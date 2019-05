Satisfacción de la UPCT por el éxito rotundo de la Teleco LAN Party Foto de familia de la Teleco LAN Party. / UPCT Lunes, 6 mayo 2019, 22:35

Los estudiantes y exalumnos de la Escuela de Telecomunicación de la UPCT que cada año, desde hace 11, organizan la Teleco LAN Party, el mayor evento de ocio digital en Cartagena, han concluido la última edición muy satisfechos, tras «un éxito rotundo en cuanto a satisfacción del usuario», en palabras del coordinador, Ignacio Cifuentes. Especialmente contentos están de la jornada del sábado 13, en la que hubo competiciones y exhibiciones abiertas al público. «Como reflexión, estoy bastante satisfecho del resultado de esta edición, en la que no me he implicado tanto debido a mis obligaciones laborales. Hay un gran equipo de personas que harán posible las futuras ediciones del evento», concluye el coordinador.