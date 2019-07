Ángel del Río: «Todas las leyes físicas son, en realidad, conjeturas»

¿Cómo es posible que se demuestre algo para todos los mundos posibles?

En ocasiones, las matemáticas rozan cuestiones filosóficas. Desde la Grecia clásica, el método matemático se construye a partir de axiomas que pretenden modelar nuestra visión de la realidad. La elección de los axiomas tiene un componente social, pues incluye la aceptación por parte de la comunidad científica de que los axiomas son válidos, además de por supuesto de que no se contradigan entre sí. Podría parecer que es una forma de hacer trampa, que se eligen axiomas al azar, y se juega con ellos. «Si así fuera, las matemáticas serían un juego inútil, pero obviamente no es así», según el catedrático de la Universidad de Murcia, Ángel del Río. Los axiomas que se quedan son los que demuestran su utilidad, porque reflejan muy bien lo que se quiere modelar. Por ejemplo, desde el siglo XIX se aceptan los Axiomas de Peano como la base de la aritmética, o sea la teoría de los números. Son cinco axiomas muy simples. Si no estás de acuerdo con alguno de los axiomas, puedes decirlo, pero tendrás que explicar qué hay en él que te parezca que no se puede aceptar. Por ejemplo, el primero dice que '1' es un número. ¿Estás de acuerdo en aceptar como axioma que '1' es un número? Si aceptas los axiomas podemos continuar trabajando. A partir de ellos hay que construir toda la aritmética sin aceptar nada que no esté en los axiomas o se deduzca a partir de ellos. Por ejemplo, hay que definir la suma y el producto usando los axiomas y demostrar sus propiedades solo usando lo que hemos aceptado. Así pues, dice Del Río, «no me voy a creer que el orden de los factores no altera el producto como me lo creí cuando me lo contó el maestro en la escuela. Ahora exijo ver la demostración, y una vez que yo la vea y me la crea, ya podré usarla para demostrar otras cosas». Volviendo a la pregunta sobre todos los mundos posibles, el investigador afirma que hay una 'boutade' que dice así: «La mayoría de los científicos (físicos, químicos, biólogos, etc.) estudian las reglas que marcó Dios para regir el universo mientras que los matemáticos estudian las leyes que hasta Dios tiene que obedecer».