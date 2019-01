Una quincena de estudiantes indios llega a la UPCT para investigar Lunes, 28 enero 2019, 22:36

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura e Ingeniería de Edificación (ETSAE) de la Universidad Politécnica de Cartagena ha recibido recientemente a una quincena de estudiantes procedentes de las universidades indias de Sarvajanik College of Engineering and Technology (SCET), Shantaben Manubhai Patel School of Studies & Research in Architecture and Interior Design (SMAID) y MALIBA, para formarse durante un semestre en la institución docente. A lo largo de este periodo, la Politécnica formará a los jóvenes en investigación, realizando labores de investigación tutorizadas y prácticas en diferentes estudios de arquitectura de la Región de Murcia, según informa la ETSAE.