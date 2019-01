Lo bueno siempre prevalece

Puede resultar paradójico que nada más comenzar a leer la primera página nos encontremos con un suculento texto de Karl Marx, en el que nos explica que así como el filósofo produce ideas, el delincuente produce delitos, que compendia diciendo que «a partir del momento que el mal cesara, la sociedad decaería necesariamente, si es que no perece»; sin embargo, mucho más paradójico nos puede resultar que esta magnífica obra de Ricardo Piglia esté escrita con el programa 'Tobii', un hardware que permite escribir con la mirada.

En este libro póstumo de Piglia nos encontramos de nuevo con la figura central del perspicaz comisario Croce, en doce relatos que conforman una unidad, pero que a su vez se pueden disfrutar unitariamente como piezas literarias. Estoy convencido de que al terminar estos relatos, el lector querrá echar mano de otro libro del autor argentino, así como que aquellos otros que leyeron 'Blanco Nocturno', una excelente novela de Piglia, al reencontrarse con Croce, la disfrutarán doblemente.

Con un estilo inconfundible, ágil, humorístico y reflexivo, el escritor nos deja un conjunto de relatos realistas, al modo clásico del genero policial, por hechos previamente acontecidos o por rumores populares, que se ficcionan en una nueva vuelta de tuerca, con las pesquisas y el método particular del comisario Croce: la inferencia hipotética con la mezcla de la imaginación y perspectiva, que en algunos relatos ya aparece como recién jubilado, que no puede dejar de meterse en nuevos fregados. Unos excelentes relatos que no dejan de homenajear a Chéjov, a Conan Doyle o a Borges.

En una nota al final del libro, el autor nos cuenta, acerca del proceso creativo, que sus otros libros los escribió a mano o con una máquina Olivetti Lettera 22, hasta que en 1990 usó una computadora Macintosh, y dice que siempre le interesó conocer si esos instrumentos dejaban su marca en la literatura, y se pregunta: ¿Qué cambia y cómo?

No conozco el programa 'Tobii'. Lo que sí garantizo es que Piglia sigue siendo un gran escritor, imprescindible, y que la buena literatura siempre prevalece.