¿Vas a montar una pyme? Averigua quiénes son tus vecinos antes de subir la persiana

La literatura financiera indica que empresas que desarrollan el mismo tipo de actividad productiva tienden a seguir patrones de imitación entre ellas. Partiendo de esta hipótesis, el grupo de investigación 'Modelización Económica y Estadística No Paramétrica' de la Universidad Politécnica de Cartagena llevó a cabo el estudio '¿Cómo influyen las compañías vecinas en el comportamiento financiero de las pymes?' y argumentó que este efecto es más intenso cuando se reduce la distancia geográfica entre ellas. «Empresas geográficamente cercanas tienden a establecer conexiones tanto formales (relaciones comerciales proveedor-clientes, agentes financieros, etc.) como informales (asociaciones empresariales, congresos, etc.) que generan este efecto de imitación en sus prácticas financieras. Este efecto da lugar a que existan zonas geográficas con estructuras financieras similares, lo que complementa la teoría financiera tradicional», explica el director del grupo, Manuel Ruiz.

El estudio se desarrolló en las provincias del Arco Mediterráneo. En esta área geográfica se concentra más del 40% de la actividad económica en España a pesar de que supone menos del 20% del territorio. Por tanto, la importancia económica de esta área justifica su análisis.

Según el catedrático de la UPCT, «cada vez se está teniendo más en cuenta las características de las empresas del entorno en el proceso de toma de decisiones. Incluso en España empiezan a surgir empresas consultoras que asesoran sobre la localización más adecuada para la instalación de una nueva empresa atendiendo a múltiples factores. En el caso de las actividades del sector servicios, la frecuencia de paso es el principal factor para localizar un comercio y asegurar su éxito, pero esto no es así en todos los sectores».

Éxito

Y pone un ejemplo: «Si se desea iniciar un nuevo colegio privado, debería de buscar una zona con alto porcentaje de parejas jóvenes y niños que esté alejada de otros colegios públicos o privados. En este tipo de actividad, la proximidad geográfica al centro es crítica ya que es la principal razón por la que se escoge un colegio para los hijos. En general cualquier nueva empresa debe localizarse en aquellos puntos donde estén sus principales clientes como un factor más que puede ayudar a garantizar el éxito empresarial».

En el sector industrial se deberían tener en cuenta algunos factores geográficos como la densidad de actividades productivas en zonas geográficas determinadas, la existencia de empresas grandes que representen el desarrollo tanto financiero como productivo de las empresas de tamaño más reducido que se encuentran en su entorno geográfico, la existencia de centros de desarrollo tecnológico y de aprovechamiento de infraestructuras.