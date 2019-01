La UMU construirá el primer 'santuario' para cerdos del mundo Fotomontaje de cerdos criados por fecundación in vitro en la UMU sobre un fondo de una pagoda china / Freepik Necesitan un lugar en el que mantener con vida a los animales nacidos mediante una innovadora técnica de reproducción asistida que han desarrollado MARÍA JOSÉ MORENO Lunes, 28 enero 2019, 22:30

En ciencia los resultados nunca llegan de forma inmediata. El método científico 'per sé' requiere de una serie de pasos y protocolos insalvables que garantizan resultados fiables. Es habitual, por tanto, hablar de periodos de al menos diez años para poder ofrecer conclusiones. Ya han pasado muchos más, 18 años en concreto, desde que el grupo de investigación que dirige Pilar Coy en la Universidad de Murcia comenzara a investigar sobre la posibilidad de mejorar las técnicas de reproducción asistida (TRA) existentes, y lo han conseguido.

Han sido necesarios tres proyectos de investigación, con fecha de 2015, financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad (Programa Retos), la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia (Programa Grupos de Excelencia), y la Unión Europea (MSC-ITN-EJD Repbiotech; Programa Horizonte 2020). Aunque fue en el año 2000 cuando el grupo de 'Fisiología de la reproducción' empezó a trabajar sobre posibles mejoras en las TRA, centrado especialmente en terneros y lechones.

«La idea principal de esta línea es que cuanto más nos acerquemos a la naturaleza, mayor será el éxito que consigamos en las técnicas in vitro. Por ello, lo que hicimos entre los años 2000 y 2010 fue desarrollar una técnica para extraer fluidos reproductivos del oviducto y del útero de las hembras domésticas (cerda y vaca sobre todo, y siempre a partir de órganos recogidos en matadero), y analizar la composición de esos fluidos para saber qué proteínas incluían», según sostiene Pilar Coy.

«Es importante tener un lugar en el que mantener a los cerdos hasta su muerte para poder estudiar su evolución»

Durante esos años estuvieron describiendo el papel de diferentes proteínas aisladas que, añadidas a los medios de cultivo empleados en fecundación in vitro, maduración in vitro o cultivo de embriones, producían un cierto efecto beneficioso. Gracias a esos estudios, por ejemplo, descubrieron que el fluido del oviducto es necesario para que los ovocitos de cerda puedan ser fecundados correctamente ya que, en su ausencia, cuando los ponemos en contacto con los espermatozoides, son fecundados por más de uno (polispermia) y no son viables.

Sin embargo, las mejoras que obtenían con esta aproximación eran parciales y nunca conseguían el nivel de calidad y el rendimiento en producción de embriones que se obtiene en el útero de un animal, es decir, en la naturaleza.

«El equipo de la UMU ha patentado un método de reproducción asistida que emplea fluidos naturales»

«Por ello -explica Coy- a partir del año 2010, decidí dar un giro a esta línea de trabajo, y centrarnos en una imitación más perfecta del ambiente natural, recogiendo el fluido y empleándolo como aditivo en los medios de cultivo. De este modo no añadíamos una sola proteína aislada, sino que teníamos el 'todo', el líquido completo, con todas sus proteínas, factores de crecimiento, etc.».

Esto trajo consigo nuevos retos en cuanto a obtención de cantidades suficientes de fluidos reproductivos, estandarización de métodos de purificación y procesado, controles de calidad de estos fluidos para garantizar su esterilidad, ausencia de endotoxinas, etc. Actualmente, todos estos controles los realizan en el laboratorio Embryocloud, situado en el Centro de Investigación Multidisciplinar en Biociencias (Edificio Pleiades del Campus de Espinardo), que es el germen a partir del cual esperan crear una empresa de distribución de fluidos biológicos en el futuro.

«No han podido determinar si este nuevo sistema cambia en algo la salud futura de los animales»

Actualmente disponen de una plataforma 'online' (www.embryocloud.com) desde donde envían esos fluidos a diferentes laboratorios de todo el mundo para que los utilicen en investigación sobre las diferentes etapas del proceso reproductivo. Aunque, advierte la investigadora de la UMU que han encontrado muchas reticencias entre los científicos de este campo, «puesto que la tendencia actual es usar medios de cultivo químicamente definidos y evitar cualquier componente biológico inespecífico. Nosotros vamos un poco contracorriente, y nos basamos en el siguiente razonamiento: si para el suero sanguíneo se ha desarrollado toda una industria y unos protocolos estandarizados de obtención, procesado y uso en transfusiones porque es imposible imitarlo a base de 'fabricar' o producir sus diferentes componentes, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con los fluidos reproductivos que, al fin y al cabo, son un tipo de suero sanguíneo modificado por las células secretoras del epitelio del aparato reproductor?, ¿qué sentido tiene intentar fabricar químicamente ese fluido si la naturaleza lo produce, al igual que la sangre, y además es imposible de imitar al 100%? Esta fue nuestra hipótesis de partida».

Los embriones de cerda y de vaca que se produjeron en 2014-15 viajaron con Pilar Coy hasta el Instituto de Babraham, en Cambridge, en el que esta desarrolló un año de estancia investigadora. Este centro es uno de los más avanzados del mundo en estudios de epigenética y técnicas de secuenciación masiva. «Allí analizamos la metilación del ADN y los niveles de expresión génica del genoma completo de los embriones individuales de cerdo y de vaca», dice. Los datos del cerdo (publicados en la revista 'eLife') demostraron que los embriones producidos con fluidos naturales añadidos al medio de cultivo presentaban unos perfiles de metilación de DNA y de expresión génica más parecidos a los embriones obtenidos in vivo (directamente del útero de la hembra) que los embriones producidos sin esos fluidos naturales, empleando los medios de cultivo convencionales. Los de vaca aún no se han publicado, pues la cantidad de datos generada con la secuenciación masiva es inmensa y no han terminado los análisis bioinformáticos. Asegura la investigadora que «estos datos del cerdo nos indicaron que los fluidos podrían contribuir a evitar alteraciones en estos estadios tempranos que pudieran repercutir negativamente en la salud del animal tras el nacimiento o en la edad adulta». Y añade: «Decimos que nuestro método es más natural porque emplea fluidos naturales (recogidos del oviducto y del útero) para la fecundación in vitro y el cultivo de los embriones».

Por el momento han conseguido el nacimiento de animales vivos a partir de embriones producidos tanto con su método como con el método convencional. Además, disponen de animales control nacidos por fecundación natural que servirán para comparar con los suyos, y ver si hay diferencias en cuanto a crecimiento, resistencia a enfermedades, fertilidad o salud en general.

Lo que el grupo de la UMU no ha podido determinar, por el momento, es si este nuevo método reproductivo cambia en algo la salud futura de los animales, dado que hasta ahora los producidos in vitro no se han mantenido vivos hasta la vejez, y se ignora lo que puede ocurrir. En palabras de Pilar Coy, «por hacernos una idea, en la especie humana la persona más 'vieja' nacida por fecundación in vitro es Louise Brown, que cumplió 40 años en julio de 2018. Entre ella y el 'boom' de la reproducción asistida transcurrieron otros 5-10 años, por lo que no existe una población numerosa de adultos sobre la que estudiar las consecuencias a largo plazo de las TRA». Sin embargo, advierte, «se espera que el número de personas nacidas por TRA llegue a 10 millones en 2025, por lo que es urgente realizar estudios que nos ayuden a prevenir los posibles problemas de salud que puedan surgir en esta población, si es que los hay».

De hecho, no es casualidad que su estudio se haya llevado a cabo en cerdo y ternera. La vida media de un cerdo, si no se sacrificara antes para su consumo, sería de entre 12 y 15 años, por lo que se podrían tener datos sobre los problemas de salud que surgieran en la edad adulta o en la vejez en un periodo de tiempo mucho más corto que en las personas. En el caso de la vaca, sería de 25 años y de nuevo es un plazo más corto que en la especie humana. Las ventajas de usar la vaca como modelo es que su periodo de gestación (9 meses) y sus características reproductivas (un solo ternero por parto) la hacen más semejante a la especie humana que el cerdo. Además, ya existe un gran número de animales nacidos por TRA porque en esta especie el número de embriones que se producen in vitro se congelan, se comercializan y se transfieren es muy elevado, sobre todo en Brasil, que es el primer país productor de embriones bovinos del mundo. «A pesar de eso, no hay estudios sobre la salud posterior de estos animales y, tras acabar su vida reproductiva, se sacrifican, por lo que no podemos saber qué ocurriría si se les dejara envejecer. En el caso del cerdo, el número de animales nacidos tras la transferencia de embriones producidos in vitro es mínimo, y todos ellos han sido resultado de diferentes trabajos de investigación, pero no se usan a nivel comercial. Nosotros elegimos también a este animal como modelo porque a nivel cardiovascular es muy similar al humano y, precisamente a este nivel, es donde se sospecha que puedan surgir problemas como consecuencia del uso de las TRA», explica Coy.

Cabe destacar que existen indicios de que las personas o los animales nacidos como resultado de una fecundación in vitro son diferentes a los nacidos por el método tradicional. A pesar de las dificultades en obtener poblaciones numerosas para realizar estos estudios ya hay algunos indicios obtenidos a partir de ratones fundamentalmente. Se sabe que cualquier estrés asociado a la primera semana de desarrollo (desde cigoto a blastocisto) puede alterar las marcas epigenéticas del embrión y tener consecuencias posteriormente en la edad adulta, lo cual se relaciona con ciertos síndromes de aparición más frecuente tras el uso de las TRA en humanos. «De ahí que debamos ser lo más rigurosos posible en el uso de estas técnicas y evitar al máximo cualquier problema durante el periodo de cultivo en el laboratorio», asegura Coy. Las clínicas de reproducción asistida humana son muy conscientes de ello, y por este motivo sus protocolos están sometidos a exhaustivos controles de calidad, garantizando las mejores condiciones para los pacientes. Se sabe también que las TRA llevan asociado un porcentaje mayor de casos de niños nacidos con bajo peso al nacimiento y, a su vez, este bajo peso al nacimiento se asocia a mayor riesgo de padecer enfermedades metabólicas (diabetes) y cardiovasculares en la edad adulta.

Otros animales

El nuevo método desarrollado por el grupo de la Universidad de Murcia se podría utilizar en otros animales. De hecho, el biobanco de fluidos de Embryocloud proporciona fluidos reproductivos de cualquier especie doméstica que se utilice para consumo y de las que se puedan conseguir muestras en mataderos. Pero a día de hoy los únicos datos son los que tienen en cerdo y vaca.

En humanos, el equipo tiene un proyecto en marcha para probar el efecto de los fluidos autólogos sobre la capacidad de desarrollo a término del embrión. Como dice la investigadora, «se trata de emplear el fluido uterino de las pacientes para el cultivo de sus propios embriones y comprobar si aquellos que han crecido en un medio con fluido uterino tienen más calidad que los que lo han hecho en un medio sin fluidos». Se trata de un estudio ciego en el que el embriólogo decide siempre transferir el embrión de más calidad de la paciente, sin saber si ha sido cultivado con o sin fluidos. «Tardaremos aún un par de años como mínimo en tener un número de datos suficiente para extraer conclusiones», apunta.

El equipo de investigadores que lidera Pilar Coy. / LV

Además, han creado la primera colección de fluidos reproductivos humanos a partir de muestras de donantes sanas y de pacientes voluntarias que se encuentran almacenados en el Biobanc-Mur del IMIB, en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

Para llegar hasta aquí, la financiación pública ha sido muy importante pero también el apoyo de empresas de la Región de Murcia como El Barranquillo, Cefusa o Intega. El siguiente paso para el grupo es conseguir financiación para construir unas instalaciones en la Granja de la facultad de Veterinaria en las que los animales vivan en semilibertad, en lo que sería una granja semiecológica.

Como imagina Coy, «allí podríamos mantenerlos hasta su muerte natural y estudiar su crecimiento, enfermedades, metabolismo, capacidad reproductiva, etc.

Ahora mismo están en la Granja Veterinaria todos los cerdos en estudio (unos 70) pero ya están alcanzando la edad para el sacrificio comercial, y las instalaciones no están preparadas para animales tan grandes. Si en breve no conseguimos mecenazgo, los perderemos».

Para las vacas se han construido instalaciones adecuadas en la propia granja con fondos de los proyectos de investigación y, de momento, podrán mantenerlas allí por un tiempo. «Aún no han nacido -desvela- todos los terneros y el número final esperado es menor, alrededor de 20 animales. Pero también necesitaremos ayuda para mantenerlos durante años, y no sabemos muy bien cómo lo haremos».

De conseguir fondos para construir este 'santuario de animales', sería el primero existente a nivel mundial.