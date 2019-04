La química de los seres vivos Era 1828 y el alemán Frederich Wöhler hizo un descubrimiento que cambiaría toda la concepción de la vida que hasta entonces había tenido, de distintas formas, la Humanidad MAURICIO-JOSÉ SCHWARZ Lunes, 15 abril 2019, 22:12

Wöhler estaba mezclando dos sustancias acuosas, cianato de plata y cloruro de amonio, con objeto de producir cloruro de plata y cianato de amonio acuoso. Separó su mezcla filtrándola y trató de purificar el cianato de amonio evaporando el agua. Pero descubrió asombrado que el resultado de la mezcla no era en realidad cianato de amonio, sino una sustancia que parecía tener las propiedades de la urea. Un análisis cuidadoso demostró que la sustancia era urea.

Pero había un problema: tanto el cianato de plata como el cloruro de amonio eran sustancias inorgánicas... y la urea era una sustancia orgánica.

Como si, en una alquimia delirante, la materia no viviente hubiera adquirido las propiedades de la materia viviente. Y, en tal caso, la vida misma era algo distinto de lo que se había creído hasta entonces. La sencilla operación química habida en la mesa de trabajo de Wöhler ponía en entredicho la idea de que la vida tenía una característica sobrenatural, mística, divina... que estaba hecha de una manera distinta a la del resto del universo.

La división entre sustancias orgánicas e inorgánicas la había hecho por primera vez en la historia el profesor de Wöhler, Jöns Jacob Berzelius (1779-1838), científico sueco considerado uno de los padres de la química moderna. Secretario permanente de la Academia Sueca de Ciencias durante 30 años, Berzelius inventó la moderna nomenclatura química, según la cual las sustancias se definen por los elementos que las componen y las proporciones de ellos. Así, la fórmula H2O indica que el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, mientras que una molécula de ácido sulfúrico, H2SO4, está compuesta de dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro de óxigeno. En su larga y brillante carrera, Berzelius consiguió determinar los pesos atómicos de casi todos los elementos conocidos entonces, y fue descubridor del cerio, el selenio y el torio, mientras que los alumnos que trabajaban en su laboratorio descubrían el litio, el vanadio y varias de las tierras raras.

Berzelius definió dos áreas separadas de la química: la inorgánica, que provenía del mundo mineral, y la orgánica, basada en cadenas de carbono y que provenía de los seres vivientes. Su idea de que todos los compuestos podían definirse por su carga, positiva o negativa, una hipótesis llamada 'dualismo', explicaba con gran éxito las reacciones de la química inorgánica, pero no se aplicaba a la química orgánica.

Esto incluso parecía sustentar la idea tradicional del 'vitalismo'. Presente de una u otra forma en todas las culturas, el vitalismo pretende explicar el mundo vivo como un fenómeno distinto de las fuerzas químicas y físicas comunes en el Universo, originado de alguna forma diferente que la materia no viviente. Los antiguos griegos llamaban a la fuerza distintiva de lo vivo, precisamente, vis vitalis: energía vital, que después los filósofos alemanes llamarían 'Lebens-kraft'. La idea, como dice el biólogo evolucionista Ernst Mayr, no es risible: los procesos de la vida -nacimiento, alimentación, crecimiento, reproducción, envejecimiento y muerte- planteaban profundas preguntas y dudas. Nada en el mundo inanimado se comportaba como la vida y, de hecho, toda la vida podía verse como un proceso que se comportaba del mismo modo en lo esencial, así que la idea de que había una fuerza controladora oculta que diferenciaba lo vivo de lo no vivo no era descabellada.

El descubrimiento de Wöhler era, sin embargo, el primer golpe mortal a la idea del vitalismo. En las décadas siguientes, con el desarrollo de la química orgánica y la aparición de nuevos descubrimientos, como la evolución mediante la selección natural de Darwin y la genética mendeliana, el vitalismo iría perdiendo terreno y la idea de que la vida está regida por los mismos principios que el mundo inanimado se fue consolidando.

El carbono como eje

La base de la química orgánica son las características peculiares del carbono. En el caso del experimento de Wöhler, la urea que había obtenido tenía exactamente la misma fórmula (según la nomenclatura de su maestro Berzelius) que el cianato de amonio, N2H4CO, pero era radicalmente diferente debido a su estructura, a la forma en que sus átomos se unen entre sí. La diferencia clave es que en la molécula de urea el carbono tiene un papel central. Es precisamente el carbono, con sus características singulares, el elemento base de la química orgánica.

La química orgánica estudia a los compuestos que contienen carbono, sobre todo los que además tienen hidrógeno, los hidrocarburos, y a otros elementos como el nitrógeno, el oxígeno, los halógenos, el fósforo, el silicio y el azufre. El carbono tiene propiedades que lo hacen la materia básica de este tipo de química. Principalmente, tiene la posibilidad de formar cuatro enlaces con otros átomos. Como el hidrógeno solo puede crear un enlace, el compuesto orgánico más sencillo es el metano, un átomo de carbono unido a cuatro átomos de hidrógeno. Pero un aspecto esencial que hace al carbono ideal para crear las complejas estructuras de la vida es que un átomo de carbono puede unirse a otro, y a otro, creando largas cadenas que son la columna vertebral de los compuestos de la vida.

Así, si dos átomos de carbono se unen entre sí y los tres restantes enlaces de cada uno de ellos se unen a un hidrógeno, tendremos una molécula de etano: dos carbonos y seis hidrógenos. Dos átomos de carbono se pueden unir con uno, dos o tres enlaces, un proceso llamado catenación. Los átomos de carbono se pueden unir entre sí de distintas formas, y crear estructuras de complejidad virtualmente ilimitada, verdaderos encajes químicos.

El logro de Frederich Wöhler abrió el camino para que el ser humano aprendiera sucesivamente a sintetizar muchos otros compuestos orgánicos. Hoy conocemos más de 10 millones de ellos y seguramente hay muchísimos más.