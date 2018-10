Recuperar un mural José María Párraga. Lunes, 15 octubre 2018, 22:24

Pues como el Ayuntamiento de la capital precisaba de dos locales para uso municipal, no ha hecho más que dictar la orden de recuperar otros tantos espacios propios, que permanecían abandonados en el mercado de Saavedra Fajardo. Menos mal, porque, si no, ¿qué hubiera sido del mural de José María Párraga, que, según cuentan, ahora está debidamente protegido, a la espera de que se contraten las obras de ejecución de ambos locales? Además, se han encontrado cerámicas también de Párraga, que serán debidamente salvadas. No está mal que el Ayuntamiento recupere esos locales abandonados, pero no está tan bien que el mural de Párraga se recupere solo porque es preciso recuperar los locales.