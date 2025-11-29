Las ciudades y la poesía a menudo cruzan sus caminos. La vida cotidiana, el paisaje urbano, los recuerdos e historias de cada transeúnte… no cabe ... duda de que las ciudades son una fuente de inagotable para la poesía. Xavier Rodríguez Ruera, en su último libro, 'Las consecuencias' (La Fea Burguesía), aprovecha esta inspiración cosmopolita para trazar, desde Barcelona, un fantástico mapa de relatos líricos, reflexiones intensas y agudas observaciones.

Dividido en seis partes de diferente extensión, este libro toma herencia de la lírica de Wallace Stevens para mostrar la poesía como un modo pleno de estar en el mundo, así como ejerce de 'flâneur', al más puro estilo de Baudelaire, de modo que la contemplación y admiración de la ciudad se convierten en un ritual sagrado, un acto en que recrearse con naturalidad y cuyo proceso se lleva a cabo desde la templanza. Escribe Xavier Rodríguez Ruera: «Escucho / madrigales de Monteverdi / en Plaza Urquinaona mientras / espero una llamada. / Pienso en las puertas / que abre una mano inesperada / posándose en un hombro. / Fluyen ante los ojos / súbitas instantáneas de vida / compartida». En apenas unos versos, el poeta proyecta una escena de película: introduce un espacio y un tiempo, una banda sonora y un protagonista que mientras espera, reflexiona. En los últimos tres versos, el paisaje crece: la ciudad está viva y por ella fluyen, como a través de un río, las diferentes vidas, los diferentes protagonistas de otras historias. Otro ejemplo lo podemos leer en el poema 'Existen calles', que dice así: «De noche la ciudad / es un viejo teatro, / un quieto museo, / una estación de paso / donde se representa un drama / cuyo asunto es el tiempo, / y donde únicamente el corazón / paga su entrada». Con cierta aura de misterio, Xavier Rodríguez Ruera describe una escena fílmica que sugiere por encima de la descripción. Las comparaciones, las metáforas y los demás recursos literarios se combinan a la perfección con el fin de ensamblar un cortometraje poético.

'Las consecuencias' Editorial La Fea Burguesía.

98 páginas 12 euros.

Asimismo, si bien 'Las consecuencias' se ve atravesado por la experiencia de la ciudad, la segunda sección del libro que tiene como objeto la reflexión sobre el sentido de la poesía y sus posibilidades. Cuando el lector pasa la página 45, se encuentra con una serie de poemas breves o un extenso poema dividido en estrofas cuya disposición en la página rompe con la de los anteriores textos. Aquí el libro cambia y el lector se sitúa a pie de calle, zigzagueando entre los transeúntes tal y como se mueve el poema sobre el papel. La primera palabra de esta sección es ciertamente reveladora: 'Epifanía'. ¿Cuál es la poética de Xavier Rodríguez Ruera? En estas páginas la encontramos. Sutilmente bella, elegante y breve, podría definirse como sencilla, pero en ningún momento como simple.

Más adelante expone su concepción de este género: «Poesía es sorprender / una conversación / que en algún lugar / del tiempo continúa / sosteniendo aquel niño / que muy pronto / sintió el temor de estar solo. / Y poblaba las horas / de imágenes del mundo». Este texto condensa la esencia del poemario al mismo tiempo que refleja el modo en que el poeta ve la página en blanco vísperas del poema. Si bien la ciudad es el escenario de la observación y la fuente inagotable de historias, también se presenta como un espacio en que la soledad acecha, pues entre la multitud se halla el anonimato y los ritmos impuestos por las sociedades actuales impiden las relaciones humanas, de manera que todo se vuelve más líquido y menos enraizado. La voz poética tiene miedo de acabar sola y su salida de emergencia es la poesía, capaz de imaginar vidas posibles.

Como amante del arte, me es imposible no pensar en la pintura de Edward Hopper cuando leo este libro. Poemas como, por ejemplo, 'Luces de Navidad' o 'La verja' me llevan a sus cuadros capaces de sugerir historias y que abren puertas a la psique de los personajes. La melancolía es el clima que inunda estos poemas, un ritmo pausado que parece confrontar los frenéticos ritmos de la ciudad.

Por otra parte, quisiera detenerme en la última parte del libro pues, al igual que la segunda, posee una singularidad distintiva. Esta se compone de tres poemas sin título, precedidos por una cita cada uno y escritos en prosa poética. En ellos, la belleza ocupa un lugar central y, diría incluso, esencialmente nuclear. Narrativamente intensos y minuciosamente descriptivos, estos poemas son paseos por la ciudad desde la perspectiva de un sujeto alicaído, que parece observar desde 'Nighthawks', 'Automat' u otras tantas cafeterías del pintor estadounidense. Xavier Rodríguez Ruera comprende aquí los entresijos de la imaginación: crea vidas que, si no son reales, podrían serlo. Escenas corrientes introducidas por un verso de Baudelaire, otro de Homero y un tercero del Génesis bíblico. Y la belleza, siempre una belleza sutil y cotidiana, reconocible en la soledad urbana.

En suma, en 'Las consecuencias', Xavier Rodríguez Ruera ejerce de 'flâneur' y de poeta, pero también de pintor, un artista lírico que dibuja la soledad entre la multitud, una ciudad inmensa cuyas calles suscitan recuerdos, generan reflexiones y sitúan al lector ante una Barcelona radicalmente viva y, sobre todo, con la predisposición a que se admire su belleza.