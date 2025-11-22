'Al margen de los libros viejos', un curso inusual de literatura

La última entrega de Juan Antonio López Delgado nos revela su amor ilimitado por los libros. Por los libros viejos, en especial. De entrada, y ... antes de adentrarnos por las numerosas y atinadísimas reflexiones de esta obra, detiene la mirada el grabado de Yvon Monay que los editores han elegido para la portada: los buquinistas de París, sus cajones de libros viejos y estampas, una hilera de árboles desnudos y, al fondo, Notre Dame. Todo es paz y serenidad en esta estampa que nos llena el alma de nostalgia.

En un capítulo de la obra, el titulado 'De puestos, escaparates y portales de libros viejos', se confiesa su autor: «Cuántas veces los pequeños bibliófilos en vez de irnos de paseo con amigotes o de aventurillas sin flor ni fruto o de consumar remedos deportivos al billar y a otros inocentes juegos hemos preferido como ocupación favorita la del recorrer puestecillos en que se vendían libros usados, sin renunciar tampoco a los nuevos, para aumentar cada día nuestra biblioteca en la proporción que permitieran nuestros recursos».

Saltemos ahora, desde los muelles del Sena, a la biblioteca de nuestro escritor en su retiro huertano de Patiño. Encerrado, en trato cordial, con sus autores más dilectos, nos trae a la mente a nuestro amado Montaigne. Idéntica le parece a este crítico la veneración que ambos profesan a los grandes maestros, manifiesta en el tributo que les rinden en sus citas y comentos; similar su espíritu crítico -cuando este hace al caso- y parecida la ironía que se filtra por sus escritos.

Entremos a su retiro. Sobre la mesa reposa el último volumen adquirido. Juan Antonio lo mira complacido, siente en sus yemas el tacto del papel, se le adentra su olor… Lo abre después y ahí da inicio un mundo de sorpresas, de diálogos abiertos, de coincidencias y discrepancias, de relaciones con el mundo del autor, de meditaciones sin tiempo que la lectura va provocando… Todo ello pasado por el tamiz de su vasta formación, de sus largos silencios, de sus dudas y certezas, de su sensibilidad, pues se diría que cuanto cita de los autores de sus libros viejos ha sido rumiado en el fondo sincero y emotivo de su ser. Podría, por ello, confesar humildemente con Montaigne: «Yo soy, lector, la materia de mi libro».

En los capítulos de este ensayo nos vamos encontrando con numerosos escritores venerados u injustamente valorados, con críticos, con artistas plásticos y con figuras históricas. Destacan en el listado títulos y comentarios de Eugenio d'Ors (uno de sus críticos preferidos junto con Ortega o Menéndez y Pelayo), Gabriel Miró, Ros de Olano, Rosales, Valdivieso, su siempre adorado Velázquez… También habla de su propio hacer: de libros en los que ha volcado sus amores y saberes; de volúmenes de bibliofilia confeccionados con amigos entrañables; de poemarios; de ensayos en los que la literatura dialoga con la historia y la pintura, que nuestro escritor, como su admirado Valbuena Prat, es dado a la relación entre las artes. En algunos casos, antes de acercarse a la imprenta, Juan Antonio ha pasado largos meses, incluso años, de convivencia y gustoso entretenimiento con un autor o un cuadro especialmente grato. Su extraordinaria Vida de Floridablanca, por poner solo este ejemplo, le llevó doce años de encuentros con el político murciano.

Decepciones

Pero Juan Antonio, por lo general complaciente y, por veces, de un lirismo tierno hasta las lágrimas, también es capaz de denunciar la penuria de artistas (ver cap. 'Sempiterna menesterosidad'), o de enfrentarse indignado con algunos docentes en la universidad de sus años mozos. Valga esta cita del capítulo 'La otra eficacia científica': «¿Quién no se ha sentido defraudado mientras estaba en la Universidad? Catedráticos que delegaban en interinos incapaces; despliegue de apuntes periclitados u obsoletos; dictados que duraban clases enteras como si estuviéramos en la escuela, en vez de la espontaneidad jugosa de ahondar y convencer con la palabra o de acudir a bibliografía moderna; falta de auténtico espíritu científico. […] Catedráticos he tenido en la Universidad de Murcia cuyas explicaciones (¿) de clase (?) no hubieran servido ni para la secundaria». A veces, para endulzar sinsabores, nos obsequia con capítulos tan sabrosos como «según Linneo, manjar de dioses», dedicado al chocolate.

No difiere el estilo de este ensayo del que ya conocíamos con anterioridad. En este terreno, J. A. López Delgado, profesor de literatura, puede dialogar con los mejores escritores del pasado, del XVIII a nuestros días. Su cualidad más destacable, a mi juicio, es la precisión. Justeza, es posible que él nos dijera, entendiendo por tal la ajustada exposición del pensamiento en la escritura. Un mucho tendrá que ver su estilo con la continua lectura de sus amados libros viejos. De neoconceptista, con algún reparo, me atrevería a calificarlo.

Te diré, para finalizar, lector amigo, que el libro que comento es, amén de lo dicho, un curso inusual de literatura y un concierto lingüístico para alumnos exigentes.