La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Antonio López Delgado (Murcia, 1950). Martínez Bueso
El libro de la semana de Ababol

'Al margen de los libros viejos', un curso inusual de literatura

Juan Antonio López Delgado nos habla en este volumen de escritores venerados e injustamente valorados con críticos, con artistas plásticos y con figuras históricas. Destacan Eugenio d'Ors, Gabriel Miró, Ros de Olano, Eduardo Rosales, Valdivieso, su siempre adorado Velázquez… Y también habla de su propio hacer: de libros en los que ha volcado sus amores y saberes

Francisco Torres Monreal

Francisco Torres Monreal

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:21

Comenta

La última entrega de Juan Antonio López Delgado nos revela su amor ilimitado por los libros. Por los libros viejos, en especial. De entrada, y ... antes de adentrarnos por las numerosas y atinadísimas reflexiones de esta obra, detiene la mirada el grabado de Yvon Monay que los editores han elegido para la portada: los buquinistas de París, sus cajones de libros viejos y estampas, una hilera de árboles desnudos y, al fondo, Notre Dame. Todo es paz y serenidad en esta estampa que nos llena el alma de nostalgia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia
  2. 2 Qué es el estruendo que ha alarmado a los vecinos de Murcia y otros municipios de la Región
  3. 3 Las zonas de la Región de Murcia donde más frío ha hecho esta mañana: primeras heladas y hasta 4 grados bajo cero
  4. 4 Las cinco pizzerías de la Región de Murcia que compiten por ser la mejor de España
  5. 5 Instalan dos radares de velocidad en Molina de Segura para atajar los atropellos en tres avenidas
  6. 6 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  7. 7

    Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene de media 18.500 euros en depósitos bancarios
  8. 8

    La antigua fundición Frigard de Cartagena se convertirá en un supermercado y en viviendas
  9. 9 Detectan en Murcia un fraude en la gestión de residuos peligrosos
  10. 10 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad 'Al margen de los libros viejos', un curso inusual de literatura

&#039;Al margen de los libros viejos&#039;, un curso inusual de literatura