FICC 54: las novelas traspasan el proyector

El público de Cartagena vuelve a estar de enhorabuena. Durante ocho jornadas podrá disfrutar de algunas de las mejores películas creadas en los últimos meses, muchas de las cuales ya atesoran premios en festivales internacionales, gracias a la edición 54 del FICC. Un Festival Internacional de Cine de Cartagena que en la anterior edición mostró joyas como 'Emilia Pérez', que se llevó dos Oscar -de trece nominaciones-. Antes, se ganó el Premio del Público de este festival.

Este año no habrá «'narcocorrido' trans», como definió el crítico de cine de LA VERDAD, Carlos Martínez, a la cinta protagonizada por la española Karla Sofía Gascón, pero el FICC comienza fuerte esta tarde en el Auditorio El Batel, sede del festival junto con el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, con 'Father, Mother, Sister, Brother', la última cinta de Jim Jarmusch, que se llevó el León de Oro a Mejor Película en el Festival de Venecia. Con Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling y Cate Blanchett en su reparto, dividida en tres actos y ambientada en EEUU, Dublín y París, todo gira alrededor del mismo hecho: el reencuentro de miembros de una familia.

Ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes y nominada a los Premios del Cine Europeo en cinco categorías, 'Valor sentimental' es otra de las cintas indispensables de este FICC. La película compite también con la murciana 'Sorda' por el Premio del Público LUX, impulsado por el Parlamento Europeo. En esta ocasión, la trama también gira en torno a un conflicto familiar. Dirigida por Joachim Trier, en el filme las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, el carismático Gustav, un antiguo director de renombre.

'La tarta del presidente', una cinta ambientada en el Irak de Sadam Husein es otro de los platos fuertes del festival. Hasan Hadim, su director, recibió la Cámara de Oro de Cannes a Mejor Ópera Prima por esta película en la que Lamia, una niña de nueve años, debe usar su ingenio para reunir los ingredientes de la tarta obligatoria para celebrar el cumpleaños del presidente Sadam Husein o atenerse a las consecuencias: la cárcel o la muerte.

La única película con firma española -aunque rodada en italiano- es 'Tres adioses', una adaptación de la novela póstuma y semiautobiográfica de Michela Murgia. Francesco Carril -'Los años nuevos'- forma parte del reparto de una cinta que narra la separación de Marta y Antonio. Como esta, varias de las cintas programadas parten de una novela en esta edición del FICC, que tiene como lema 'Del papel a la pantalla. Literatura en el cine'.

Nada que ver la cinta de Coixet tiene la otra película italiana programada, 'La Grazia', la última creación de Paolo Sorrentino que también se podrá ver en Cartagena, en la que un Presidente ficiticio de la República italiana se enfrenta a un complejo dilema.

'La chica sorda' es el título elegido para representar a Taiwán en los Oscar y también estará en el festival. El trabajo de la directora, guionista y productora Shih-Ching Tsou se centra en personajes marginados y muestra situaciones que reflejan tensiones sociales y emocionales universales. En esta ocasión, todo comienza cuando una madre soltera y sus dos hijas regresan a Taipei tras varios años viviendo en el campo para abrir un puesto en un bullicioso mercado nocturno.

En el terreno de la animación, Liane-Cho Han Jin Kuang y Mailys Vallace firman conjuntamente 'Little Amélie or the Character of Rain'. Con un enfoque poético y sensorial, se explora la infancia desde una perspectiva íntima y filosófica. Ganadora del premio del Público a la Mejor película europea en el Festival de San Sebastián, es la adaptación de la novela homónima de Amélie Nothomb, traducida al español como 'Metafísica de los tubos' y en el que la belga rememora episodios de su infancia japonesa, transcurrida en Osaka.

De nuevo una adaptación de la literatura al cine en 'No other choice'. En esta ocasión el filme se basa en la novela 'The Ax', de Donald E. Westlake, que ya fue llevada a la gran pantalla en la película 'Arcadia', dirigida por Costa-Gavras en 2005. El surcoreano Park Chan-wook firma esta comedia negra en la que un hombre diseña un plan único para conseguir un nuevo trabajo: eliminar a su competencia.

Y en un viaje al pasado, 'Nouvelle Vague', un homenaje al espíritu libre del cine francés de los años sesenta a cargo del director estadounidense Richard Linklater. Se centra en la historia detrás de la creación del movimiento cinematográfico Nouvelle Vague, concretamente, en la producción de la innovadora película de Jean-Luc Godard 'Al final de la escapada' en 1959.

Completan la sección de largometrajes 'Rebuilding' y 'El último vikingo'. En la primera de ellas, Max Walker-Silverman trasladará al público a la vida rural del oeste americano. Josh O' Connor es un vaquero que pierde su rancho en un incendio forestal y debe reconstruir su vida junto a su hija y su exmujer. Por su parte, el oscarizado Anders Thomas Jensen mezcla humor absurdo, drama y reflexión en esta historia danesa que narra un viaje inesperado de dos hermanos con el que descubrirán quienes son en realidad.

Títulos emblemáticos

Fuera de la sección de largometrajes y continuando con este homenaje a la literatura que se propone el festival, en la sección de documentales se podrá conocer la historia de tres grandes escritores. Con firma nacional, se mostrará 'Almudena', un retrato íntimo de la fallecida escritora Almudena Grandes «a través de sus palabras y del amor que mantiene viva su memoria» dirigido por Azucena Rodríguez y estrenado tan solo hace unos meses.

El público podrá acercarse también a la vida oculta de la novelista estadounidense Patricia Highsmith con 'Amando a Highsmith', de Eva Vitija. Por último, el propio Paul Auster reflexiona sobre la persistente búsqueda del sueño americano y la promesa de una democracia plena en 'Paul Auster, what if?, de Sabrine Lidl (2021).

En la sección de cortometrajes a competición se podrán ver caras conocidas de nuestro cine, como Nacho Guerreros, Luisa Gavasa y Raúl Tejón, que forman parte del reparto de 'Piedra, papel o tijera', de Miguel Ángel Olivares. El corto ha sido seleccionado en más de 40 selecciones internacionales y cuenta con cerca de una decena de premios.

Además, el ganador de seis premios Goya Javier Fesser compite con 'Depredador', un corto en el que cuenta en su reparto con su hija, Claudia Fesser, y su pareja, Athenea Mata.

Entre los argumentos más singulares de esta sección, 'De sucre', de Clàudia Cedó, un corto que habla de María, que tiene 30 años, discapacidad intelectual y un deseo por el que luchar: ser madre. Por otra parte, ocho cortometrajes competirán en la sección Murcine, firmados por directores de la Región.

La programación se completa con el ciclo Jóvenes aficionados, que incluye títulos emblemáticos como 'El gran Gatsby', 'Matar a un ruiseñor' y 'Los santos inocentes', todas ellas basadas en novelas homónimas, así como 'La novia', la adaptación cinematográfica de 'Bodas de sangre', de Lorca, a cargo de Paula Ortiz.

A lo largo del mes de noviembre se han estado celebrando diferentes actividades paralelas que fomentan el diálogo entre cine, literatura y otras disciplinas artísticas. Hasta el 15 de enero en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy se podrá visitar la instalación audiovisual 'El último pase', de Salvi Vivancos. El artista audiovisual, historiador del arte y recuperador de cine de pequeño formato en 8 mm, Super-8 y 16 mm afincado en San Javier propone una reflexión sobre el consumo de imágenes cinematográficas. Parte de una obra aparentemente irrelevante como 'Pokemon, la película', que fue la última cinta proyectada en el Cine Central de Cartagena el 1 de mayo del año 2000, y la plantea como un punto de inflexión generacional y tecnológico.

Ampliar Charris, junto al cartel. J.M. Rodríguez / AGM Ángel Mateo Charris (Cartagena, 1962): 'El gran Gatsby' inspira el cartel, una imagen abierta a la interpretación Coincidiendo con el centenario de la publicación de la novela 'El gran Gatsby', de F. Scott Fitzgerald, el pintor cartagenero Ángel Mateo Charris se ha servido de este título llevado al cine como inspiración para crear un óleo sobre lienzo de 2 metros por 1,50 metros. Con su obra, el artista figurativo realiza un homenaje a los guionistas y a los contadores de historias. El estilo del pintor combina una técnica depurada con citas visuales de la historia del arte y la cultura popular.

