Una experta investiga los efectos de metales en mamíferos marinos Uno de los cetáceos que se investigan. / UMU Lunes, 19 noviembre 2018, 23:12

La investigadora de la Universidad de Murcia Emma Martínez López lidera el proyecto 'Metals in cetaceans and their influence on the development of fluctuating asymmetry'. Este análisis permitirá, por primera vez, conocer la exposición a metales y metaloides en cráneos de diversas especies de cetáceos, así como su influencia en la aparición de la Asimetría Fluctuante (AF). Con la financiación de la Fundación Séneca a través del programa Jiménez de la Espada, la experta se encuentra realizando una estancia en el Departamento de Ciencias Naturales del Museo Nacional de Escocia. Lo que la ha permitido acceder a la colección más importante de mamíferos marinos, según informa la UMU.