José Cerón hace un recorrido sobre sus investigaciones en análisis clínicos J. J. Cerón. / umu Lunes, 8 julio 2019, 22:53

José Joaquín Cerón, docente de la Universidad de Murcia, publica 'Acute phase proteins, saliva and education in laboratory science: an update and some reflections', en la revista 'BMC Veterinary research' de libre acceso. En la publicación, hace un recorrido sobre su carrera científica, líneas de estudio y reflexiona sobre su potencial y posibles desarrollos de futuro. En concreto, el investigador aborda el estudio de las proteínas de fase aguda, los análisis de saliva y los progresos en la educación dentro de los análisis clínicos veterinarios. El artículo se realiza tras haber recibido el galardón 'Heiner Sommer' de la Sociedad internacional de Análisis Clínicos Veterinarios por su trayectoria científica, siendo el primer español en obtenerlo.