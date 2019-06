Drones que velan por el bien del mar Antonio Guerrero, a la derecha, en la presentación de drones del proyecto 'Vigía' de la UPCT en Los Nietos. / UPCT M. J. MORENO MURCIA. Lunes, 3 junio 2019, 22:52

Parece que poco a poco el Mar Menor se va recuperando de la crisis que, en los últimos años, hizo temer lo peor. Parece que las medidas que se han tomado, si bien 'in extremis' están surtiendo efecto, aunque no hay que despistarse porque el verano está a la vuelta de la esquina y las altas temperaturas y la llegada de los turistas, no suelen ser de mucha ayuda en este proceso que poco a poco va dando buenos resultados.

Y siguiendo en esa línea, hace unas semanas la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de un convenio con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), ha puesto en marcha un proyecto para el control y la vigilancia de las reservas marinas protegidas y las áreas acuícolas de la Región, a través de drones de superficie.

Se trata del 'Proyecto Vigía: sistema de vigilancia costero basado en vehículos autónomos de superficie' que coordina Antonio Guerrero, investigador responsable del Grupo de I+D+i DAyRA-IEER (División de Automatización y Robótica Autónoma del grupo IEER) de la UPCT y su objetivo es «desarrollar un sistema de vigilancia costero basado en vehículos autónomos de superficie, cuya aplicación en el ámbito de la vigilancia del medio marino, permita contribuir al fomento de investigaciones oceánicas específicas a partir del desarrollo de la tecnología avanzada que implica el diseño y construcción de tales vehículos», según el investigador.

La UPCT va a emplear un barco autónomo capaz de vigilar y controlar caladeros de crecimiento de peces

«Los drones son vehículos precisos para realizar posicionamiento absoluto, se pueden dirigir con precisión a localizaciones GPS, los drones de superficie pueden embarcar energía suficiente para hacer misiones de larga duración durante días e incluso meses», apunta Guerrero.

En concreto, su grupo va a usar un barco autónomo, con propulsión eléctrica y generación de energía solar que integra procesamiento de imágenes en la nube, reconocimiento e inteligencia artificial.

Se trata de un vehículo teledirigido de superficie, desarrollado por ellos como evolución de otro anterior llamado 'Buscamos' financiado bajo el programa Coincidente (Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas) del Ministerio de Defensa y en el que participaron los departamentos de Ingeniería de Sistemas y Automática y Tecnología Naval de la UPCT y cuyo principal objetivo era aprovechar las tecnologías de carácter civil desarrolladas en el ámbito del Plan Nacional de I+D para incorporar soluciones tecnológicas innovadoras de interés para el Ministerio de Defensa, fomentando así el tejido industrial, científico y tecnológico dedicado a la defensa.

Este dron será capaz de vigilar y controlar caladeros de crecimiento de peces, inspeccionar la parte sumergida de los muelles, estudio de zonas marítimas de interés científico y mapeo de los fondos. Además, podrá vigilar el fondo de las desembocaduras de los ríos, controlar las entradas y salidas de los puertos y comprobará el estado de la obra viva de los buques a flote.

«Durante un año se va a trabajar para demostrar la viabilidad de esta herramienta y mostrarla como herramienta de gran utilidad y de futuro para la inspección en la mar», sostiene Guerrero.