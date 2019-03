Huellas en la argamasa Ciudadanos de la antigua Roma en un banquete. / DANIEL CASTaño La vida (y muerte) cotidiana de la Águilas romana en su Museo Arqueológico JAIME Fº HERNÁNDEZ GARCÍA Lunes, 11 marzo 2019, 21:43

La brisa de levante impregna de salitre los confusos pasillos. Lejos quedó el tiempo en que las rectilíneas calles se disponían medidamente junto a la calzada que conducía a Carthago Nova por cabezos peinados de espartos. Entre el enjambre caótico de túmulos mortuorios y 'mensas' rituales se dibujan cinco siluetas humanas que avanzan pesadamente. Arrastran un ataúd. Un sexto individuo con la túnica corta, roída, espera al fantasmagórico cortejo junto a una fosa recién abierta. No cruzan palabra. El silencio que se había enseñoreado de la necrópolis desde tiempo inmemorial, solo turbado por aislados ágapes funerarios, tampoco parece que hoy será violentado. Solo se escucha el sollozo ahogado de un muchacho que no debe de alcanzar los doce años. Gimoteo que súbitamente es sofocado por el áspero graznido de dos gaviotas que planean en círculo sobre el mar. Aunque también éstas enmudecen de repente. El roce de la ruda herramienta que repasa los rebordes de la sepultura rompe la quietud reverencial. El estatismo de los cinco familiares abrazados contrasta con los felinos movimientos del hombre de la túnica corta. Descalzo, cubre el ataúd tachonado de clavos con ladrillos bipedales y aplica el mortero que sellará el enterramiento. No importa que la impronta de sus huellas haya quedado, quizás para siempre, fijada en un trozo de argamasa. Tiene intención de cubrirlo con un túmulo de aquella tierra extraída de la propia fosa.

La prisa con que debió ejecutarse un enterramiento anónimo de la época tardorromana, datable entre los siglos IV y V d.C., nos legó la posibilidad de dejar volar nuestra imaginación. Las dos huellas dejadas en la argamasa por la persona encargada de enterrar al difunto son uno de esos pequeños tesoros que encierra el pequeño, pero coqueto y entrañable Museo Arqueológico de Águilas. Aunque en sus vitrinas pueden ser disfrutadas otras piezas destacables desde el punto de vista artístico (como una magnífica capsella del s. I a. C.) y otras piezas de reconocido valor documental que han viajado fuera de sus muros (como una lucerna tardorromana descubierta en la misma Necrópolis del Molino y que representa una menorá de siete brazos), este fragmento de argamasa con la impronta de unas huellas descalzas de dos pies nos ilustra una porción de vida. De vida en acción. Vida en movimiento, como demuestra el leve desplazamiento del pie izquierdo. Entonces, pienso en que esta huella -que podría ser mía, que gasto un 41- es un símbolo de la profunda impronta que dejaron los romanos en nosotros y me confirma de nuevo que no hemos cambiado tanto.

Por una bendita deformación profesional de filólogo clásico, me pregunto sobre el origen del término 'huella'. Caigo en la cuenta de que proviene del latin 'fullo' ('batanero') y que los romanos quitaban las manchas de grasa con una mezcla de orina y ceniza en las balsas de sus 'fullonicae' (lavanderías), donde atribulados esclavos descalzos pisaban incesantemente las prendas. Después, las ropas pasarían a otros estanques donde serían enjuagadas. Qué caprichoso es el lenguaje. Cuántas veces utilizamos expresiones como 'huella indeleble' o 'huella imborrable', cuando precisamente las pisadas de las 'fullonicae' que dan origen al término tenían como único objeto precisamente quitar todo rastro.

Paseo la vista por otras vitrinas del museo y veo anzuelos, plomadas y agujas de reparar las redes, de esas que usan los pescadores en el muelle. Dados, fichas de juegos de mesa. Vajillas de lujo y cerámica común. Y me prometo no tardar demasiado en volver al museo para constatar por enésima vez el oxímoron de que la huella de Roma en nosotros es imborrable en nuestra lengua y en nuestro patrimonio.