Mensajes desde el vacío El vacío no es estático, sino dinámico. Tanto espacio como tiempo son, existen, están y se pueden detectar, por tanto ALBERTO REQUENA Lunes, 11 marzo 2019, 21:50

En el ámbito de la Física, en tiempos de Newton se confundían nada y vacío. Se formuló posteriormente la teoría del éter, al que se atribuían las propiedades materiales que permitían la propagación de las ondas luminosas en el vacío. Newton propuso que la luz estaba constituida por corpúsculos, pero había que dar explicación a experimentos en los que la luz se comportaba como una onda, como los famosos de la doble rendija. El experimento de Michelson y Morley desmontó la propuesta del éter y se tuvo que volver a la idea de que el vacío realmente no contenía nada. Pero avanzando el tiempo, Heisemberg formuló su principio de Indeterminación y en el entorno cuántico había que reinterpretar el vacío. No podía ser la nada, dado que la Cuántica suponía que el espacio estaba lleno de partículas virtuales. Veamos con más detalle la cuestión.

Incluso no habiendo ni materia ni radiación, el espacio-tiempo atribuye una estructura compleja al vacío, en la que, amparado en el principio de incertidumbre, no podemos determinar con la precisión que queramos las magnitudes físicas, como la energía. En el espacio vacío hay, permanentemente, fluctuaciones de los distintos campos de energía presentes en el Universo, entre los que están los eléctricos y magnéticos. Así pues, el vacío no es estático, sino dinámico. Tanto espacio como tiempo son, existen, están y se pueden detectar, por tanto.

Recientemente, investigadores de la Universidad de Illinois, Su y Grobe, han dado con la forma de utilizar la estructura interna del vacío, para servir de soporte para transmitir información. Su formulación es exclusivamente teórica. La propuesta consiste en no emplear ningún portador, ni partícula ni fotón, ya que si no fuera así, se trataría de una especie de comunicación inalámbrica, similar a la telefónica. Se trata de no utilizar ni materia ni energía para la comunicación. Para ello se recurre al efecto Schwinger, que es una de las propiedades genuinas del vacío, descrita por Julian Schwinger. El efecto fue anticipado por Sauter y estudiado por Heisemberg y Euler. Se basa en las características del vacío cuántico. Si aplicamos un campo electromagnético suficientemente intenso es posible hacer aparecer pares de partícula-antipartícula.

Es decir, situamos en el vacío un par de placas y las conectamos a una pila y este dispositivo, que no es más que un condensador, generará un campo eléctrico entre las placas, cuyo valor dependerá de la diferencia de potencial aplicada entre las placas y la distancia entre ellas. Resulta que, para que en el vacío cuántico se respete el principio de indeterminación tienen que haber continuamente fluctuaciones. Es decir, el vacío es un estado de mínima energía, pero ese valor nulo tiene que satisfacer el principio de Heisemberg que obliga a que ese estado no pueda tener una energía totalmente definida en cualquier instante de tiempo. Siempre que se considere un tiempo de vida menor que el necesario para medir la energía, el sistema tendrá fluctuaciones para que el producto de la indeterminación de la energía por la indeterminación del tiempo, sean del orden de la constante de Planck, como establece el principio de indeterminación. Estas fluctuaciones son análogas a la aparición de pares de partícula-antipartícula, virtuales, emitidas y absorbidas en un tiempo muy breve, tanto menor cuanto mayor sea la energía empleada en producir las partículas en el vacío.

Las partículas virtuales no son observables, en cierto sentido no son reales. Lo que hace el campo eléctrico al aplicarlo es suministrar energía al vacío para que las partículas adquieran masa y puedan existir, con lo que se requiere la cantidad que propone la teoría de la relatividad, como mínimo, 2 me c2. Su y Grobe propusieron aplicar un campo eléctrico débil al vacío, lo que crearía ondulaciones en la estructura del vacío, que se propagarían al exterior. Sobre estas ondulaciones aplicamos un campo electromagnético fuerte y veríamos que la distribución de energía de la corriente de electrones y positrones cambiaría en función del tamaño de las ondulaciones. Es decir, que al ajustar el campo débil para cambiar el tamaño de las ondulaciones, es posible utilizar la estructura misma del vacío para enviar mensajes. La distribución de energía de cada partícula se puede correlacionar con una magnitud particular de una ondulación y la asignamos una letra.

El vacío se puede manipular. Se precisa un láser suficientemente potente para crear mensajes de la nada y arrancar materia del tejido mismo del vacío.