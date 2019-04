Ednodio Quintero y el autobiografismo lúdico El escritor venezolano Ednodio Quintero. / efe En esta recopilación de todos los cuentos del escritor venezolano, lo más valioso es el discurso realista de la vida de sus personajes, en cuyos rostros a menudo asoma el del autor en primer plano IÑAKI EZKERRA Lunes, 8 abril 2019, 21:58

«El mejor escritor será aquél que se avergüence de ser un hombre de letras». La cita pertenece al Nietzsche de 'Humano, demasiado humano' y expresa muy gráficamente el manoseado litigio entre el intelectual y el hombre de acción. El esfuerzo del filósofo por personificar a este último fue poco más lejos de unos magnificados escarceos sexuales con prostitutas, por los que contrajo la sífilis que le conduciría a la locura y a la tumba. Pero lo filosóficamente relevante de la conmovedora pretensión nietzscheana es que plantea de una manera explícita un reto que se ha presentado como un hecho al menos problemático en el hombre contemporáneo: el de la superación de esa dicotomía opcional entre la literatura y la vida. Hasta que llegó Roberto Bolaño para ignorarla con su 'teoría infrarrealista' y una escritura que viene a ser una insatisfactoria fusión de contrarios, una flagrante y no resuelta contradicción. Y es que, si resulta ya de por sí difícil conciliar en la vida ambas opciones (la aventura de la acción y la de los libros), en un texto metaliterario se excluyen mutuamente.

Bolaño soslaya esa contradicción, no la supera. 'Los detectives salvajes' fue la plasmación novelesca de una imposible empresa: la de hermanar lo que denominó 'realvisceralismo', y que no era sino una propuesta existencial de signo ultravitalista, con un culturalismo, que era la suma expresión de lo antivital.

En esos parámetros hay que situar 'Cuentos salvajes', volumen que reúne toda la narrativa breve del venezolano Ednodio Quintero y que ofrece rasgos innegablemente comunes con la de Bolaño. Más aún, cabe decirse que el propio título parece aludir de una forma intencionada a aquel presunto 'salvajismo ilustrado' del chileno, resaltando un aspecto de la obra de Quintero que no es el más valioso.

Lo valioso en estos textos de extensión y envergadura variables, en los que caben desde los brillantes microrrelatos que lo emparentan con Monterroso hasta las narraciones de distancia corta, media y larga, es cómo se cuela el discurso realista de la vida de sus personajes, en cuyos rostros en primer plano a menudo asoma el del propio autor. 'Viajes con mi madre', la narración con la que se cierra el libro y probablemente la más conseguida, es directamente una prosa autobiográfica y una verdadera 'nouvelle', en la que no faltan dos de las claves fundamentales que se repiten a lo largo de toda la 'producción quinteriana': la ironía no exenta de expresivo desenfado y la confidencia cargada de convincente erotismo. Otro aspecto valioso de la escritura de este autor, sobre todo de los cuentos de extensión reducida, es la estructura, unas veces circular y otras paradójica, en la que se advierte la mejor y más destilada herencia de la literatura del 'boom' y de autores tan dispares como Borges, Carpentier, Cortázar o Donoso. En este sentido, un cuento modélico de circularidad narrativa sería 'La muerte viaja a caballo', en el que un anciano, atemorizado por la cercanía de la muerte, dispara con su escopeta desde una ventana de su casa a un jinete que se revela como un fantástico desdoblamiento de sí mismo. Como ejemplo de estructura paradójica, cabe señalar el microrrelato 'Muñecas', en el que el carácter transgresor y macabro del tema no desluce la brillantez del resultado.

La verdad es que son, curiosamente, las concomitancias con el hiperculturalismo bolañesco las que deslucen levemente el conjunto, que, por lo demás, es sobresaliente. Así por ejemplo, los breves textos que abren el volumen serían perfectamente prescindibles en tanto que solo muestran cómo el autobiografismo lúdico, que a menudo es un logro en este escritor, puede devenir en un narcisismo metaliterario y casi colegial, cuando busca citas infantilmente epatantes que pueden significarlo todo o no significar nada como esta de William Blake: «El que desea y no actúa engendra la peste». Otro ejemplo todavía más gráfico de esta desafortunada índole lo hallamos en el inicio de 'El corazón ajeno', en el que, ante la noticia de la muerte de su madre, no se le ocurre otra cosa al protagonista y narrador que citar el comienzo de un libro de Camus: «'Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer.' No sé por qué recuerdo la primera página de 'El extranjero'...». La alusión literaria resulta afectada empezando porque es obvio por qué puede acordarse de tal cita dicho personaje que se enmarcaría dentro de un tremendismo cultista que no es el rasgo más loable de Quintero.