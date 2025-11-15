La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Manuel Lucía Megías, catedrático en Filología Románica. UCM
El libro de la semana de Ababol

El enigma Cervantes y el embrollo del amor y del sexo

'Cervantes íntimo. Amor y sexo en los Siglos de Oro' ·

Entre el Cervantes-mito y el Cervantes-personaje, el Cervantes-hombre sigue siendo un rompecabezas de imposible solución, confirma José Manuel Lucía Megías

Antonio Candeloro

Antonio Candeloro

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:45

Comenta

¿Quién fue realmente Miguel de Cervantes? ¿Cómo vivió su vida y lo que la vida conlleva -amor, engaños, sexualidad, depresión, desilusión- en la época ... en la que le tocó vivir? ¿Mantuvo de verdad el autor del Quijote una relación homoerótica con Hazán Bajá cuando estuvo preso durante cinco años en Argel entre 1575 y 1580, después de haber luchado en la famosa batalla de Lepanto contra los turcos?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Liberan a ocho mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas en Alcantarilla
  2. 2 Alerta sanitaria por un queso vendido en la Región de Murcia: piden su retirada
  3. 3

    La Comunidad lanzará nuevas ayudas al alquiler joven tras denegar todas las solicitudes pendientes por «falta de fondos»
  4. 4 La intrusión de polvo sahariano dispara la mala calidad del aire en la Región de Murcia
  5. 5

    El segundo submarino de la Clase S-80, listo para su puesta a flote
  6. 6 Un accidente provoca cinco kilómetros de retención en la autovía A-7 a la altura de Murcia
  7. 7

    «¡Vamos al bar de los zagales!»
  8. 8 La taquilla del parque de Fofó de Murcia, tirada «dos meses»
  9. 9 El sueldo medio en la Región de Murcia fue el segundo más bajo de España en 2024
  10. 10 El 'modelo EGB' avanza entre los colegios de la Región de Murcia con 60 para el próximo curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El enigma Cervantes y el embrollo del amor y del sexo

El enigma Cervantes y el embrollo del amor y del sexo