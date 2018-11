Arturo Díaz Suárez: «Los suplementos nutricionales pueden ser peligrosos en manos inexpertas» Arturo Díaz, catedrático de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia. / Enrique martínez bueso Catedrático de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia y decano de la Facultad de Ciencias del Deporte MARÍA JOSÉ MORENO MURCIA Lunes, 12 noviembre 2018, 20:08

Diferentes estudios realizados en torno a la preocupación por el aspecto físico muestran que ésta se ha incrementado notablemente en los últimos años con respecto a décadas anteriores. Las campañas sobre los beneficios de la actividad física para la salud están marcando el futuro y los motivos son diversos, desde el cuidado de la salud, a bajar de peso, prescripción médica o la preocupación por la imagen y el culto al cuerpo, que no han hecho más que acrecentar esta nueva tendencia que cada día lleva a más personas a solicitar los servicios de un entrenador personal.

-¿Qué ventajas tiene contar con un entrenador personal sobre realizar ejercicios en solitario?

-Hablamos de un profesional cualificado en actividad física, que prescribe ejercicios, motiva y fija metas de forma individualizada, teniendo en cuenta las condiciones físicas y los objetivos de cada uno de sus clientes, con un profesional de estas características nos aseguramos que la actividad se lleve a cabo de forma correcta y segura y es una realidad que se está convirtiendo en una profesión de futuro. La mayoría de los centros deportivos ofrecen entre sus cartas de servicios la opción de contar con un entrenador personal, cuando no hace mucho tiempo, este tipo de servicios estaba reservado para una población con bastantes recursos económicos. Afortunadamente esto es historia, ahora los usuarios de gimnasios pueden acceder al entrenador personal como un servicio más del centro.

-Se trata de un sector donde el intrusismo es creciente, ¿qué características debe tener un entrenador personal profesional?

-Debe ser Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con itinerario en Entrenamiento. Los daños que pueden causar las personas no cualificadas, podrían dejar lesiones muy graves en sus clientes, la cualificación profesional es fundamental, tenemos que pensar que estas personas tienen la responsabilidad de elaborar planes de entrenamiento personalizados. Atrás quedaron las sesiones masivas con un elevado número de personas de distintas características y donde no se tenía en cuenta la individualidad personal del trabajo.

-También se habla mucho del entrenamiento funcional y se supone que está enfocado a ejercitar aquellos movimientos y grupos de músculos que nos ayudan en actividades de nuestra vida diaria, ¿hay suficientes estudios científicos que avalen esta técnica?

-Hoy en día es una realidad y las investigaciones y resultados avalan con claridad el entrenamiento funcional, también es cierto que depende mucho del grupo de personas y los objetivos que se marquen; pero con carácter general, debe fortalecer las partes del cuerpo que el individuo necesite mover durante su vida cotidiana cuando desarrolla sus funciones habituales, además de restablecer el equilibrio de tensión muscular en dichas partes corporales. Tenemos que pensar que el entrenamiento funcional surgió como un mecanismo de rehabilitación para sujetos con lesiones y con intenciones de acortar los procesos de recuperación, se realizan con ejercicios multiarticulares, ejercicios compuestos, utilizando el propio cuerpo y sobre superficies inestables.

-Hay quienes sin haber hecho deporte en su vida, de repente, deciden inscribirse en un gimnasio, ¿puede ser peligrosa esta práctica?

-No, si se realiza de forma ordenada y esto significa estar bajo la supervisión de un Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que le orientara sobre los procesos que debe seguir en la incorporación a esta nueva actividad. Con toda seguridad lo más importante del gimnasio son sus profesionales, nadie debería inscribirse en un gimnasio sin conocerlo y visitarlo previamente, sus salas, sus vestuarios, el material y, por supuesto, sus profesores.

Objetivos y metas

-¿Es recomendable someterse a una valoración previa?

-Claro que sí, toda la información de la que se pueda disponer es muy valiosa para el profesional que tendrá que trabajar con estas personas y una primera entrevista debe marcarnos cuáles son los objetivos y las metas y conocer los motivos que le llevan a la práctica de actividad física. Nunca deberíamos comenzar una actividad sin la valoración previa, la cual marcará el trabajo que tenemos que hacer con toda la seguridad necesaria.

-¿En qué debe consistir esa valoración?

-Cada persona es diferente y debe tener un tratamiento diferenciado, pero con carácter general sería interesante poder contar con una prueba de esfuerzo y el informe de su médico, si a esto sumamos su historial relacionado con la actividad física, podremos realizar un extraordinario trabajo.

-A la hora de elegir entre entrenamiento de fuerza o cardiovascular, el debate está servido, ¿existe tal debate o los profesionales lo tienen claro?

-Ninguno es mejor ni peor, todo ejercicio cardiovascular necesita de contracciones musculares y todo trabajo de fuerza termina implicando y activando al sistema de aporte de oxígeno, por tanto, nos pueden ofrecer muchas más ventajas si los sabemos coordinar y conjugar entre ellos. Aunque tienen cargas, métodos y adaptaciones muy diferentes, siempre habrá un punto en común en el que estos dos componentes coinciden. Fuerza y cardio, cardio y fuerza, dos componentes que parecen antagónicos y que siempre se han contemplado de forma independiente, pero que nos pueden ofrecer muchas más ventajas si los sabemos coordinar y conjugar entre ellos, la realidad es que la mayoría de personas ya sea por salud o aspecto físico, necesitan entrenar estos dos componentes de las capacidades básicas.

-Entonces, ¿cómo sería una sesión de entrenamiento ideal?

-No soy amigo de establecer recetas pero estas recomendaciones con carácter general podrían ser adecuadas, dejando claro que esto es teoría y que se debe planificar en función de las características de cada persona:

Fuerza:

→ Trabajo en circuito con ejercicios para grandes grupos musculares.

→ Frecuencia: 2-3 días por semana

→ Carga: 15-20 repeticiones a intensidad moderada, unos 20-30 minutos.

Cardio:

→ Intensidad continua con sesiones de 30-40 minutos

→ Consejo experto

Primero la fuerza y después el cardio.

El orden de trabajo es importante a la hora de combinarlo en la misma sesión, es preferible realizar el entrenamiento de fuerza antes que el cardiovascular, ya que en este orden es la opción que nos ofrece más ventajas.

-Imagino que siempre combinada con una alimentación equilibrada.

-La alimentación es fundamental, muchos tienen la creencia que solo con la actividad física tendrán mejorías en el peso, la salud y su aspecto físico y esto será imposible sin una buena alimentación. Es necesario poder mantener un adecuado balance energético controlando las calorías que se consumen y se gastan, es una realidad que la mala alimentación y el sedentarismo fomentan la obesidad, que es la pandemia de este siglo.

-Para eso también hay que ponerse en manos de profesionales, en este caso de un nutricionista.

-Por supuesto, una de las cuestiones más interesantes de nuestra profesión es el trabajo interdisciplinar, donde tienen que estar presentes profesionales titulados en Actividad Física, Medicina, Fisioterapia, Nutrición, Enfermería, etc. Lo que no debe pasar nunca es fomentar el intrusismo y tener claro cuáles son las competencias de cada uno, esto parecen olvidarlo con facilidad determinados colectivos que lo único que consiguen es confundir a la sociedad sobre su preparación en relación a la Actividad Física y el Deporte.

Regulación seria

-¿Qué opina de los suplementos nutricionales que ofrece mejores resultados deportivos?

-Son peligrosos y no adecuados en manos inexpertas. Estamos muy acostumbrados a ver suplementos de este tipo en diferentes lugares y sin una regulación seria, en estos casos se debe actuar y tomarlos solo por prescripción médica, no todos son naturales y beneficiosos para la salud, incluso me atrevería a decir que pueden contener drogas peligrosas para la salud y si además se consumen sin control del médico es una verdadera locura de la cual seguramente tengamos que arrepentirnos en el futuro.