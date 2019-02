La historia más triste Una novela de autor islandés que nada tiene en común con la literatura nórdica de moda salvo el amor a la naturaleza J. ERNESTO AYALA-DIP Lunes, 4 febrero 2019, 22:36

De la literatura islandesa solo puedo recordar las novelas policiacas escritas por dos autores de los que siempre espero que se traduzcan sus obras al castellano. Me refiero a Viktor Arnar Ingólsfsson y su novela 'El enigma Flatey'. El otro es Arnaldur Indridason, del cual nunca dejo de recomendar 'El pasaje de las sombras'. Hoy comentaré una novela que no tiene nada que ver con el género negro ni nada que se le parezca. Me refiero a 'Para Helga', de Bergsveinn Birgisson, escritor nacido en 1971. No tiene nada que ver con los autores citados pero sí en cuanto a ese espíritu nórdico que siempre hallamos en autores escandinavos, escriban lo que escriban. Lo que une a todos los escritores islandeses es su relación con la naturaleza, su tratamiento de la materia física: animal, humana o vegetal. Y su visión de los paisajes, también humanos y físicos.

Bjarni es un anciano que solo espera la muerte. Pero quiere antes que Helga, la mujer a la que amó siempre, por encima de otras mujeres y la suya propia, sepa que nunca la dejó de amar y desear. La historia empezó muchos años antes. Bjarni y Helga tenían cada uno su marido y su mujer. Helga tiene dos hijos y Bjarni no tiene ninguno. Todo el mundo en el pueblo da por supuesto que es su mujer la que no puede engendrar. Las granjas de Bjarni y Helga son vecinas. Se ven casi todos los días. Hasta que un día se produce el encuentro crucial. De él nace una niña, Hulda. Pero nadie debe saber que es hija de ambos.

Antes del embarazo, Helga le dice a Bjarni que deberían marcharse a la ciudad, con los dos hijos de su marido y la niña de Bjarni. En una palabra, huir y volver a empezar. Pero Bjarni no puede dejar de ser lo que es, granjero, como lo fue su padre y lo fueron sus abuelos. El precio que debe pagar Bjarni por su cobardía es que Helga lo ignore y no le deje acercarse a su hija. Hasta que un día, Helga decide separarse de su marido e irse a la ciudad. Todo esto lo sabemos por la carta (la novela que leemos) que Bjarni escribe a Helga.

«Comprendí que mi mente nunca conseguiría librarse de ti, que te desearía mientras continuara respirando». Este es un fragmento de la carta que es posible que Helga nunca lea. Pero es la prueba de un amor eterno, imperecedero. Y tal vez de uno de los amores más tristes que hayamos nunca leído.