbordan arrastrando bóvidos muertos que no se sabe de dónde han salido.

Han salido de la cabeza de Jesús Ferrero que, ante un tiempo como el presente que coquetea con un buen número de miedos y con los fantasmas que pueden inspirarlos, ha decidido echar leña al fuego narrativo y servir al lector en bandeja un Apocalipsis como Dios manda, no exento de una soterrada ironía a la que de vez en cuando se le ve el plumero, pues, entre las masas enloquecidas que pueblan el libro, no faltan los periodistas y los filósofos, o sea los profetas de hoy, que alzan su voz justiciera como los visionarios en las pestes del Medievo o del Renacimiento. Ferrero no ha buscado ni necesitado ninguna excusa en la política o en la economía para justificar esta orgía novelesca. Lo que desata la vorágine de hechos incontrolados es la muerte de la novia de David, el protagonista, un profesor obsesionado con la mitología que pertenece a una familia disfuncional. David tiene dos hermanos, Samuel y Serafina, así como un padre, ahora liado con una mujer de Bucarest, que mató a su madre a disgustos y que ha sido violento con su hija, una niña que padece amnesias transitorias, episodios de sonambulismo y unos graves trastornos nerviosos que la llevan a vivir en 'otra dimensión' desde la que «juzga el mundo y lo interpreta de forma más profunda que los demás». Serafina anda entre pitonisa griega y la niña de 'El exorcista'. Es la silueta inquietante y la voz que se alza profética en lo que podemos denominar un texto coral. Comparece en la novela como un recurrente 'leitmotiv' y se despedirá del lector tendida en la hierba a la vez que viendo auroras boreales cercanas a la Puerta de Alcalá o muchedumbres que corren hacia la de Brandemburgo.

A un discurso narrativo en el que la clásica tercera persona omnisciente a menudo enmudece para dejar que sus personajes se entreguen a una disertaciones que están más cerca de los monólogos que de los diálogos, se suma una reflexión que se encuentra latente a lo largo de estas 240 páginas y que se centra en la naturaleza ambigua, contradictoria, del miedo. Reflexión que tiene sus claves en los dos epígrafes que abren el libro. El primero es una cita de Canetti: «Nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido». El segundo es de Nietzsche: «Nada teme más el hombre que lo que más conoce: su animal interior». Aunque se presentan como antitéticas, lo que viene a sostener Ferrero en esta obra, lo que constituye su tesis, es que ambas definiciones del pánico humano no son otra cosa que complementarias; que tememos lo que nos resulta extraño a nuestra naturaleza porque en realidad lo reconocemos como propio, como lo íntimo incluso, que odiamos en nosotros.