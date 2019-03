Premio europeo para la tesis de una experta de la UMU en escarabajos Lunes, 18 marzo 2019, 22:34

La investigadora Susana Pallarés, Premio Extraordinario de Doctorado de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia 2018, ha sido galardonada con el tercer premio a la mejor tesis de la European Federation for Freshwater Sciences. Su tesis, titulada 'Ecological and evolutionary physiology of aquatic beetles: coping with multiple stressors in inland saline waters', fue también seleccionada por la Asociación Ibérica de Limnología, como candidata al premio entre las dos mejores de España en el bienio 2017-2018. Su investigación, que trata la adaptación de los escarabajos acuáticos a las aguas salinas continentales, un tema tradicionalmente descuidado en la literatura fisiológica, analiza la tolerancia y resistencia a la salinidad, temperatura y desecación de estos insectos.