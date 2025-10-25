De los Premios Nobel a las danas murcianas

El Premio Nobel de Física 2025 ha sido otorgado a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por su «descubrimiento del túnel cuántico ... macroscópico y de la cuantización de la energía en un circuito eléctrico». En palabras simples: demostraron que los efectos cuánticos –normalmente confinados al mundo de lo infinitamente pequeño– pueden manifestarse en sistemas lo bastante grandes como para controlarlos. Ese hallazgo abre la puerta a sensores ultra-precisos, ordenadores cuánticos y materiales capaces de medir variaciones casi imperceptibles de presión, humedad o temperatura.

Por otra parte, el Nobel de Química 2025 recayó en Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi «por el desarrollo de los marcos metal-orgánicos (MOFs)». Estas estructuras porosas, formadas por átomos metálicos enlazados con moléculas orgánicas, funcionan como diminutas esponjas: atrapan gases, purifican agua o liberan nutrientes con una precisión asombrosa. Son materiales diseñados para interactuar con el entorno de forma inteligente y reversible.

2. La otra cara del agua: las danas en Murcia

Mientras la ciencia celebraba sus logros, la Región volvía a mirar al cielo con preocupación. En octubre de 2025, la dana 'Alice' descargó más de 180 litros por metro cuadrado en San Javier en solo doce horas. Calles anegadas, evacuaciones, cortes de carreteras y daños en cultivos recordaron que la vulnerabilidad del sureste español sigue siendo enorme. Más de 300.000 murcianos viven en zonas inundables, y el plan Inunmur identifica más de 700 puntos críticos donde una crecida repentina puede resultar devastadora. La urbanización sobre ramblas, suelos impermeables y cambio climático, que intensifica las lluvias, agravan el escenario.

3. De los Nobel al sureste: una conexión inesperada

Los descubrimientos premiados en 2025 podrían parecer lejanos a las tormentas mediterráneas, pero en realidad representan la doble palanca que puede cambiar nuestra relación con el agua: la física permite detectar y anticipar; la química ofrece materiales para proteger y recuperar. En conjunto, ilustran cómo la curiosidad científica puede traducirse en resiliencia frente a fenómenos extremos.

4. ¿Podrían ayudar las investigaciones galardonadas a solucionar los ocurrido en la Región de Murcia?

Sí. Lo que la física y la química han logrado a nivel tecnológico y molecular puede inspirar lo que en escala territorial se debe hacer en nuestra región ante las danas. Vemos algunos ejemplos.

Purificación de agua contaminada

Tras la dana 'Alice', los desbordamientos afectaron a redes de abastecimiento y dejaron sin agua potable a unas 100.000 personas en la ribera norte del Mar Menor. Las escorrentías mezclaron lodos, metales y aguas residuales. Los sensores inspirados en la física cuántica podrían detectar en segundos trazas mínimas de contaminantes, anticipando riesgos antes de que alcancen el grifo. A su vez, los MOFs ofrecen una vía de solución: materiales porosos capaces de atrapar plomo, nitratos o pesticidas, y de generar agua potable mediante filtración solar.

Aire saludable tras el desastre

Cuando las aguas retroceden, el aire suele quedar cargado de humedad, gases y olores. Durante la dana 'Alice', los servicios de emergencia atendieron más de 800 incidencias en garajes y sótanos inundados. Sensores basados en circuitos superconductorios –herederos del Nobel de Física– permitirían detectar de inmediato concentraciones peligrosas de amoníaco o dióxido de azufre. Mientras tanto, los MOFs, aplicados en filtros de aire, pueden absorber esas moléculas y liberar oxígeno limpio, convirtiéndose en un escudo químico silencioso.

Recuperación de suelos y agricultura

Las riadas transportan fertilizantes y metales hacia el Mar Menor, contaminando suelos agrícolas y acuíferos. Tras 'Alice', los piezómetros de la zona registraron un ascenso del nivel freático de hasta un metro, prueba de una infiltración masiva. La física puede mapear con precisión cómo se mueve esa agua subterránea y cómo arrastra los contaminantes. La química aporta los MOFs: materiales que actúan como esponjas moleculares capaces de absorber nitratos o liberar nutrientes lentamente, ayudando a restaurar el equilibrio del suelo sin sobrecargarlo.

Protegiendo infraestructuras

Durante la tormenta, varias carreteras regionales quedaron cortadas y se activó el nivel 2 del plan Inunmur. Los sensores cuánticos galardonados con el Nobel de Física 2025 permitirían que esas infraestructuras «hablen»: detectar vibraciones, humedad o corrosión antes de que aparezcan grietas o fugas. Al mismo tiempo, los MOF podrían incorporarse a recubrimientos anticorrosivos o materiales autolimpiantes, prolongando la vida útil de puentes, tuberías y estaciones de bombeo. Ciencia aplicada al hormigón, en el sentido más literal.

Sensores para alerta temprana

La prevención es la mejor defensa. En algunas ramblas de Murcia, la dana 'Alice' dejó más de 80 litros por metro cuadrado en seis horas, un ritmo de precipitación que colapsó canales de drenaje. Los sensores derivados del Nobel de Física -capaces de medir fluctuaciones diminutas de humedad o presió- podrían detectar el punto de saturación del terreno con minutos de antelación y activar alertas locales. Si se combinan con materiales basados en MOFs, esos mismos dispositivos podrían reaccionar automáticamente al alcanzar un umbral crítico, abriendo compuertas o accionando válvulas que desvíen el caudal.

5. Ciencia y resiliencia

Estimados lectores de LA VERDAD, los Premios Nobel de Química y de Física 2025 no tratan directamente de danas, ni de Murcia, ni de inundaciones. Pero su mensaje sí: la curiosidad científica puede salvar vidas en lugares y momentos impensados. En los circuitos cuánticos de Clarke, Devoret y Martinis late la promesa de medir con exactitud el instante en que el agua empieza a desbordarse. En los MOFs de Kitagawa, Robson y Yaghi se encierra la capacidad de purificar lo que parecía irrecuperable. Ambos caminos convergen en un mismo propósito: proteger la vida en un planeta cada vez más vulnerable. Y es que la prevención no se construye solo con muros o canales; se levanta también con conocimiento, con innovación y con respeto por el equilibrio natural. Si la física enseña a escuchar los susurros del agua y la química a transformarla sin miedo, entonces quizá la próxima dana encuentre una región más preparada, capaz de responder no solo con maquinaria y arena, sino con ciencia y esperanza.