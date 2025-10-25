Directos al hígado y con mucha tecnología Una investigación aplica en la Región de Murcia la realidad aumentada para servirse de un completo mapa en 3D del interior del paciente que mejora notablemente la cirugía oncológica hepatobiliar. El Gobierno autonómico avala la iniciativa a través de la Fundación Séneca

Ginés S. Forte Sábado, 25 de octubre 2025, 07:47

Pocos tratamientos resultan más invasivos sobre el cuerpo humano que abrirlo para extirparle un mal. Y pocos llegan a resultar más necesarios en situaciones graves para garantizar la salud que operar. La tecnología, sin embargo, avanza de la mano de la ciencia para que la primera frase vaya perdiendo fuerza. El uso de robots quirúrgicos y estrechos tubos dotados de cámaras, para rasgar lo mínimo posible, e incluso desarrollos digitales de realidad aumentada, en las que elementos virtuales (imágenes, sonidos, datos) se superponen al mundo físico, por ejemplo, ya ofrecen a los cirujanos la posibilidad de intervenir en complejas operaciones de manera mínimamente invasiva y con las mejores opciones para la recuperación del paciente. El especialista del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB) Víctor López López, encabeza, junto al coordinador de la Unidad de Cirugía Hepatobiliar de Alta Complejidad del Hospital de La Arrixaca (Murcia), Ricardo Robles Campo, un proyecto para avanzar en este campo.

La iniciativa que llevan entre manos los investigadores murcianos se centra en la aplicación de realidad aumentada para facilitar las intervenciones del hígado y vía biliar con técnicas mínimamente invasivas. En concreto, aquellas en las que se emplea laparoscopia, lo que implica el uso de estrechos tubos introducidos a través de pequeñas incisiones, o robots quirúrgicos. «Se trata de un tipo de cirugía muy compleja porque el tumor está rodeado de estructuras que son fundamentales para la correcta función del hígado», advierte López. De ahí que lo que se han propuesto, detalla, «es que el cirujano pueda contar con una especie de 'GPS quirúrgico' que proyecte sobre la imagen real del quirófano un mapa en 3D del interior del paciente».

Las claves Operar La cirugía oncológica de hígado y vía biliar resulta especialmente compleja, porque el tumor está rodeado de estructuras que son fundamentales para la correcta función del hígado.

Mapear El uso de realidad aumentada que plantea el proyecto permite contar con un mapa en 3D del interior del paciente que facilita notablemente los procedimientos quirúrgicos.

La herramienta que propone el equipo liderado por Víctor López, del grupo de cirugía digestiva, endocrina y trasplante de órganos abdominales del IMIB, y el también catedrático de la Universidad de Murcia (UMU) Ricardo Robles permite a los especialistas localizar mejor el tumor sobre el que tienen que actuar, identificar estructuras del área sobre la que centran la operación «que a simple vista se parecen mucho» y evitar dañar zonas vitales. «También nos permitirá llevar al quirófano decisiones tomadas en la fase de planificación», añade López. Por ejemplo, el avance permite encontrar trazar la ruta más segura para llegar al tumor o el punto exacto donde cortar. «Nuestro objetivo es conseguir operaciones más seguras, rápidas y precisas, con menos complicaciones y mejores resultados para los pacientes», resume.

El objetivo de esta investigación financiada por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Fundación Séneca, es tener lista en los próximos meses la herramienta propuesta validada en un en torno clínico. Es decir, «que podamos probarla en pacientes seleccionados dentro de un estudio de investigación autorizado». El proyecto arrancó a principios de 2024 con una fase preliminar de año y medio de duración y con dos años en total para la obtención de dicho instrumento. En ese plazo, por tanto, se trata de «pasar de una idea probada en laboratorio a una tecnología que ya se pueda utilizar de manera controlada en el quirófano».

Para lograrlo, el proyecto implica a un amplio equipo cuyo núcleo está formado por especialistas de la Unidad de Cirugía Hepatobiliar y Trasplante del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, «con experiencia en operaciones complejas de hígado y vía biliar tanto abiertas como laparoscópicas y robóticas». Junto con López y Robles, continúa el primero, «están involucrados el resto de nuestra unidad: Asunción López Conesa (jefa de sección), Roberto Brusadin, Patricia Pastor y Álvaro Navarro, junto a nuestro jefe de servicio Pablo Ramírez». Además, añade, «contamos con la colaboración clave de un equipo cualificado de enfermería y anestesia clave, sin los cuales no podría realizarse este proyecto».

Esto en la parte médica, pero la naturaleza de la iniciativa también precisa de la colaboración de «ingenieros e investigadores especializados en reconstrucción 3D, inteligencia artificial y visión por ordenador», lo que, en este caso, se ha obtenido gracias a la alianza con la empresa murciana Cella Medical Solutions, encargada de aportar esa parte tecnológica. «Esta combinación de médicos e ingenieros es fundamental», destaca el investigador del IMIB, «de manera que nosotros ponemos el conocimiento clínico y ellos el desarrollo técnico que hace posible llevarlo al quirófano».

Herramienta informática empleada en el proyecto para mejorar las intervenciones e intervención sobre un paciente con tecnología poco invasiva relacionada con la investigación. Cedida

Gracias a todos estos profesionales, Murcia está realizando un trabajo casi sin precedentes en España, donde «prácticamente no hay proyectos que estén explorando esta línea en cirugía hepatobiliar». López reconoce que sí se han hecho avances de este tipo en otros campos, como la urología, «pero no en tumores de vías biliares, que son especialmente complicados».

Aunque a nivel internacional nos encontramos con más grupos que están investigando la aplicación de la realidad amentada en cirugía, advierte el investigador, «la mayoría se centran en problemas técnicos aislados, como mejorar la calidad de las imágenes o el registro entre el modelo virtual y el cuerpo real». En contraste, asegura, en el estudio que coordina junto al catedrático Robles Campo, títulado 'Guiado mediante realidad aumentada en cirugías robóticas o laparoscópicas de tumores de vías biliares', «queremos ofrecer una solución global, que abarque todo el ciclo de la operación: desde la planificación antes de entrar en el quirófano hasta el apoyo en tiempo real durante la cirugía».

El grupo que trata de conseguirlo está adscrito al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, que es donde se realizan las intervenciones y la recogida de datos clínicos para la investigación. Al mismo tiempo, la Universidad de Murcia aporta el marco académico y científico de los trabajos. «Además, formamos parte del grupo de cirugía digestiva, endocrina y trasplante de órganos abdominales del IMIB-Pascual Parrilla», explica el doctor López, de modo que, concluye, «conseguimos unir asistencia sanitaria, docencia e investigación en un mismo proyecto». Todo por conseguir una cirugía oncológica más precisas, rápidas, seguras y mínimamente invasivas en la especialidad hepatobiliar, que es la que se ocupa de nuestro hígado y las vías biliar, relacionadas con él. Se trata de ir directo al hígado con toda precisión, en un sentido muy distinto al que tiene comúnmente esta expresión.

Tumores difíciles de combatir La cirugía oncológica del hígado y de la vía biliar es un campo muy especializado de alta complejidad. «Nos enfrentamos a tumores situados en zonas muy delicadas, rodeados de estructuras que se parecen entre sí y que, si se dañan, pueden provocar complicaciones muy graves», instruye el experto del área de enfermedades digestivas y endocrino-metabólicas del IMIB Víctor López. «En esas operaciones, incluso la experiencia de muchos años no evita que haya momentos de incertidumbre», añade este investigador, implicado en el estudio en el que participa el Hospital de la Arrixaca sobre el uso de realidad aumentada en cirugías de tumores de vías biliares. El experto incide en la inquietud que «desde siempre» le ha llevado a tratar de buscar soluciones que nos den más precisión y seguridad, «y en ese camino la tecnología es una aliada clave». En este marco, «en los últimos años hemos trabajado mucho con reconstrucciones en 3D y con impresión 3D para planificar cirugías». El paso natural, considera, «es dar el salto a la realidad aumentada, que nos permite ver esa información directamente durante la operación». En el proyecto que ahora lleva entre manos, y al que apenas le quedan ya unos meses para finalizar, comparte trabajo, entre otros, con un ingeniero informático experto en esta tecnología; Miguel Rodríguez Velázquez, formado en la UMU, con el que prueban la utilidad de la herramienta que han desarrollado en operaciones reales, y en el diseño de los correspondientes protocolos. Se trata de «definir en qué momentos concretos de la cirugía la realidad aumentada puede aportar un valor decisivo». Lo que le motiva, sintentiza López, «es pensar que cada avance puede traducirse en menos complicaciones y un mejor futuro para nuestros pacientes que son nuestra mayor preocupación».