La Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos se fija en la UMU Plantas como modelo investigador. / UMU Lunes, 4 febrero 2019, 22:48

Francisco Calvo Garzón, investigador de la Universidad de Murcia y director del MINT Lab (Minimal Intelligence Lab), ha sido seleccionado por la Oficina de Investigación Naval de la Armada de Estados Unidos para investigar las plantas como fuente de bioinspiración para modelos de Inteligencia Artificial y robótica. En concreto, 'Plant Intelligence for robotics and AI' explora los modelos vegetales desde la perspectiva de una ciencia cognitiva corporeizada. «Las plantas no tienen neuronas, pero son inteligentes. Se trata de inspirarse en ellas y en su autonomía para estos modelos», según Calvo. La Oficina de Investigación Naval coordina, ejecuta, y promueve la Ciencia y los programas de tecnología de las corporaciones de la armada de los Estados Unidos de América.