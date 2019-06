La Región de Murcia como laboratorio del sistema de producción agrario Desde la UMU se impulsa un análisis comparado de los territorios agro-exportadores en España M. J. MORENO MURCIA Lunes, 10 junio 2019, 18:56

En la actualidad, los controles sobre los productos alimentarios son mayores que en ningún otro momento de la historia, en términos de normas sanitarias y de trazabilidad de los productos. Los expertos coinciden en que hoy, más que nunca, los consumidores en España pueden estar tranquilos cuando adquieren un producto de consumo pues la legislación vigente, a la que se deben ceñir todos los productores que vendan sus productos en el territorio nacional, independientemente del lugar del mundo en el que lo fabriquen o lo produzcan, es más estricta que nunca.

Esto no significa que no existan casos en los que tales controles fallan y se producen riesgos para la seguridad alimentaria, como muestran los casos que se han dado en los últimos años, desde la crisis de la 'vacas locas' hasta la contaminación de alimentos por E -coli. De igual modo, la industria agroalimentaria está innovando constantemente y, en algunos casos, los productos se pueden comercializar sin el tiempo suficiente para conocer los efectos a largo plazo de esas innovaciones.

Elena Gadea, investigadora del departamento de sociología de la Universidad de Murcia, explica que «existen múltiples regulaciones, tanto públicas como privadas, que tratan de garantizar la calidad y la seguridad de nuestros alimentos. Estas regulaciones, bajo la forma de protocolos, certificados y sellos de calidad, varían en función del producto alimentario (productos perecederos de origen animal o vegetal, productos de larga vida útil, etc.). Las normativas públicas se desarrollan a nivel comunitario, estatal e, incluso, autonómico. Entre las regulaciones públicas destacan aquellas que proceden a agencias internacionales de normalización (ISO), organizaciones de minoristas, productores... (GLOBALGAP), agencias de certificación (FSSC-Foundation for Food Safety Systems Certification) y certificaciones de calidad de empresas (Sello Tesco Nurture)».

«En caso de error [en la cadena de controles de calidad], las empresas del sector agroalimentario disponen de herramientas que permiten detectar el origen del fallo y poner remedio en tiempo récord»

Capitalismo global

Gadea forma parte del grupo 'Reestructuración Territorial y Desigualdad Social' de la UMU y desde hace tiempo trabaja con otros colegas de esta y otras universidades en temas relacionados con los procesos de reestructuración agraria, el trabajo agrícola y las migraciones. Actualmente dirige el proyecto 'Gobernanza de la calidad en las cadenas globales agroalimentarias. Un análisis comparado de los territorios agro-exportadores en España', financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y Fondos Feder de la Unión Europea.

Asegura que «la Región de Murcia es un buen laboratorio para analizar los cambios que se han producido en el sistema de producción y distribución de alimentos en el contexto del capitalismo global. Un aspecto fundamental en estos cambios es la creación de cadenas o redes globales agroalimentarias que suelen tener un carácter transnacional. Para regular estas cadenas han surgido, desde finales del siglo pasado, un conjunto de normativas, certificados y protocolos de calidad y seguridad alimentaria que tratan de garantizar la seguridad alimentaria y las buenas prácticas por parte de las empresas».

Conocer estas normativas de calidad nos permite descubrir cómo se organiza el sistema agroalimentario, cómo se distribuye el poder entre los distintos actores y cómo se transforma el modo en que se producen los alimentos. Con respecto a los productos 'made in' Región de Murcia, la investigadora de la Universidad de Murcia apunta a que «están sujetos a las normativas comunitarias y de las agencias públicas de certificación». Además, al estar buena parte de esos productos dirigidos a la exportación y ser comercializados por grandes distribuidoras tienen que cumplir también con las normativas que establecen de manera privada cada una de las grandes superficies. Normativas como Global GAP, International Featured Standards (IFS), British Retail Consortium (BRC), Tesco Nurture, F2F de Marks and Spencer, etc.

En el caso de los productos frescos (tanto vegetales o como animales) se dan controles distintos a los que se establecen para los productos procesados. De hecho, las certificadoras suelen establecer diferentes sellos para los productos. Además, la normativa no solo regula la producción, sino también la elaboración y preparación de los alimentos y su distribución.

En general, la calidad y cantidad de los controles a los que se ven sometidas las empresas del sector agroalimentario (tanto públicos como privados) garantiza la seguridad de los alimentos que se disponen para el consumo y, en caso de error, disponen de herramientas que permiten detectar el origen del fallo y poner remedio en tiempo récord.