Pudo ser antes... Música y lenguaje tienen capacidad de generar inmunerables combinaciones ALBERTO REQUENA Lunes, 25 febrero 2019, 22:45

Para algunos, la música no tiene significado y para otros hay que encontrarlo en su interior o en el exterior. Probablemente, se comprende mejor la cuestión si la abordamos desde el análogo lenguaje humano. Según Igoa, en el ámbito lingüístico identificamos los niveles referencial, predicativo, actitudes proposicionales y autorreferencial. El referencial se concreta en la relación entre el lenguaje y el mundo; en el predicativo, el lenguaje refiere las cosas, bien objetos o eventos; según el de actitudes proposicionales se expresan y comparten estados mentales de los interlocutores, exigiendo capacidad de pensar sobre nuestros propios pensamientos y las creencias son objeto de reflexión y, finalmente, el autorreferencial o matalingüistico expresa juicios sobre sí mismo, siendo una versión del predicativo.

En el ámbito musical no podemos hablar de relación entre predicado y argumentos, puesto que no ha lugar al no haber distinción entre conceptos musicales. La música no parece diseñada para «decir cosas acerca de las cosas». En esta tesitura, no podrá decir cosas acerca de sí misma. La precisión y complejidad que hay que manejar le alejan de ello, incluso en la música más figurativa o programática. Esto no excluye que la música pueda expresar significados comparables al lenguaje en el ámbito de la representación icónica de objetos y eventos y en la evocación y transmisión de sentimientos y emociones. La música se acepta que es el lenguaje de las emociones.

La música es capaz de evocar cosas si categorizamos como tales la imitación de sonidos, reproducción de patrones de movimiento corporal o sensaciones, aunque no correspondan a objetos. Aquí podemos encajar la inducción de la música a estados emocionales básicos, como ocurre en la excitación, relajación, tristeza o alegría. Tampoco cabe duda de que la música es una inductora privilegiada de actividades sociales y marcos culturales. Reconocemos músicas apropiadas a ámbitos militares, religiosos, campestres, de terror y un largo etcétera. No excluyendo ni el carácter nacional, ni étnico, ni de pasión deportiva, entre otras. Seguramente, las versiones emocionales tengan una base biológica y puedan ser universales, mientras que las promotoras de actividades sociales o culturales hunden sus raíces en orígenes culturales.

Música y lenguaje difieren en que la música expresa las emociones, pero no las representa. El matiz es, por tanto, que la música expresa cualidades emocionales, pero no sentimientos, puesto que las primeras suponen reacciones fisiológicas primarias y estados mentales, mientras que los segundos suponen una interpretación conceptual de las emociones, acto reflexivo o metacognitivo. Esto no es óbice para que se pueda afirmar que la música transmite sentimientos humanos que difícilmente pueden ser expresados mediante palabras.

La música tiene un significado referencial muy limitado y es difícil, tanto su capacidad de articular predicados como su capacidad de expresar actitudes proposicionales. Esto deriva del hecho de que el significado musical no es composicional, porque no es función del significado de sus partes y la forma de combinarlas. El significado de un pasaje o una obra musical es global o sintético y no se puede descomponer en unidades que lo integren, como ocurre con las oraciones lingüísticas.

Vemos argumentos, tanto a favor del significado en la música como en contra del mismo. La alternativa pudiera ser que el significado de la música está en su interior. Es factible que el sentido de la música descanse en comprender, aunque sea intuitivamente, la estructura rítmica, melódica y armónica que permitan apreciar relaciones entre elementos estructurales como los motivos, las frases y partes de la misma, así como el desarrollo en el tiempo. Es posible, por tanto, proyectar el desarrollo de una obra y experimentar emociones, suscitadas por estados de tensión y relajación, los primeros que rompen las expectativas y los segundos que restablecen el equilibrio. En el lenguaje se da algo similar en la componente estética de la literatura

Estructuralmente, música y lenguaje utilizan la recursividad y tienen capacidad de generar innumerables combinaciones a partir de un conjunto finito de elementos (alfabeto y notas musicales). Solamente el lenguaje alberga significados composicionales. La música expresa emociones y sentimientos y puede ser más expresiva que el lenguaje, que gracias a su composicionalidad tiene capacidad de expresar estructuras proposicionales y transmitir estados y contenidos mentales dotados de referencia. En suma, similitudes y diferencias. En el Universo fue antes la música, en la sopa primordial que hoy recibimos en la radiación de fondo del Universo. En los humanos, primero fue la palabra.