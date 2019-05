Más allá del 15-M

Es muy probable que en los últimos tiempos, a poco que alguien se haya sentado a reflexionar con cierto juicio, nos estemos encontrando con autores que cayeran en la tentación de intentar explicar la crisis que nos removió no hace muchos años, tal vez incluso alguno llegara a hacerlo, lo que ya es más cuestionable es que lograra explicarlo con la clarividencia de la que ha hecho gala Diego Sánchez Aguilar en esta novela, porque en sus páginas, algo distópicas, qué duda cabe, está casi todo: lo que vivimos, lo que sentimos, lo que llegamos a soñar, lo que nos contaron, lo que nos hicieron creer, lo que logró aterrorizarnos, lo que perdimos, lo que nos quitaron. En definitiva, todo lo que nos ha hecho estar ahora donde estamos.

Las vidas de Gustavo y Rosa andan zarandeadas como resultado de aquellos años, a los que pasan revista desde un presente en el que algunos capitostes de la economía mundial aparecen ahorcados en los toros de Osborne, como si la picota tradicional se hubiera trasladado a uno de los pocos símbolos patrios que no han sido discutidos del todo. Y como eco de lo sucedido, de repente surge una red social paralela al famoso Facebook, en la que únicamente vale lo objetivo, en la que nadie invita a nadie por sus autorretratos o sus florituras, sino por su verdad. Y, por último, para dar fe de esa distopía antes mencionada, florecen clínicas clandestinas que ofrecen salidas criogenizadas a quienes deseen concederse una tercera o cuarta oportunidad en su existencia. Por encima de todo ello, además, vemos también páginas en las que los responsables del orden público tratan de dar su versión de los hechos, como si fuera fácil explicarles lo ocurrido a unos ciudadanos cada vez más desencantados que han cambiado la acampada de la Puerta del Sol por el amparo que les proporciona un gigantesco toro de cartón piedra.

Hasta ahora conocíamos a Diego Sánchez Aguilar en su faceta de cuentista, lo que le llevó a ganar con todo merecimiento una edición del Premio Setenil, y ahora se destapa con una novela febril a la que las primeras personas narrativas le confieren una voz sosegada, juiciosa pero no apocalíptica, y sobre todo un tono de análisis que quizá haya necesitado algunos años para forjarse, porque no era fácil hablar de aquellos tiempos cuando su estela, o su resaca, todavía se deja sentir en muchos sectores sociales. El vacío ante un futuro mucho menos que incierto, el miedo ante la enfermedad, el horror ante la soledad, la certeza de haber errado y perdido el camino inicial, el pensamiento crítico, el análisis, la reflexión sobre lo que pudo ser y terminó no siendo, todo ello está presente en unas páginas entre las que el lector deberá encontrar un hueco para seguir manteniendo viva la esperanza.