La investigadora Mª Carmen Martínez recibe el segundo premio Ciriec Lunes, 22 octubre 2018, 22:15

La investigadora Mª Carmen Martínez Victoria, que desarrolló su tesis doctoral en la Cátedra Cajamar de Cooperativismo Agroalimentario de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), recibió el segundo premio Ciriec a la mejor tesis doctoral, otorgado por el Comité Científico del XVII Congreso de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, por su tesis 'Understanding Spanish agri-food cooperatives: empirical analysis from economic, financial and interorganizational'. Los resultados obtenidos indican que el comportamiento de las cooperativas agroalimentarias es similar al de las demás empresas del sector, revelando que las diferencias en su gestión no las hacen menos competitivas.