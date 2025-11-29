Las tapadas de la comunicación ven la luz

Ginés S. Forte Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:00 Comenta Compartir

La formación de los nuevos periodistas, y comunicadores en general, como ha ocurrido en prácticamente cualquier otra disciplina avanzada, ha estado ocupada durante décadas por una desproporcionada presencia masculina, y no solo por contabilizar un mayor número de hombres frente a mujeres. Esta realidad ha dejado poco espacio a la existencia de referentes femeninos que pudiesen ofrecer una visión más ecuánime del mundo, especialmente en este ámbito de futuros profesionales que se van a encargar de tratar de explicar lo que ocurre en él. «Cuando nos metemos en el aula o hacemos nuestras guías docentes, los referentes son sobre todo ellos», resume la catedrática de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Murcia (UMU) Leonarda García Jiménez, al frente de un equipo de investigadores que se ha propuesto desentrañar los roles femeninos en la docencia teórica de la comunicación.

«Si en el aula las negamos a ellas, ¿cómo vamos a pretender que un periodista o un publicista o un guionista, cuando haga su trabajo, piense en las mujeres como fuente de autoridad o como referente?». De igual modo, si al impartir formación universitaria a los estudiantes no se presenta a las mujeres de manera naturalizada, «¿cómo vamos a pretender que esa persona, cuando haga una tesis doctoral, utilice de igual manera referentes femeninos y masculinos?».

García Jiménez, pone como ejemplo su «propia área de especialización, que es la de las teorías de la comunicación», donde acaba de conseguir una cátedra (el pasado septiembre), «y donde hay muy pocas catedráticas». «A mí siempre me ha apasionado el pensamiento, la reflexión, la teoría, pero este ámbito está copado, histórica y actualmente, por ellos». A partir de un momento, reflexiona, comenzó a tomar conciencia de que estaba enseñando teorías e investigando cuestiones de calado solamente con autores, hasta el punto de llegar «a pensar que ellos estaban mejo habilitados que nosotras». Lógicamente, «esto no es así». Reconoce que hubo un momento en su carrera «que de repente me 'caí del caballo', a lo San Pablo». Y cita como clave de su conversión, «desde luego», al movimiento feminista, que «ha hecho mucho por la concienciación social»,ensalza.

En este marco, «el propósito del proyecto es revisar la docencia que estamos impartiendo en los grados de comunicación, que es mi campo de especialización, y hacer una propuesta de referentes femeninos para aquellas asignaturas más teóricas». La elección de este tipo de materias, explica García, es «porque la teoría es el ámbito más masculinizado de todos. A él se asigna el prestigio y el rigor y en esos términos las mujeres tendemos a desaparecer como fuente de autoridad». Y avala la afirmación con un dato extraído de un estudio previo realizado con la profesora Susana Torrado, parte de este equipo: «De una muestra muy concreta de asignaturas nos salió que ellas aparecen como referentes solamente en un 18% frente a la presencia abrumadora de ellos (82%)».

Sesgo en la ciencia

García Jiménez lleva tiempo, junto a su grupo, «recuperándolas a ellas a través de diferentes proyectos de investigación previos», avalados por entidades como la Fundación BBVA, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Comisión Europea, entre otros. «Ahora, gracias a la Fundación Séneca [dentro de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor], vamos a volcar las aportaciones femeninas también al aula y al ámbito de la docencia». La elección de este espacio concreto, aclara, se debe a «que suele ser el más descuidado cuando pensamos en ciencia o en conocimiento, pero es el más importante de todos porque de ahí salen los futuros investigadores, profesores, comunicadores sociales, …».

En líneas generales, lamenta, «la ciencia y el conocimiento en general tienen un sesgo que tiende a reproducir estereotipos de género asignándonos a nosotras roles secundarios (de apoyo, administrativas, etc.)». En tanto a ellos se les atribuye «el liderazgo y la producción científica superior». La realidad, sin embargo, es que las mujeres «han tendido a estar presentes en todos aquellos espacios donde ha habido investigación o, de forma más general, producción de conocimiento, y no solamente como administrativas o apoyo, sino como teóricas, pensadoras, líderes y autoras de primer nivel».

La necesidad de referentes femeninos «no es una cuestión de cuotas», aclara la catedrática. Su proyecto se enmarca, en realidad, en «una apuesta clara para aspirar a un conocimiento plural, complejo, inclusivo y más fidedigno». El proyecto, titulado 'Investigación de los roles femeninos en la docencia teórica de la comunicación: enfoques y propuestas (2014-2024)', arrancó a principios de este año y culminará a finales de 2028. En él no solo están implicados investigadores de la UMU, donde García Jiménez es catedrática, sino también de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), la Universidad de Colorado (Estados Unidos.), la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad Católica de Valparaíso (Chile). En todo caso, la UMU actúa «un poco como epicentro de este trabajo». García asegura que, actualmente, «no hay otro proyecto con las miras y el alcance de lo que estamos haciendo. En España, aclara, hay otras iniciativas en este ámbito, pero más pequeñas y concretas. «Son bastantes los colegas que nos escriben diciendo que nos siguen y que le hemos inspirado a trabajar en esto y que trabajan nuestros textos en clase», por ejemplo. Y cita la participación que acaban de realizar en un congreso en Antequera (Málaga) organizado por la Asociación Española de Investigación en Comunicación (AE-IC) «precisamente sobre esta cuestión», donde un equipo de la Universidad de Sevilla aludió al grupo murciano en su presentación.

«Estamos produciendo una investigación de gran impacto», con presencia «en los congresos internacionales de mayor prestigio en el mundo o publicaciones en las principales editoriales y revistas». Y lo ejemplifica con la participación antes del verano en «el congreso más importante en mi campo de estudio». García se refiere al encuentro de la International Communication Association en Estados Unidos, que tuvo lugar este año en Denver (Colorado) y a la que logran acceder muy pocos proyectos.

Otro hito recién logrado es el libro 'Voces silenciadas, voces escuchadas: hacia la resignificación de las investigadoras en comunicación', publicado por la editorial académica más prestigiosa de España, según el CSIC, (Tirant Lo Blanch) «y que recoge nuestros principales aportes y lleva igualmente ya el sello de la Fundación Séneca».

En su labor, el grupo del que la profesora García es investigadora principal, está realizando entrevistas para sacar a la luz «muchos aportes y figuras», como las que estuvieron realizando el pasado julio «a las madres fundadoras del campo de la comunicación en España».

Poco a poco, sentencia la especialista, «más y más personas van tomando conciencia de la necesidad de reclamar los aportes de mujeres a la ciencia y al conocimiento, no como la excepción, sino como la norma».

Ampliar Leonarda García en la Universidad de Columbia (Nueva York). Cedida Una verdad en entredicho Más allá de la «producción científica de impacto» que está logrando el grupo de investigadores liderado por Leonarda García, catedrática de Teorías de Comunicación de la UMU, «nos interesa llegar al tejido académico y social por diferentes vías de divulgación», afirma. En ese afán «vamos a producir un libro blanco que recoja propuestas de autoras y contenidos para las asignaturas más teóricas de comunicación, periodismo, publicidad y relaciones públicas y comunicación audiovisual». Los planes incluyen la producción de vídeos «divulgativos y amenos con estas propuestas» y la organización de talleres en la UMU con profesorado de universidades españolas para formar en estos referentes femeninos en la docencia teórica de la comunicación. El propósito final es promover que el profesorado tenga recursos que faciliten incluirlas a ellas en su docencia, señala la investigadora, para que «comencemos a legitimar las fuentes femeninas desde la propia formación en los grados universitarios». En última instancia, concluye, «aspiramos a un conocimiento plural y que aspire a la verdad, que tan en entredicho está en la sociedad contemporánea». García Jiménez tomó hace unos años conciencia de que estaba impartiendo clases sin citar a ni una sola mujer entre los «padres fundadores de la Escuela de Columbia [en Nueva York]», que es una de las que conformaron los estudios de teorías de la comunicación en los que ella es especialista. Su trabajo le llevó a dirigir en esa misma escuela, junto al catedrático estadounidense Peter Simonson, la primera tesis doctoral «que se ha defendido en el mundo sobre aportaciones de mujeres a esta escuela radicada en la Universidad de Columbia, y que fue fundamental en la primera mitad del siglo XX». Esa tesis, firmada por Esperanza Herrero, y que recibió igualmente financiación de una beca Fulbright de la Fundación Séneca, «acaba de recibir el premio de igualdad en la UMU y también ha sido premiada en EE UU».

