La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciencia

De los Premios Nobel a las danas murcianas

José Manuel López Nicolás

José Manuel López Nicolás

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:47

Comenta

  1. 1. Los Premios Nobel de Física y de Química

El Premio Nobel de Física 2025 ha sido otorgado a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por su «descubrimiento del túnel cuántico ... macroscópico y de la cuantización de la energía en un circuito eléctrico». En palabras simples: demostraron que los efectos cuánticos –normalmente confinados al mundo de lo infinitamente pequeño– pueden manifestarse en sistemas lo bastante grandes como para controlarlos. Ese hallazgo abre la puerta a sensores ultra-precisos, ordenadores cuánticos y materiales capaces de medir variaciones casi imperceptibles de presión, humedad o temperatura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España
  2. 2 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia este fin de semana: «Una masa de aire polar traerá un descenso de las temperaturas»
  3. 3

    El Real Murcia piensa en Alcalá para sustituir al lesionado Saveljich
  4. 4

    El Supremo tumba también el recurso del Gobierno regional contra el plan del Tajo y el recorte del Trasvase
  5. 5

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  6. 6

    Un aval bancario y 500.000 euros más para cerrar la venta del Cartagena en una semana
  7. 7 La Región de Murcia bate el récord de ocupados, con 700.800 en el tercer trimestre, a pesar de registrar 12.500 parados más
  8. 8 Evita problemas con el IBI al adquirir una vivienda: cuándo debe pagarlo el comprador
  9. 9

    El Monte Sacro de Cartagena contará con un parking y zonas de esparcimiento en agosto del año que viene
  10. 10 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad De los Premios Nobel a las danas murcianas

De los Premios Nobel a las danas murcianas